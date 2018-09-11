 СБУ разоблачила администратора антиукраинских групп в соцсетях на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что житель Прилукского района создавал в соцсетях аккаунты, через которые администрировал антиукраинские группы.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник распространял материалы, содержащие призывы к изменению границ территории Украины, свержению конституционного строя и государственной власти, пропагандировал деятельность террористических организаций "Л/ДНР", распространял информацию, которая дискредитирует Вооруженные Силы Украины, - сообщает СБУ.

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Во время проведения санкционированных следственных действий по месту жительства администратора сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления антиукраинской деятельности.









Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В рамках открытого уголовного производства проводится проверка относительно связей пропагандиста с российскими спецслужбами и боевиками незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

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