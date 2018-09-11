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 Завершено расследование ДТП, в котором водитель Hummer Кирилл Островский сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, - прокуратура

Расследование ДТП на бульваре Леси Украинки, в котором водитель автомобиля Hummer Кирилл Островский сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Киеве вечером 24 июля, завершено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева в Facebook.

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"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в отношении водителя автомобиля "Hummer H2", который подозревается в совершении ДТП на бульваре Леси Украинки со смертельным исходом. Подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования, выполняются требования ст. 290 УПК Украины. После ознакомления стороной защиты с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет передан в суд", - говорится в сообщении. 

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Кирилл Островский пытался сбежать. Водитель проигнорировал красный сигнал светофора. Его задержали и позже сообщили о подозрении.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 135 УК Украины. 26 июля Шевченковский райсуд Киева отправил под арест без права залога Кирилла Островского.

Источник: https://censor.net.ua/n3085615
 
   
 Топ комментарии
 
Упоротый гонщик Червоненко за него мазу в прямом эфире тянул. Шо, мол, мальчик - сын еврейского парикмахера, нивинават. А номера скрутил в состоянии аффекта.
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Малчык ны фсём не финофат..........................Суды дядюшки Линча не за горами. Завершено расследование ДТП, в котором водитель Hummer Кирилл Островский сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3109
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Сейчас начинается самое интересное. Магия. Копперфилд отдыхает.
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Малчык ны фсём не финофат..........................Суды дядюшки Линча не за горами. Завершено расследование ДТП, в котором водитель Hummer Кирилл Островский сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3109
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Ой да отмажут мажора, на крайняк пару лет условно получит, пока не увеличат сроки за убийства на дорогах толку не будет.
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да не хрен ничего увеличивать, достаточно чтобы судьи не выборочно судили, а по закону. вон у зайчихи пропала врачиха что пробы брала, а уже оказывается выехала не неподконтрольную територию (луганду), адвокаты потерпевших затребовали новых экспертов, а судья, еби его мать не понимает зачем привлекать новых экспертов, вот такие судьи.
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в состоянии алкогольного однозначно надо увеличивать, простое - нет.
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Як увєлічат, то тим більше їх будуть робити невинними
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Сейчас начинается самое интересное. Магия. Копперфилд отдыхает.
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Упоротый гонщик Червоненко за него мазу в прямом эфире тянул. Шо, мол, мальчик - сын еврейского парикмахера, нивинават. А номера скрутил в состоянии аффекта.
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видать этот мальчик у самого червоненко насасывал на хаммер.. Иначе зачем гонщику тянуть мазу..
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да понятно все....ничего ему не будет.....эпиллепсия у него...только хорошая веревка поможет
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рауфік крауйней степені неувінауват!
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смертельно болен...необходимо лечить за кордоном
во время аварии случился приступ эпилепсии.... за которую никто не знал
фатальная поломка машины (машина не его) и ТО это подтвердит
он слышал голоса...
ну...и еще что-нибудь.... чтобы отмазать гавнюка
(результаты анализов уже потеряли?... лаборант уже пропал?.... )
я знаю, что это не из этой истории...но не удивлюсь если и здесь то же и так же
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ваще гои охренели, подмашины кидаются...
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да не под Жигули какие-нибудь...а Хаммер им подавай...
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Завершено.
Стаття 290. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу Завершено розслідування ДТП, в якій водій Hummer Кирило Островський збив на смерть 10-річну дівчинку на пішохідному переході, - прокуратура - Цензор.НЕТ 934
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не ККУ, а ст.290 КПК України "Відкриття матеріалів іншій стороні"
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Уверен,що в деле не поменяли КПК на ККУ Завершено розслідування ДТП, в якій водій Hummer Кирило Островський збив на смерть 10-річну дівчинку на пішохідному переході, - прокуратура - Цензор.НЕТ 605
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗавершено расследование ДТП, в котором водитель Hummer Кирилл Островский сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, - прокуратура
 
 
 
 
 
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