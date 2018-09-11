 Минюст в суде поддержал владельцев незаконного "храма" на руинах Десятинной церкви

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в блоге пишет журналист Виолетта Киртока.

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Иски в Окружной админсуд города Киева о признании регистрации МАФов на фундаменте Десятинной церкви незаконными подал народный депутат Игорь Луценко и дирекция Национального музея истории Украины, на территории которого находится фундамент Десятинной церкви. Оба иска были объединены в одно дело, которое рассматривается с марта этого года.

Вчера, 10 сентября, предположительно суд должен был вынести окончательное решение.

"На заседание явились все, кроме представителей церкви. Был и Игорь Луценко, и лично министр культуры Евгений Нищук, и генеральный директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская... Убедившись, что в зале собрались все, кроме представителей церкви, судья зачитал ходатайство от представителя как раз этого третьего не явившегося на заседание лица. В нем в частности указано: "Судом вытребовались оригиналы на часовню площадью 133 квадратных метра. Доказательства, которые вытребовались у христианской общины, влияют на объективное решение, поэтому прошу вернуться к предоставлению возможностей храма предоставить дополнительное время для предоставления нужных документов". Все присутствующие стороны процесса, кроме представителя Минюста, считают, что все необходимые документы, корреспонденция, которая велась между так называемым Десятинным храмом и музеем истории, в деле представлены. Более того, рассмотрены. Но судья, который, кстати, давал разрешение на разгон Майдана зимой 2013 года, отметил, что сообщение об очередном заседании, которое выслали представителям церкви, вернулось "без вручения по указанному адресу".



Неожиданностью стали слова представителя Министерства юстиции: "Поддерживаем ходатайство. Просим предоставить стороне время для предоставления всех документов"... Присутствующие выдохнули, не поверив в то, что услышали. Судья также спросил: вы поддерживаете ходатайство третьей стороны или НЕ поддерживаете? Представитель Минюста не смутилась: поддерживаем. Мизансцена была достойная профессионального представления...", - пишет Киртока.

"После этого представитель министерства культуры не сдержалась: "Дело слушается с марта! Согласитесь, было время представить все документы". После чего слово предоставили непосредственно министру культуры. "Я просил бы обратить внимание, что Министерство культуры не давало представителям церкви никаких разрешений на обустройство в буферной зоне заповедника МАФов или иных зданий. Они не имеют землеотвода. Более того. Напомню, что изначально речь шла о трех сблокированных киосках по двадцать метров каждый. затем неожиданно регистратор недвижимости самостоятельно принимает решения и предоставляет регистрацию здания в 133,2 квадратных метра! Здесь невооруженным глазом повсюду видны нарушения закона Украины".



Несмотря ни на что, судья объявил: "Суд постановляет: третья сторона не получила вовремя решение. Чтобы не было нарушений прав третьего лица, решаю отложить рассмотрение дела дней на десять", - продолжила журналист.

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Также Киртока сообщила о письме, который настоятель незаконного "Десятинного монастыря" Гедеон адресовал директору Нацмузея истории Украины Татьяне Сосновской. В нем он угрожает директору "проклятьем до семи поколения".

Ранее это письмо обнародовала сама Сосновская. Угроза проклятья выделена жирным.