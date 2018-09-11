 Крупнейшие землевладельцы по теневым схемам приватизировали большинство земли, - Парубий

Об этом он сказал на форуме "Полная мобилизация: совместный план действий", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Здесь мало говорить - внесите закон и проголосуйте. Не может Верховная Рада кардинально отличаться от тех электоральных настроений, которые есть на улице...В данном случае, кроме технического вынесения закона и его голосования, должна быть проведена общенациональная кампания по разъяснению, что отсутствие либерализации - это ежедневное обворовывание в первую очередь украинского крестьянина", - отметил Председатель ВР.
Парубий добавил, что в отсутствии либерализации этого рынка и продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения заинтересованы много "больших центров".
"Слишком много крупных центров действуют против либерализации рынка земли. Крупнейшие землевладельцы по теневым схемам приватизировали большинство земли и теперь финансируют то, чтобы убедить общество, что у украинца хотят забрать последнее его добро и имущество - чернозем", - подчеркнул спикер.
Хай Бог заварує... У нас ворота у багатьох більше коштують...
Суд, це змагальність. Якщо ви підписали подібний договір, то значить мізками ви змагатись не зможете. Тоді чим? Грошима, проти потужного фермера? До того ж договір буде прописаний повністю проти вас.
Єдине, що ви можете зробити, це піти на вибори і "подякувати" тій брехливій потворі, яка робить собі піар компанію, позбавляючи вас права, у цивілізований спосіб вирішувати ці питання.
Получается, шо чел со справкой обвиняет гаранта в воровстве. Во дела.
Или своих низ-з-зя?