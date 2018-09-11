 ФФУ построит 2500 новых полей в Украине

Об этом в своей колонке на сайте "Украинская правда" заявил футбольный тренер и председатель комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич.

"В ближайших планах - построить в Украине 50 полноразмерных стадионов и 2,5 тысячи мини-футбольных полей с искусственным покрытием. Футбольная площадка, которая появляется во дворе, является центром притяжения для молодежи, толчком к выбору здорового образа жизни, предпосылкой для объединения в клубы, рождения футбольной культуры, традиций ", - написал в своем блоге эксперт.

Маркевич отмечает, что против деятельности ФФУ ведется информационная война, целью которой, по мнению некоторых экспертов, является приостановление развития спорта в Украине.

"Следует понимать, что до 2014 года в Украине почти ничего не делалось для развития футбола. Я помню, как было раньше: площадок не было, а если и строились, то маленькие, нестандартные, низкого качества, которые и служили недолго. И я вижу, что есть сейчас ", - пишет Мирон Маркевич.

Кроме того, по словам директора завода "ФФУ Продакшн" Андрея Бондаренко, "немецкая технология производства искусственного покрытия, выбранная заводом, является одной из лучших и является залогом долговременной эксплуатации поля".

Напомним, недавно начала свою работу детская футбольная академия ФФУ.