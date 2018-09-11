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 Политика Украины
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Все про:Парубий (1727) земельная реформа (94)

 Крупнейшие землевладельцы по теневым схемам приватизировали большинство земли, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подчеркивает, что перед внесением в парламент инициативы о либерализации рынка земли необходима разъяснительная кампания.

Об этом он сказал на форуме "Полная мобилизация: совместный план действий", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Здесь мало говорить - внесите закон и проголосуйте. Не может Верховная Рада кардинально отличаться от тех электоральных настроений, которые есть на улице...В данном случае, кроме технического вынесения закона и его голосования, должна быть проведена общенациональная кампания по разъяснению, что отсутствие либерализации - это ежедневное обворовывание в первую очередь украинского крестьянина", - отметил Председатель ВР.

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Парубий добавил, что в отсутствии либерализации этого рынка и продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения заинтересованы много "больших центров".

"Слишком много крупных центров действуют против либерализации рынка земли. Крупнейшие землевладельцы по теневым схемам приватизировали большинство земли и теперь финансируют то, чтобы убедить общество, что у украинца хотят забрать последнее его добро и имущество - чернозем", - подчеркнул спикер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085588
 
 
 Топ комментарии
 
Значит надо эту землю по прозрачным схемам экспроприировать!
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Слыш чмо Парубий , ты как то определись уже казёл ты или не казёл ?
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Он за это обязательно извинится. Крупнейшие землевладельцы по теневым схемам приватизировали большинство земли, - Парубий - Цензор.НЕТ 8071
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Он за это обязательно извинится. Крупнейшие землевладельцы по теневым схемам приватизировали большинство земли, - Парубий - Цензор.НЕТ 8071
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Ага. Сейчас ещё только этим ублюдкам Властным разрешить на себя землю переписать...............
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Значит надо эту землю по прозрачным схемам экспроприировать!
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Земля не продается...Но землевладельцы (крупнейшие к тому же) уже есть. Может спикер в следующий раз выйдет и с олигофренской простотой расскажет о рабовладельцах (крупных) Конституция? Не. Не слышали
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На 49 лет побрали в аренду у крестьян, по ценам до 2008 года вот и все. Проще паренной репы. и теперь что бы разорвать договор аренды, ну то такэ уже совсем другая история
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Дело в том, что много владельцев паев,в основном люди,как говорят, с пониженной социальной ответственностью,стоят в очереди,чтобы продать свой пай (юридически - аренда на 49 лет).В нашем селе арендаторы платят за пай в этом году 9-9,5 тыс.гривень арендной платы,а цена продажи - 72 тыс.гривень.Понятно,что некоторые люди продают землю,чтобы купить,к примеру дом,но большинство - тупо пропивают и проедают.Так что надо вводить максимально открытый рынок земли и не заниматься лицемерием.
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у вас в селі можно купити хижу за 72 тис. грн?
Хай Бог заварує... У нас ворота у багатьох більше коштують...
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Слыш чмо Парубий , ты как то определись уже казёл ты или не казёл ?
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Оно будет думать недельку..не загоняйте в угол этого чела со справкой.
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· Покупайте землю - ведь ее уже больше никто не производит. (с) М. Твен
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Так, каррртавый начал. Фабрики рабочим, земля крестьянам, власть советам. Крупнейшие землевладельцы по теневым схемам приватизировали большинство земли, - Парубий - Цензор.НЕТ 3690
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выявить всех, наказать, землю расприватизировать и вернуть в Державную власность! Слабо?
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список крупнейших землевладельцев в "студию" пожалуйста...народ должен знать своих героев..
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Землі сільгоспризначення у нас продаються.І продаються давно. Вийняток лише для для паїв( землі для ведення товарного сільгоспвиробництва). Розпаювання земель пройшло в кінці 90-х. Паї отримали лише члени колективних господарств( колгоспи). Кожен пай орієнтовно від 4 до 6 га.Саме за ці землі і іде боротьба. Але латифундисти вже давно придумали схему обходження мараторію.Це укладання договору оренгди на 49 років з одночасним оформленням заповіту на даний пай на латифундиста.В договорі записується оговорена сумма ( як правило це 1000 долларів за 1 га).Юридично пай знаходиться за пайщиком, але орендну плату він вже не отримує.Ось і все.
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десь приблизно так я про це і писав...хвилин 10 тому..а свій прод
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У нас паї отримали також працівники лікарень і освітніх закладів,правда лише по 2 гектари.
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а как можно разорвать договор? только суд?
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краще його не укладати.
Суд, це змагальність. Якщо ви підписали подібний договір, то значить мізками ви змагатись не зможете. Тоді чим? Грошима, проти потужного фермера? До того ж договір буде прописаний повністю проти вас.
Єдине, що ви можете зробити, це піти на вибори і "подякувати" тій брехливій потворі, яка робить собі піар компанію, позбавляючи вас права, у цивілізований спосіб вирішувати ці питання.
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Ой врет, снятие моратория на землю и вывоз леса это требования для получения очередного кредита.
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.....всё ???!!! кина не будет ((((( успокоили про ЗЕМЛЮ (((((
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самое интересное, что одним из крупнейших землевладельцев в Украине является пэтька.
Получается, шо чел со справкой обвиняет гаранта в воровстве. Во дела.
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Это он похвастался как в очередной раз кинули народ?
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а когда мораторий снимут, то окажется, что продавать уже нечего
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Боротьба з корупцією (олігархами) програна, теперь влада хоче програти право народу України на землю на користь латифундистів.
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та не наЙобуйте - реально майже ВСЯ земля уже СКУПЛЕНА !!!!
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логопат навіть не розуміє, що якраз зараз землю не приватизували, а лише користуються, законно чи ні, то інша справа. А от як приймуть закон про приватизацію, отоді й втратять свою землю усі українці.
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Логопед, походу у сто разів розумніший ніж ти.
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Сволочи! На чому Баба Юля буде спекулювати? Так і до біткойну по гривні мож скотитись...
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Землю отобрать, теневиков наказать !
Или своих низ-з-зя?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрупнейшие землевладельцы по теневым схемам приватизировали большинство земли, - Парубий
 
 
 
 
 
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