 "Комитет по вопросам сексизма и шовинизма": Минздрав отказывается посещать профильный комитет и просит вмешаться Парубия. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она напомнила, что на прошлой неделе началась новая сессия Верховной Рады Украины, а вместе с ней - возобновил работу Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

"На каждое заседание Комитета мы постоянно делегируем членов нашей команды для выступления по вопросам повестки дня. Впрочем, с каждым разом заседания Комитета становятся все больше похожими на цирк, чем на место, где ответственные депутаты и чиновники, государственные служащие обсуждают и принимают совместные решения, которые призваны улучшить систему здравоохранения и решить насущные проблемы", - пишет Супрун.

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По ее словам, на заседании Комитета на прошлой неделе ситуация еще раз "достигла абсурда". На заседании рассматривались "крайне важные вопросы", в том числе ситуация, сложившаяся в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ" МЗ Украины.

Далее Супрун пишет: "В ходе обсуждения мою заместительницу Ольгу Стефанишину и других представителей Министерства постоянно перебивали, озвучивали личные обиды и вообще не дали возможности выразить свою позицию. Подтверждением такого "вежливого" поведения является стенограмма этого заседания Комитета (в которой зафиксирована лишь часть того, что происходило во время заседания).Так, в частности, народный депутат Игорь Шурма неоднократно некорректно высказывался: "... молчите, я не хочу вас слушать вообще...", "... помолчите, если вы хотите добиться чего-нибудь", "... вы не у себя в семье, вы на заседании комитета. Мужчину будете перебивать своего, или Супрун. Поэтому послушайте, что я вам скажу... ".

Народный депутат О. Мусий позволял себе откровенно оскорбительные и грубые высказывания в отношении представителей Министерства вроде: "... Вы не руководители, вы преступники там засели все во властных креслах. И убийцы украинцев ... Да, вы убийцы! И вы преступники! Поэтому вы не можете управлять вообще ничем, кроме псевдообщественных фондов и псевдообщественных организаций, отмывать средства за рубежом ...".

Это же лицо на заседании комитета 05.06.2018 также обвинило Министерство здравоохранения Украины и Владимира Гройсмана вместе со всем правительством в фашизме".

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Супрун отмечает, что такое поведение со стороны определенных депутатов является регулярным, и считает его "крайне недопустимым".

"К тому же, это происходит при полном содействии председателя Комитета, которая считает такой формат общения вполне надлежащим. Это, в свою очередь, никак не способствует проведению конструктивного цивилизованного диалога", - пишет и.о. министра.

Она также сообщает, что официально обратилась к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой помочь решить критическую ситуацию.

"До урегулирования данной проблемы МЗ Украины считает участие в заседаниях Комитета нецелесообразным", - отметила Супрун.





