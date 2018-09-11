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Все про:Днепр_город (2485) суд (21306) Денисенко_Андрей (10) Ананьев Валерий (9)

 Ветерана АТО и военного блогера Ананьева отпустили на поруки нардепа Андрея Денисенко

Депутат предполагает, что стороны примирятся, и дело не станут рассматривать в суде.

Об этом народный избранник написал в своем Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Взял на поруки Валеру Ананьева, который, надеюсь, все-таки в ближайшее время презентует свою книгу благодарной днепровской публике", – написал Денисенко.

Народный депутат отдельно отмечает корректную и доброжелательную позицию органов МВД, благодаря которой удалось освободить Валерия.

"Как человек, который продолжительное время вместе с правозащитной группой "Сич" занимается отстаиванием прав патриотов, добровольцев и военнослужащих, никакой зрады в действиях полицейских не вижу", – комментирует Денисенко.

И прогнозирует, что все закончится примирением сторон без рассмотрения дела.

Напомним, Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине 10 сентября незадолго до начала презентации книги "Следы на дороге". Активист Вячеслав Поездник написал, что причиной послужила давнишняя драка. Как следует из официальной информации МВД, блогер находился в розыске с апреля 2018 года. В полиции уверяют, что Ананьев уклонялся от сотрудничества со следствием.

Источник: https://censor.net.ua/n3085614
 
   
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Пора привыкать. У секты повод для воплей любой...даже дождь.
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Валера красавчик,теперь и книжку распродаст после бесплатной рекламы от копов ))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВетерана АТО и военного блогера Ананьева отпустили на поруки нардепа Андрея Денисенко
 
 
 
 
 
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