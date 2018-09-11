 Воин 36-й ОБрМП Сергей Платонов погиб в зоне ООС 10 сентября

Об этом говорится в сообщении на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная потеря в семье морских пехотинцев... Вчера, около 18.15 во время провокационного плотного огня противника по позициям наших собратьев, погиб младший сержант Платонов Сергей Викторович. Защищая свой народ, свою землю, свой дом, свою свободу и нашу совместную Независимость - заплатил своей жизнью... Командование и весь личный состав искренне соболезнует родным и близким погибшего Сергея. Светлая память тебе воин. Ты с нами, но из-под неба... Покойся с Богом брат-морпех", - говорится в сообщении.

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