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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Константинопольский патриархат (24) РПЦ (403) автокефалия (108) Зоря (3)

 Угрозы РПЦ Вселенскому патриархату - это не объявление войны, а ультиматум. На самом деле, это ненадолго, - спикер УПЦ КП Евстратий Зоря

Если Российская православная церковь в результате получения Православной церковью в Украине Томоса об автокефалии и отойдет от общения с Вселенским патриархатом, то это будет ненадолго.

Такое мнение в интервью Укринформу выразил архиепископ, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, комментируя заявление Синода РПЦ, где патриарху Варфоломею в ультимативной форме предписывалось отозвать назначенных в Украину экзархов, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, это (заявление Синода РПЦ) не объявление войны, а ультиматум. Угрозы. Сущность этих угроз достаточно ясно изложил митрополит Илларион Алфеев, который отвечает за церковную дипломатию РПЦ и является членом Синода. Там в интервью четко прозвучали угрозы, обвинения в адрес Константинопольского патриарха, едва ли не вплоть до ответственности перед судом. И требование прозвучало: отозвать решение о назначении экзархов в деле предоставления автокефалии и остановить само решение об автокефалии. Если решение не будет остановлено, то РПЦ пообещала ответные действия. Самое большое, что может быть, – объявление об определенном разрыве в отношениях", - рассказал Зоря.

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В то же время, по его словам, какой глубины будет этот разрыв - сказать трудно. "Будет ли это разрыв между патриархами, что означает прекращение поминовения по богослужению патриарха Варфоломея, будет объявлено о запрете сослужения иерархов церквей (когда будет возможность служить литургию вместе священникам, но не будет возможности сослужения иерархам). По такому сценарию развивался конфликт между Иерусалимской и Антиохийскими церквями, когда наконец был объявлен запрет богослужебного общения клирикам", - пояснил архиепископ Зоря.

Впрочем, он прогнозирует, что "если они отойдут от общения, то... это произойдет на самом деле ненадолго".

Представитель УПЦ КП отметил, что "между церквями случались и раздоры, и разделения, и споры, история нам об этом говорит. И тем не менее, это не подрывало в целом единства церкви... Изменилось время, изменились внешние условия – и они объединились".

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Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

Источник: https://censor.net.ua/n3085587
 
 
 Топ комментарии
 
МОКШАНСКИЙ САТАНАТ будет нисвергнут!
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Добавлю несколько слов насчет имущества и перехода упц мп в единую украинскую церковь. По данным портала LB.UA вместе с украинскими церквями обращение к Константинополю о предоставлении Украине автокефалии подписалм также главы 10 украинских епархий УПЦ МП. Всего таких епархий 52. То есть почти 20 процентов подписалосю, даже не зная, чем всё может закончиться. Как по мне, после томоса, епархии просто массово повалят от Кирилла. Какие бы они не были мудаки, они так же политики и украинцы и понимают, что без влияния Москвы им самим будет лучше.

https://polka.d3.ru/nebolshoi-likbez-po-povodu-avtonomii-ukrainskoi-tserkvi-1654822/?sorting=rating
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Мокші допиздяться до того, що гундяя визнають єретиком, а секту під назвою "рпц" плавно переведуть в мусульманство...
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несториане они...еще от сарайской церкви ярлык имеют .смесь мусульманства и христианства...а вот православие тут каким боком-трудно сказать.
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А что может сделать РПЦ, разорвав отношения с церковью-матерью? Выйдя из Вселенского православия, перейти в Ислам: И объявить обязательное поголовное обрезание по самые яйца, а высшему эшелону по уши. А для исполнения этой акции пригласить талибов. Они это сделают с радостью и даже за бесплатно. Но это программа-максимум, а сейчас они могут только всем Синодом выйти на оккупированный мыс Форос, задрать ризы и выставить жопы в сторону Константинополя.
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Отречься от тех,кто эту религию дал )) Круто. На самом деле - тупо.
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Добавлю несколько слов насчет имущества и перехода упц мп в единую украинскую церковь. По данным портала LB.UA вместе с украинскими церквями обращение к Константинополю о предоставлении Украине автокефалии подписалм также главы 10 украинских епархий УПЦ МП. Всего таких епархий 52. То есть почти 20 процентов подписалосю, даже не зная, чем всё может закончиться. Как по мне, после томоса, епархии просто массово повалят от Кирилла. Какие бы они не были мудаки, они так же политики и украинцы и понимают, что без влияния Москвы им самим будет лучше.

https://polka.d3.ru/nebolshoi-likbez-po-povodu-avtonomii-ukrainskoi-tserkvi-1654822/?sorting=rating
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На передаче соловьева реально подгорает.

https://www.youtube.com/watch?v=XuG1y4KbTk8
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Посмотрел минут 10 и на перемотке, они там вообще в какой-то паралельной, извращенной реальности существуют. Как мы вообще с этими дебилами уживались рядом о_О.
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Как мы вообще с этими дебилами уживались рядом
--
мы их разбавляли и в среднем уровень идиотизма не зашкаливал...
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Після отримання автокефалії потрібно визнати московітський патріархат в Україні екстремістською організацією та заборонити його діяльність.І все! Шах і мат! Угрозы РПЦ Вселенскому патриархату - это не объявление войны, а ультиматум. На самом деле, это ненадолго, - спикер УПЦ КП Евстратий Зоря - Цензор.НЕТ 9543
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Ох нет, пусть шуруют себе на 10050 Рим и не возвращаются.
У кацапов есть только одна позиция, быть главным и первым и не важно где, другого они не признают, поэтому их нужно уважить в стремлении быть главными на своем болоте.
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Ну вообще томос это круто - с психологической точки зрения и точки зрения дальних перспектив (лет через 20). Но кто-то мне скажет, есть ли какие-то механизмы, чтобы выдавить этих гадов отсюда в ближайшее время? Всё ценное они уже явно вывезли в кацапстан, но как вернуть Лавру и закрыть (передать) все церкви, которые они тут понастраивали? Они же не уйдут добровольно - канон или нет - им насрать. Главное бабло. А бабки будут продолжать ходить и нести им денежку, как и многие олигархи. Так что без механизма выдавливания их отсюда (скажем, введения обязательной бухгалтерской отчетности и жесткого налога и т.п.) это всё круто, но мало что изменит (во всяком случае, в ближайшее десятилетие).
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Добровольно они не уйдут, мало того, они начинают орать про религиозную войну в Украине. А если они так кричат, то значит будут всячески раскачивать и поддерживать этот процесс.
Наше дело вовремя заткнуть их, и выкинуть из страны. Они нас жалеть не будут. И нам не надо испытывать жалости к врагам - это ведет к потерям друзей.
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Ну и кто теперь раскольник?

Угрозы РПЦ Вселенскому патриархату - это не объявление войны, а ультиматум. На самом деле, это ненадолго, - спикер УПЦ КП Евстратий Зоря - Цензор.НЕТ 3100

Все происходящее вокруг попытки Москвы наехать на Константинополь напоминает сюжет фильма про кунг-фу.

Когда старичок-с-ноготок приходит в город, на него начинает бычить местный главный гопник. Бычит долго и со вкусом, пока старичок в какой-то момент не отправляет его в нокаут щелбаном. И город сбегается - Великий Мастер вернулся!

Они ж на Вселенского патриарха столетиями подбычивали. Мол, да у тебя в Константинополе паствы меньше, чем у нас в одной церкви, ты у турков под колпаком, у тебя денег меньше, чем мы в день на еду тратим, твой титул первого среди равных - пережиток. Мы тут не рулим только из вежливости, понял?

А тут патриарх просто выждал момент и нанес щелбан.

И вот уже Кирилл едет к нему нижайше просить.

И вот уже Кириллу говорят "нет". И вспоминают все за последние четыреста лет. Все оказалось записано.

И вот уже в Киев назначены экзархи. Как будто УПЦ МП не существует.

И вот у них уже истерика. И все, что они могут - либо проглотить, либо уйти в раскол. Окончательно оформить свое отдельное национальное путинославие. С блекджеком и патриархом Тихоном.

И вот это бессилие при много больших ресурсах, это понимание, что не передавят, не забычат, не запугают и не убьют, просто крушит основы их мира. Они вообще не понимают, как это - обыграть по правилам. Поэтому они не умеют проигрывать.

Очень интересный фильм. С хорошей моралью.

Victor Tregubov
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Поки що ультиматум, але помста теж досить вірогідна.
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Небензя наебензился

Угрозы РПЦ Вселенскому патриархату - это не объявление войны, а ультиматум. На самом деле, это ненадолго, - спикер УПЦ КП Евстратий Зоря - Цензор.НЕТ 9388

Василий Небензя - советский и российский чекист-дипломат. Постоянный представитель РФ при ООН и в Совбезе ООН с 2017 г. Заместитель Унылой Лошади.
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кацапам тільки на руку розірвання звязків з офіційною церквою, так вони собі спокійно обявлять путіна новим месією і русскомірскоє адіщє заполонить мозги кацапів з новою силою
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Самая пещерная и мерзкая часть христоедства - Слабосравие имеет шанс отторгнуть самую мерзкую часть себя...
По такому поводу и помолиться можно(например Бэтмену, или Годзилле))
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давай літаючому макаронному монстру відчебушем оду
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гундяй може оголосити "хрестовий похід" проти бендеровських сарацин, які захопили святі київські землі Угрозы РПЦ Вселенскому патриархату - это не объявление войны, а ультиматум. На самом деле, это ненадолго, - спикер УПЦ КП Евстратий Зоря - Цензор.НЕТ 8126
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гундяю путінХУЙЛО і Ко того не подарують. Там бабла качалося, та й укорот на "хахлов" був неабиякий. А тут зненацька "всьо, чта нажита ніпасільним трудом" назавжди відокремлюється на очах Угрозы РПЦ Вселенскому патриархату - это не объявление войны, а ультиматум. На самом деле, это ненадолго, - спикер УПЦ КП Евстратий Зоря - Цензор.НЕТ 5204
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Вот еще, материальчик. Что у них там в головах. Началось нагнетание ситуации.
https://www.youtube.com/watch?v=8WwVHe6vfGw
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУгрозы РПЦ Вселенскому патриархату - это не объявление войны, а ультиматум. На самом деле, это ненадолго, - спикер УПЦ КП Евстратий Зоря
 
 
 
 
 
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