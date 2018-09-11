 ВККС назначила дату экзамена в рамках конкурса в Высший IP-суд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-слубы ВККСУ.

Комиссией также определена следующая ​​очередность и продолжительность стадий проведения экзамена:

I стадия - составление анонимного письменного тестирования (продолжительность 150 минут);

II стадия - выполнение практического задания (продолжительность 330 минут).

Отмечается, что количество практических задач, которые будут выполнять судьи - 1. Практическое задание будет выполняться без использования компьютерной техники.

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Экзамен будет проводиться в помещении выставочного центра "КиевЭкспоПлаза" по адресу: г.. Киев, ул. Салютная, 2-Б.

Регистрация на экзамен будет осуществляться с 8:30.

Начало сдачи экзамена - 9:30.

Также в ведомстве добавили, что с основами тестовых вопросов можно ознакомиться в разделе "Конкурс в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, объявленный 30.09.17 г." раздела "Конкурс на занятие вакантных должностей судей" официального сайта Комиссии.

Другая информация об экзамене будет размещена на официальном сайте Комиссии дополнительно.