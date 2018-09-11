 ВККС назначила дату экзамена в рамках конкурса в Высший IP-суд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-слубы ВККСУ.
Комиссией также определена следующая очередность и продолжительность стадий проведения экзамена:
I стадия - составление анонимного письменного тестирования (продолжительность 150 минут);
II стадия - выполнение практического задания (продолжительность 330 минут).
Отмечается, что количество практических задач, которые будут выполнять судьи - 1. Практическое задание будет выполняться без использования компьютерной техники.
Экзамен будет проводиться в помещении выставочного центра "КиевЭкспоПлаза" по адресу: г.. Киев, ул. Салютная, 2-Б.
Регистрация на экзамен будет осуществляться с 8:30.
Начало сдачи экзамена - 9:30.
Также в ведомстве добавили, что с основами тестовых вопросов можно ознакомиться в разделе "Конкурс в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, объявленный 30.09.17 г." раздела "Конкурс на занятие вакантных должностей судей" официального сайта Комиссии.
Другая информация об экзамене будет размещена на официальном сайте Комиссии дополнительно.