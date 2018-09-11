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 СБУ разоблачила администратора антиукраинских групп в соцсетях на Черниговщине. ФОТОрепортаж

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили администратора антиукраинских сообществ в социальных сетях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что житель Прилукского района создавал в соцсетях аккаунты, через которые администрировал антиукраинские группы.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник распространял материалы, содержащие призывы к изменению границ территории Украины, свержению конституционного строя и государственной власти, пропагандировал деятельность террористических организаций "Л/ДНР", распространял информацию, которая дискредитирует Вооруженные Силы Украины, - сообщает СБУ.

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Во время проведения санкционированных следственных действий по месту жительства администратора сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления антиукраинской деятельности.

СБУ разоблачила администратора антиукраинских групп в соцсетях на Черниговщине 01
СБУ разоблачила администратора антиукраинских групп в соцсетях на Черниговщине 02
СБУ разоблачила администратора антиукраинских групп в соцсетях на Черниговщине 03
СБУ разоблачила администратора антиукраинских групп в соцсетях на Черниговщине 04

Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В рамках открытого уголовного производства проводится проверка относительно связей пропагандиста с российскими спецслужбами и боевиками незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085589
 
   
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Это ОГРОМНЫЙ успех!..........Да это просто обычная , рутинная работа...А Тут такая Перемога!
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В таком случае где ты тут увидел перемогу? Обычная повседневная работа Службы безопасности Украины.
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Ну так и смотри на первую фразу. Что привязался?
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Так последюю фразу не надо читать?
Может она где-то в статье написана или они то, что сделали очень восхваляют?
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согласен . СБУ ищет врагов по сёлам .А настоящие воры и убийцы украинского народа живут в Конча - Заспе ,В Киеве на Печерске по царским сёлам ..
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Если Юлия Владимировна станет президентшей, их будут пачками каждый день ловить?
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И награждать, награждать, награждать. Медведчук ведь не за просто так ЮВТ на Роисе пиарит.
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Восхищают темпы оперативности. Всего каких то четыре года,а враг уже пойман.
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да ты булки не расслабляй, скоро и к тебе придут. СБУ разоблачила администратора антиукраинских групп в соцсетях на Черниговщине - Цензор.НЕТ 2285
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Вас американцы быстрее вытравят. Не пугай ))
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Это был шедевр!
https://www.youtube.com/watch?v=oicOHnK9ihM

REM: Вроде то видео, я не могу сейчас проверить, только по названию.
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Не всех же сразу взяли, идут по списку, а N почти под конец...
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Хе-хе))) Перекличка вышиваты под этой новостью.
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Как в анекдоте:
- Плохо работаете.
-Работаем, как умеем.
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а упырь шуфрич говорит , что руцких солдат в Украине нет и война гражданская ((((( ????? и это по ТЕЛЕВИЗОРУ , все СЛЫШАЛИ и его никто не ловит !!! УКРАИНА ПОБЕДИТ русского оккупанта !!! (это уже Я говорю )
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Еще одной пачкой зрадоботов станет меньше в нете.
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вот пожалуйста, ходит себе по Киеву, ведет видеоблог и ничего не боится..
https://www.youtube.com/user/Plehanov100/videos
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вот поэтому необходимо закрыть границу для граждан рф.
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печаль в том, что эта гнида киевлянин
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наверняка еще и на цензоре гадил, потому и накрыли.
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там и так в киберотделе зашиваются. Но, уверен, на цензоре есть интересные персонажи.
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Тогда мы не услышим перлов, что Порошенко виноват, что люди отравились рыбой собственного копчения...
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О!!!! В листовочках любимая тема некоторых "местных" про "простых граждан".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ разоблачила администратора антиукраинских групп в соцсетях на Черниговщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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