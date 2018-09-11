 СБУ разоблачила администратора антиукраинских групп в соцсетях на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что житель Прилукского района создавал в соцсетях аккаунты, через которые администрировал антиукраинские группы.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник распространял материалы, содержащие призывы к изменению границ территории Украины, свержению конституционного строя и государственной власти, пропагандировал деятельность террористических организаций "Л/ДНР", распространял информацию, которая дискредитирует Вооруженные Силы Украины, - сообщает СБУ.
Во время проведения санкционированных следственных действий по месту жительства администратора сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления антиукраинской деятельности.
Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
В рамках открытого уголовного производства проводится проверка относительно связей пропагандиста с российскими спецслужбами и боевиками незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.
Может она где-то в статье написана или они то, что сделали очень восхваляют?
https://www.youtube.com/watch?v=oicOHnK9ihM
REM: Вроде то видео, я не могу сейчас проверить, только по названию.
- Плохо работаете.
-Работаем, как умеем.
https://www.youtube.com/user/Plehanov100/videos