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Все про:титушки (447) медуниверситет (42) Супрун Ульяна (331)

 Вчера "титушки" заливали ртутью ректорат Одесского медуниверситета, чтобы никто не смог зайти, - Супрун

Ректорат Одесского медуниверситета залили ртутью нанятые бывшим руководством "титушки".

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ситуация относительно избрания ректора в Одесском медицинском университете значительно хуже, чем в НМУ им. Богомольца. Там бывший ректорат нанял местных "титушек". Вчера заливали ректорат ртутью, чтобы никто не смог зайти... Трудно представить, сколько средств проходит через их карманы, если они так держатся за свои должности. Потому что если ректор уважает себя, то ушел бы спокойно и сотрудничал с судами. А они ведут себя как мафия", - сказала глава Минздрава.

Как сообщалось, 17 июля и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун уволила ректора Одесского медуниверситета Запорожана за нарушение устава и условий контракта. Вновь назначенный руководитель Одесского медуниверситета Константин Аймедов 20 июля начал исполнение обязанностей вопреки противодействию группы представителей окружения экс-ректора Запорожана. Зато суд восстановил Запорожана в должности. Также суд приостановил действие приказа Минздрава о назначении Аймедова и.о. ректора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун обвинила бывшее руководство двух медицинских вузов Киева и Одессы в саботаже и срыве обучения

6 сентября Государственная аудиторская служба Украины обнародовала результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Одесского национального медицинского университета, в которых речь идет о том, что в течение последних трех лет в вузе совершено нарушений объемом на 27 миллионов гривен.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Национальный медицинский университет им. Богомольца и Одесский национальный медицинский университете являются самыми коррумпированными среди медицинских вузов Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3085606
 
 
 Топ комментарии
 
Вообще-то это уже теракт.
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Мафия и есть, безо всяких как.
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****
Во судьба! Стоило разок сходить, по лёгкому срубить 200гривен -
и стал знаменитым на всю страну!
Если-бы Вадик Титушко запатентовал свою фамилию и за каждое упоминание
получал хотя-бы 1 гривну, то уже был-бы в первой десятке Forbes!
А так в бегах...голый-босый...
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Многолетняя мразь просто так не уходит. Будут с*ать до последней га*няшки.
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И не мешало бы эту блатоту... за организацию химической атаки - сопроводить без залога в камеру СИЗО.... Чтобы не повадно было заниматься ТРАВЛЕЙ...
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"Тітушок" можна було давно вичистити по всій Україні.
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Звичайно. Була б тільки воля влади. Але владі вони дуже потрібні.
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"Тітушки" - вже не актуально: зараз вони "реформувалися" і стали "Собаковцями"! Вчера "титушки" заливали ртутью ректорат Одесского медуниверситета, чтобы никто не смог зайти, - Супрун - Цензор.НЕТ 6880
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Ртутное озеро сделали? Так одела бы коньки...)))
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Главное, что Супрун не утонет - тем более, это даже не вода, у ртути плотность больше...)))
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"Ртутное озеро сделали? Так одела бы коньки"
Не-а, сделали то, что сделали. Можешь вылизать и сглотнуть
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Посмотрим, может и заведут дело. Пора бы уже с каких-то титушек начать, эти уж точно перешли всякие грани с заражением местности...
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Не смешите. Титушки в Украине уже давно в законе. Крысин к примеру человека убил, а его всё никак посадить не могут. Вчера "титушки" заливали ртутью ректорат Одесского медуниверситета, чтобы никто не смог зайти, - Супрун - Цензор.НЕТ 1835
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Нельзя сажать по закону, который принят после совершения преступления...
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Уточню/добавля: Если отсутствовало такое действие, как преступление и в случае, когда закон строже, чем до совершения преступления, по новому, более мягкому, - можно, а то и вообще не судить, если по новому закону действие не является преступлением...
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За убийства раньше не сажали? Серьезно?
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Не обращайте внимания. Человек явно под какой-то дурью...
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Огирок, давай под своим ником Вчера "титушки" заливали ртутью ректорат Одесского медуниверситета, чтобы никто не смог зайти, - Супрун - Цензор.НЕТ 6393Тюлькэ привэт
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****
Во судьба! Стоило разок сходить, по лёгкому срубить 200гривен -
и стал знаменитым на всю страну!
Если-бы Вадик Титушко запатентовал свою фамилию и за каждое упоминание
получал хотя-бы 1 гривну, то уже был-бы в первой десятке Forbes!
А так в бегах...голый-босый...
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ниче он ещё в рашке всплывет - начнет золотовскую нацик-гвардию тренировать Вчера "титушки" заливали ртутью ректорат Одесского медуниверситета, чтобы никто не смог зайти, - Супрун - Цензор.НЕТ 4624 Вчера "титушки" заливали ртутью ректорат Одесского медуниверситета, чтобы никто не смог зайти, - Супрун - Цензор.НЕТ 2151
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Говорят, ему предлагали народным депутатом стать, но отказался - я, говорит, последний романтик эпохи "злочынной влады")))
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один вопрос:
Почему как?
они и есть мафия
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ржунимагу 0 - шо новых рукажопых херургов некому выпускать
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на операционном столе (если приведется, все под Богом ходим) ржать не будешь. А радоваться, что "херург" рядом.
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я лучче к зера манту пойду
мантия лучче чем херург с купленым как у гроси-труснякова дипломом
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От коли припече, то побачимо де ти будеш.
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лечится - если накоплю за границей - тут только для самоубийц
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Не хворій, та не май надію про лікування за кордоном. Досвід моїх родичів говорить, що у нас ще є нормальні лікарі, а ти в інших розвинених країнах із своїми копійками не потрібен.
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А завтра нынешний ректорат наймет этих же титушек. Вчера "титушки" заливали ртутью ректорат Одесского медуниверситета, чтобы никто не смог зайти, - Супрун - Цензор.НЕТ 8744
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и будут сабаковцы мутузить друх дружку Вчера "титушки" заливали ртутью ректорат Одесского медуниверситета, чтобы никто не смог зайти, - Супрун - Цензор.НЕТ 299
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Супрун нужно сделать выводы и увольнять не одного, а сразу всю шайку, понятно что они там все повязаны.
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Тоді потрібно закрити Всеукраїнського Підрахуя-Ківалова разом з Трухою , бо Підрахуй керує ситуацією.
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Дык ты же им не сказала как руки правильно мыть, сидеть на холодном, шапку не надевать...........
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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Национальный медицинский университет им. Богомольца и Одесский национальный медицинский университете являются самыми коррумпированными среди медицинских вузов Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3085606
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Про корумпованість медичних університетів відомо, але методи Супрун теж не є демократичними.
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Поскольку это Одесса, то есть Труханов, то есть партнер Банковой, то уверен, что полиция абсолютно не проявит малейшего рвения к поиску исполнителей теракта
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а где же были подчиненные рюкзакова???.....А ну да это же они и были....
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Титушек отловить, в руки вёдра с раствором хлорида железа и тряпки - и демеркуризация в рукопашную. Затраты на демеркуризацию выплатить плюс штраф шобголованекачалась.
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Важко уявити? Ти що, в школі не вчилась? Один іспит = 200 баксів, здає потік чолові 300, ось і множ, скільки на одному іспиті кладуть до кишені.
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анекдотична ситуація, ватажка банди звільнили з займаної посади, а він відновився через суд, може не з тих почали люстрацію?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВчера "титушки" заливали ртутью ректорат Одесского медуниверситета, чтобы никто не смог зайти, - Супрун
 
 
 
 
 
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