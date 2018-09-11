 Завершено расследование ДТП, в котором водитель Hummer Кирилл Островский сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева в Facebook.

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"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в отношении водителя автомобиля "Hummer H2", который подозревается в совершении ДТП на бульваре Леси Украинки со смертельным исходом. Подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования, выполняются требования ст. 290 УПК Украины. После ознакомления стороной защиты с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет передан в суд", - говорится в сообщении.

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Кирилл Островский пытался сбежать. Водитель проигнорировал красный сигнал светофора. Его задержали и позже сообщили о подозрении.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 135 УК Украины. 26 июля Шевченковский райсуд Киева отправил под арест без права залога Кирилла Островского.