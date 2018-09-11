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Все про:Израиль (869) Киев (16458) самоубийство (600) смерть (5315) Шкиряк (538)

 Все признаки и доказательства подтверждают версию самоубийства, но следствие продолжается, - Шкиряк о смерти иностранца в Киеве

Гражданин иностранного государства действительно был найден мертвым с признаками самоубийства в квартире, которую он арендовал в Киеве.

Об этом в эфире "Прямого" сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно он был найден мертвым. И сейчас подтверждается информация о самоубийстве, все признаки и вещественные доказательства, которые были найдены и проанализированы на месте происшествия, подтверждают версию самоубийства. Следствие все еще продолжается", - отметил Шкиряк.

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Как сообщил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин правоохранители установили личность погибшего. Это гражданин другого государства, 1982 года рождения.

Медицинские работники и судебно-медицинский эксперт при осмотре обнаружили огнестрельное ранение в висок. По предварительному заключению специалистов, мужчина совершил самоубийство. Окончательная причина смерти будет установлена ​​при проведении судебно-медицинской экспертизы. По показаниям знакомых, погибший в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети он оставил пессимистическое сообщение.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве найден мертвым иностранный инструктор Нацгвардии. Однако, позже стало известно, что израильский волонтер Бари Бонен найден мертвым в Киеве, а первоначальная информация о гибели в Киеве иностранца, инструктора Национальной гвардии оказалась ошибочной. Бари Бонен - гражданин Израиля, который длительное время работал в Украине, был награжден за волонтерскую деятельность медалью одной из общественных организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3085593
 
 
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Елена Станиславовна не вытерпела.
- Господа! - сказала она. - Это ужасно! Как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича?Она поднялась и поцеловала слесаря-аристократа в закопченный лоб.(с)
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недоминистр МЧС, не долетело до Непала. И кстати, оно бабло компенсировало на этот ПИАР поект?
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Да уж Шкиряк с Зоряном, еще те специалисты..............
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Знаток самогубств. Чекаємо застосування знань на практиці...
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О давненько этого говномётчика не было. Это точно Шкиряк? Не Зорян?
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Он был на задании - в "Сепаре" лампочку вкручивал, Зорян стоял на стрёме.
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Задовбали ці "профессіонали": то товстий Антоха лізе з офіційними заявами, то Зорян зі Шкіряком! Чи в державних структурах вже нема кому офіційно їх представляти? Хай або йдуть на службу і відповідають згідно всих прав та обов"язків займанах посад, або нєхуйшастать! Все признаки и доказательства подтверждают версию самоубийства, но следствие продолжается, - Шкиряк о смерти иностранца в Киеве - Цензор.НЕТ 7058
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давайте копайте.... - то что этот Человек действительно достойный, то для вас это понятно не очень важно....
Но это гражданин Израиля - а вот за это вам очи на жопу натянут....
Ну вообщем вы это сами знаете....
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВсе признаки и доказательства подтверждают версию самоубийства, но следствие продолжается, - Шкиряк о смерти иностранца в Киеве
 
 
 
 
 
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