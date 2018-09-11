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Все про:Маркевич (21) футбол (3006) ФФУ (151)

 ФФУ построит 2500 новых полей в Украине

Федерация футбола Украины активно взялась за развитие спортивной инфраструктуры страны.

Об этом в своей колонке на сайте "Украинская правда" заявил футбольный тренер и председатель комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич.

"В ближайших планах - построить в Украине 50 полноразмерных стадионов и 2,5 тысячи мини-футбольных полей с искусственным покрытием. Футбольная площадка, которая появляется во дворе, является центром притяжения для молодежи, толчком к выбору здорового образа жизни, предпосылкой для объединения в клубы, рождения футбольной культуры, традиций ", - написал в своем блоге эксперт.

Маркевич отмечает, что против деятельности ФФУ ведется информационная война, целью которой, по мнению некоторых экспертов, является приостановление развития спорта в Украине.

"Следует понимать, что до 2014 года в Украине почти ничего не делалось для развития футбола. Я помню, как было раньше: площадок не было, а если и строились, то маленькие, нестандартные, низкого качества, которые и служили недолго. И я вижу, что есть сейчас ", - пишет Мирон Маркевич.

Кроме того, по словам директора завода "ФФУ Продакшн" Андрея Бондаренко, "немецкая технология производства искусственного покрытия, выбранная заводом, является одной из лучших и является залогом долговременной эксплуатации поля".

Напомним, недавно начала свою работу детская футбольная академия ФФУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085605
 
   
 Топ комментарии
 
футбольные... во дворах (которых скоро не будет, учитывая жадность застройщиков и решал)... с искусственным покрытием?... и туда будут всех пускать? ...бесплатно?...
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А скільки бабла ..заробить голова ФФУ та нардеп Павелко ? ФФУ построит 2500 новых полей в Украине - Цензор.НЕТ 1471
.
.ФФУ построит 2500 новых полей в Украине - Цензор.НЕТ 8809 ФФУ построит 2500 новых полей в Украине - Цензор.НЕТ 8945
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Павєлко і Ко хочуть "перед смертю наїстися"?! ФФУ построит 2500 новых полей в Украине - Цензор.НЕТ 3633
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А скільки бабла ..заробить голова ФФУ та нардеп Павелко ? ФФУ построит 2500 новых полей в Украине - Цензор.НЕТ 1471
.
.ФФУ построит 2500 новых полей в Украине - Цензор.НЕТ 8809
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Павєлко і Ко хочуть "перед смертю наїстися"?! ФФУ построит 2500 новых полей в Украине - Цензор.НЕТ 3633
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Таки да - чего жмутся, могли бы уже и цену озвучить... Триллион, два, три?)))
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футбольные... во дворах (которых скоро не будет, учитывая жадность застройщиков и решал)... с искусственным покрытием?... и туда будут всех пускать? ...бесплатно?...
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Мечтатели, кто будет играть на этих 50 больших стадионах и за какие миллиарды их построят, вон в Рашке построили 10 и теперь они пустуют.
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Вы ошибаетесь... речь не идет о больших 50 стадионах для десятков тысяч мест трибуны (50 000 -80 000мест ) как на фото 1. Речь идет о 50 стадионах для больших футбольных полей как на фото 2. А также о стадионах с мини футбольными полями. фото 3. Количество мест трибуны для зрителей будет индивидуальным для каждого стадиона. С большим футбольным полем может быть на 500 человек а может на 2000 - 3000 человек. В зависимости от жителей города.
Фото 1
ФФУ збудує 2500 нових полів в Україні - Цензор.НЕТ 2601

Фото 2.
ФФУ збудує 2500 нових полів в Україні - Цензор.НЕТ 4741

фото 3

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ФФУ построит 2500 новых полей в Украине как и кацапы только те минных...
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Павелко -голова бюджетного комітету ..На ці стадіончики він *вибив * десь 250 - 270 лямів з бюджету Які ПРоганяє через свою фірму *прокладку* та свій заводик по виробництву штучної трави !
*Усё схвачено .за всё - заплачено * (кац)
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в начале 2000 этим занимались от Медведчука
школы были рады
интересно
сегодня это те же?
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количество впечатляет...
а реальность печалит....
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А бассейны, ипподромы, теннисные корты? Футбол объявлен единственным официальным спортом?)))
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Расскажу за Киев: там где появляются новые площадки - сразу вырастают заборы и охранники, которые "чужих" (жильцов микрорайона) не пускают. Не пускают даже за деньги(!), так как поля сдаются в аренду по связям компаниям мужиков, которые едут играть на этом поле через пол-Киева. В бюджет идет дуля, официально поля не сдаются в аренду.
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"Следует понимать, что до 2014 года в Украине почти ничего не делалось для развития футбола.Источник: https://censor.net.ua/n3085605 Подождите.. а Бубка в каком году хотел стать президентом МОК? И с учетом, что тогда развития массового спорта не было - почему этот деятель до сих пор на должности, как ни в чем не бывало?
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"В ближайших планах ..." - до 2050 года?
языком трепать, не мешки ворочать!
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ФФУ построит 2500 новых полей в Украине :ФФУ збудує 2500 нових полів в Україні - Цензор.НЕТ 9024
наступний сезон, рік по тому, вболівальники прийшли на стадіон :ой , журба, журба !
Хоча ... прФФУ збудує 2500 нових полів в Україні - Цензор.НЕТ 3301
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Цензор.НЕТНовостиСпортФФУ построит 2500 новых полей в Украине
 
 
 
 
 
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