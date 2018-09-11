 Все признаки и доказательства подтверждают версию самоубийства, но следствие продолжается, - Шкиряк о смерти иностранца в Киеве

Об этом в эфире "Прямого" сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно он был найден мертвым. И сейчас подтверждается информация о самоубийстве, все признаки и вещественные доказательства, которые были найдены и проанализированы на месте происшествия, подтверждают версию самоубийства. Следствие все еще продолжается", - отметил Шкиряк.

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Как сообщил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин правоохранители установили личность погибшего. Это гражданин другого государства, 1982 года рождения.

Медицинские работники и судебно-медицинский эксперт при осмотре обнаружили огнестрельное ранение в висок. По предварительному заключению специалистов, мужчина совершил самоубийство. Окончательная причина смерти будет установлена ​​при проведении судебно-медицинской экспертизы. По показаниям знакомых, погибший в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети он оставил пессимистическое сообщение.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве найден мертвым иностранный инструктор Нацгвардии. Однако, позже стало известно, что израильский волонтер Бари Бонен найден мертвым в Киеве, а первоначальная информация о гибели в Киеве иностранца, инструктора Национальной гвардии оказалась ошибочной. Бари Бонен - гражданин Израиля, который длительное время работал в Украине, был награжден за волонтерскую деятельность медалью одной из общественных организаций.