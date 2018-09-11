 Крупнейшие землевладельцы по теневым схемам приватизировали большинство земли, - Парубий

Об этом он сказал на форуме "Полная мобилизация: совместный план действий", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Здесь мало говорить - внесите закон и проголосуйте. Не может Верховная Рада кардинально отличаться от тех электоральных настроений, которые есть на улице...В данном случае, кроме технического вынесения закона и его голосования, должна быть проведена общенациональная кампания по разъяснению, что отсутствие либерализации - это ежедневное обворовывание в первую очередь украинского крестьянина", - отметил Председатель ВР.

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Парубий добавил, что в отсутствии либерализации этого рынка и продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения заинтересованы много "больших центров".

"Слишком много крупных центров действуют против либерализации рынка земли. Крупнейшие землевладельцы по теневым схемам приватизировали большинство земли и теперь финансируют то, чтобы убедить общество, что у украинца хотят забрать последнее его добро и имущество - чернозем", - подчеркнул спикер.

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