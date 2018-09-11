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 ВККС назначила дату экзамена в рамках конкурса в Высший IP-суд

10 сентября 2018 г. ВККСУ назначено проведение 3 октября 2018 г. экзамена во время квалификационного оценивания в рамках объявленного Высшей квалификационной комиссией судей Украины 30 сентября 2017 г. конкурса на занятие 21 вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-слубы ВККСУ.

Комиссией также определена следующая ​​очередность и продолжительность стадий проведения экзамена:

I стадия - составление анонимного письменного тестирования (продолжительность 150 минут);

II стадия - выполнение практического задания (продолжительность 330 минут).

Отмечается, что количество практических задач, которые будут выполнять судьи - 1. Практическое задание будет выполняться без использования компьютерной техники.

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Экзамен будет проводиться в помещении выставочного центра "КиевЭкспоПлаза" по адресу: г.. Киев, ул. Салютная, 2-Б.

Регистрация на экзамен будет осуществляться с 8:30.

Начало сдачи экзамена - 9:30.

Также в ведомстве добавили, что с основами тестовых вопросов можно ознакомиться в разделе "Конкурс в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, объявленный 30.09.17 г." раздела "Конкурс на занятие вакантных должностей судей" официального сайта Комиссии.

Другая информация об экзамене будет размещена на официальном сайте Комиссии дополнительно.

Источник: https://censor.net.ua/n3085592
 
 
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