 Завершено расследование ДТП, в котором водитель Hummer Кирилл Островский сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева в Facebook.
"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование в отношении водителя автомобиля "Hummer H2", который подозревается в совершении ДТП на бульваре Леси Украинки со смертельным исходом. Подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования, выполняются требования ст. 290 УПК Украины. После ознакомления стороной защиты с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет передан в суд", - говорится в сообщении.
Кирилл Островский пытался сбежать. Водитель проигнорировал красный сигнал светофора. Его задержали и позже сообщили о подозрении.
Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 135 УК Украины. 26 июля Шевченковский райсуд Киева отправил под арест без права залога Кирилла Островского.
смертельно болен...необходимо лечить за кордоном
во время аварии случился приступ эпилепсии.... за которую никто не знал
фатальная поломка машины (машина не его) и ТО это подтвердит
он слышал голоса...
ну...и еще что-нибудь.... чтобы отмазать гавнюка
(результаты анализов уже потеряли?... лаборант уже пропал?.... )
я знаю, что это не из этой истории...но не удивлюсь если и здесь то же и так же
Зуб за зуб.
Стаття 290. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу