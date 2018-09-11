 Вчера "титушки" заливали ртутью ректорат Одесского медуниверситета, чтобы никто не смог зайти, - Супрун

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ситуация относительно избрания ректора в Одесском медицинском университете значительно хуже, чем в НМУ им. Богомольца. Там бывший ректорат нанял местных "титушек". Вчера заливали ректорат ртутью, чтобы никто не смог зайти... Трудно представить, сколько средств проходит через их карманы, если они так держатся за свои должности. Потому что если ректор уважает себя, то ушел бы спокойно и сотрудничал с судами. А они ведут себя как мафия", - сказала глава Минздрава.

Как сообщалось, 17 июля и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун уволила ректора Одесского медуниверситета Запорожана за нарушение устава и условий контракта. Вновь назначенный руководитель Одесского медуниверситета Константин Аймедов 20 июля начал исполнение обязанностей вопреки противодействию группы представителей окружения экс-ректора Запорожана. Зато суд восстановил Запорожана в должности. Также суд приостановил действие приказа Минздрава о назначении Аймедова и.о. ректора.

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6 сентября Государственная аудиторская служба Украины обнародовала результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Одесского национального медицинского университета, в которых речь идет о том, что в течение последних трех лет в вузе совершено нарушений объемом на 27 миллионов гривен.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Национальный медицинский университет им. Богомольца и Одесский национальный медицинский университете являются самыми коррумпированными среди медицинских вузов Украины.