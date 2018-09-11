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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:комитет (348) Минздрав (1682) ОХМАТДЕТ (89) Шурма (38) Мусий (33) Супрун Ульяна (331)

 "Комитет по вопросам сексизма и шовинизма": Минздрав отказывается посещать профильный комитет и просит вмешаться Парубия. ДОКУМЕНТ

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун просит спикера Верховной Рады Андрея Парубия решить критическую ситуацию, сложившуюся в парламентском Комитете по вопросам здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она напомнила, что на прошлой неделе началась новая сессия Верховной Рады Украины, а вместе с ней - возобновил работу Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

"На каждое заседание Комитета мы постоянно делегируем членов нашей команды для выступления по вопросам повестки дня. Впрочем, с каждым разом заседания Комитета становятся все больше похожими на цирк, чем на место, где ответственные депутаты и чиновники, государственные служащие обсуждают и принимают совместные решения, которые призваны улучшить систему здравоохранения и решить насущные проблемы", - пишет Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун обвинила бывшее руководство двух медицинских вузов Киева и Одессы в саботаже и срыве обучения

По ее словам, на заседании Комитета на прошлой неделе ситуация еще раз "достигла абсурда". На заседании рассматривались "крайне важные вопросы", в том числе ситуация, сложившаяся в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ" МЗ Украины.

Далее Супрун пишет: "В ходе обсуждения мою заместительницу Ольгу Стефанишину и других представителей Министерства постоянно перебивали, озвучивали личные обиды и вообще не дали возможности выразить свою позицию. Подтверждением такого "вежливого" поведения является стенограмма этого заседания Комитета (в которой зафиксирована лишь часть того, что происходило во время заседания).Так, в частности, народный депутат Игорь Шурма неоднократно некорректно высказывался: "... молчите, я не хочу вас слушать вообще...", "... помолчите, если вы хотите добиться чего-нибудь", "... вы не у себя в семье, вы на заседании комитета. Мужчину будете перебивать своего, или Супрун. Поэтому послушайте, что я вам скажу... ".

Народный депутат О. Мусий позволял себе откровенно оскорбительные и грубые высказывания в отношении представителей Министерства вроде: "... Вы не руководители, вы преступники там засели все во властных креслах. И убийцы украинцев ... Да, вы убийцы! И вы преступники! Поэтому вы не можете управлять вообще ничем, кроме псевдообщественных фондов и псевдообщественных организаций, отмывать средства за рубежом ...".

Это же лицо на заседании комитета 05.06.2018 также обвинило Министерство здравоохранения Украины и Владимира Гройсмана вместе со всем правительством в фашизме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оппоблоковец Шурма обвинил Супрун в подрыве международного авторитета Украины. И.о. министра жестко отреагировала. ДОКУМЕНТ

Супрун отмечает, что такое поведение со стороны определенных депутатов является регулярным, и считает его "крайне недопустимым".

"К тому же, это происходит при полном содействии председателя Комитета, которая считает такой формат общения вполне надлежащим. Это, в свою очередь, никак не способствует проведению конструктивного цивилизованного диалога", - пишет и.о. министра.

Она также сообщает, что официально обратилась к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой помочь решить критическую ситуацию.

"До урегулирования данной проблемы МЗ Украины считает участие в заседаниях Комитета нецелесообразным", - отметила Супрун.

Комитет по вопросам сексизма и шовинизма: Минздрав отказывается посещать профильный комитет и просит вмешаться Парубия 01
Комитет по вопросам сексизма и шовинизма: Минздрав отказывается посещать профильный комитет и просит вмешаться Парубия 02
Комитет по вопросам сексизма и шовинизма: Минздрав отказывается посещать профильный комитет и просит вмешаться Парубия 03

Источник: https://censor.net.ua/n3085612
 
   
 Топ комментарии
 
Бывшие бесятся что Супрун поломала их гнилые схемы.
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Палубий даже в сексизме и шовинизме профи? Силен - кремень человечище..)))
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Не власть а цирк, это просто какой-то пендец.
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Палубий даже в сексизме и шовинизме профи? Силен - кремень человечище..)))
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все банальнішше - мінздравовська мафія не хоче ділитися зі шкуродерами з комітету вЕрхЗради...
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Не власть а цирк, это просто какой-то пендец.
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Права на 100%. Шаурму-богохульку-бахтєєву і прочу риговську-кацапську блювоту - нахій!
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"Мужчину будете перебивать своего, или Супрун. Источник: https://censor.net.ua/n3085612"
Гугль-транслейту гонорар перечислили?
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Бывшие бесятся что Супрун поломала их гнилые схемы.
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Поломала всё , вернув Украину примерно в 19 век , где была 100% платная медицина для избранных ...
Даже в центральной Африке есть страховая медицина и нет 100% платной .
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А разве в Украине 100% платная медицина?
Да вы все рамсы попутали, э-гей, проснитесь
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А какая по-Вашему ?!
Супрун пока внедряет платную медицину , ликвидируя элементны элементы бесплатной .
Хотя в ВБ как раз бесплатная (налоговая медицина , т.е. люди платят налог на здравоохранение) . Такая же система и в Израиле . Да эта система для богатых стран . Для более бедных существует страховая медицина ... Как раз страховую систему никто и не хочет внедрять . А это едиственно возможная система для сегодняшней Украины .
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Можно подумать, что раньше у нас была бесплатная медицина.
Не, прийти на лавочке посидеть в поликлинике пару часов в очереди можно было и бесплатно, конечно. Но вот вылечить какую-нибудь болячку, которая сама не проходит за неделю, вот это уже всегда была проблема. Или плати, или иди помирай.
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А правильно оббратились-по адресу.Он мала того что скрытый гитлеровец но ещё спец по сексизму-шовенизму...Наша Ылита не прекращает удивлять! "Комитет по вопросам сексизма и шовинизма": Минздрав отказывается посещать профильный комитет и просит вмешаться Парубия - Цензор.НЕТ 8443
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Пані Супрун вважає,що комітет ВР для того і створювався щоб уважно слухати делегацію від МОЗ і точно ,в термін виконувати все що міністерські наговорити...Я пишаюсь,що цей генільний менеджер і медичне світило сучасності очолила МОЗ в цей нелегкий час .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Комитет по вопросам сексизма и шовинизма": Минздрав отказывается посещать профильный комитет и просит вмешаться Парубия. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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