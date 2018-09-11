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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1669) Гройсман (4298)

 Гройсман рассказал, как будет работать скорая помощь в следующем году

По словам премьера, в изменениях будут ориентироваться и на опыт Одесской области.

В следующем году в Украине реформируют систему скорой помощи, а в изменениях будут ориентироваться и на опыт Одесской области. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в регион, передает РБК Украина.

"Мы планируем в следующем году отдать приоритет экстренной медицине: техническому переоснащению, повышению зарплат работников. Возьмем базовые области и с них начнем переучивать людей. Безусловно, будем технически переоснащать автомобили. И в плане будут присутствовать подобные системы управления", - отметил Гройсман, комментируя опыт Единой диспетчерской службы Одесской области.

Как заявил глава ОГА Максим Степанов, работа диспетчерской позволила сократить время передачи информации от пациента до бригады скорой в семь раз - в среднем, до 32 секунд.

"Каждые сутки наша ЕОДС принимает до трех тысяч вызовов. Мы в семь раз сократили время от звонка на "103" до получения этого вызова бригадой "скорой помощи". Определяется кратчайший маршрут для бригады медиков, чтобы они могли скорее прибыть на место вызова. Все машины оснащены GPS, их передвижение отслеживается в диспетчерской. В комплексе всё это спасает жизни", - отметил Степанов.

Премьер-министр подчеркнул, что регион "уже демонстрирует, что в своих больницах начинают наводить порядок". А и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун добавила, что "Одесская область сейчас имеет лучшую диспетчерскую службу в Украине".

На базе диспетчерской службы работает и "Центр телемедицины" - все авто бригад "скорой" оснащены электрокардиографами с телеметрическими устройствами. Медики могут сделать ЭКГ пациенту прямо на месте вызова, отправить его с помощью 3G в этот центр и сразу же, в режиме "онлайн" получить консультацию и диагноз от высококвалифицированного врача. Каждый день в Одесской области предоставляют до 150 подобных консультаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3085604
 
   
 Топ комментарии
 
лично я планирую что в следующем году вы всё пойдете нахер
только одной этой мыслью и живу
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А мы планируем в следующем году от вас избавиться.
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иначе все сдохнем
тут уже или мы или они
500 гривен на билет до киева навсяк случай в трусы зашил
край, следующий майдан я не пропущу
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лично я планирую что в следующем году вы всё пойдете нахер
только одной этой мыслью и живу
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иначе все сдохнем
тут уже или мы или они
500 гривен на билет до киева навсяк случай в трусы зашил
край, следующий майдан я не пропущу
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Приезжайте,тут мы тебе и твоим корешам прокацапским ,голову и отобьём....
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Слухай пацюче,я тебе чіпав?
Проходь повз,гіперлуп до шоколадної сракi відходить через 5 хвилин.
Не спізнюйся)
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Как ты не тихарись,но говнюка сразу видно,вонючка ты,и ник ты себе под стать выбрал.... Гройсман розповів, як працюватиме швидка допомога наступного року - Цензор.НЕТ 5465
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Спеціально для тебе, шоб ти нюхала криca ольгинська.
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да поможет нам Бог, в этом деле.
но боюсь на этот раз без фонарей для тех кто ПРи власти не обойтись
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А при таких реформах в медицине будет кого экстренно спасать?
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А мы планируем в следующем году от вас избавиться.
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- В обители граф Алексей Буланов, принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами.
Старец лежал в гробу, вытянув руки, и смотрел на пришельцев лучезарным взглядом. (с)
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Грося,ты в следующем году будешь на нарах пайку с Петей делить))
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Правда? Думал народной телемедицине.
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Мы планируем в следующем году отдать приоритет экстренной медицине, - Гройсман


Из-за их децентрализации в маленьних городах закрываются реанимации, больницы.
Куда они собираются везти больных, может на кладбище.
Показуха, позорище, Украина еще так "хорошо" не жила, как по-европейски.
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- Если наши доблестные гвардейцы способны так крушить внутренних врагов, то представьте что они сделают с внешними!
- Ничего не сделают, Милорд. Они просто разбегутся.
- Почему это?
- Потому, что наши гвардейцы привыкли воевать только с безоружными крестьянами. (с)
А. ДЮМА...
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А кому вона знадобиться цього року? Роздрукувати статтю і заряджати від неї воду?
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А що ГОЙсман на кожен рік буде новий алгоритм роботи швидкої допомоги розробляти та розповідати про те, як він гилу пупкову на цьому заробив?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман рассказал, как будет работать скорая помощь в следующем году
 
 
 
 
 
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