 Угрозы РПЦ Вселенскому патриархату - это не объявление войны, а ультиматум. На самом деле, это ненадолго, - спикер УПЦ КП Евстратий Зоря

Такое мнение в интервью Укринформу выразил архиепископ, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, комментируя заявление Синода РПЦ, где патриарху Варфоломею в ультимативной форме предписывалось отозвать назначенных в Украину экзархов, передает Цензор.НЕТ.
"Очевидно, это (заявление Синода РПЦ) не объявление войны, а ультиматум. Угрозы. Сущность этих угроз достаточно ясно изложил митрополит Илларион Алфеев, который отвечает за церковную дипломатию РПЦ и является членом Синода. Там в интервью четко прозвучали угрозы, обвинения в адрес Константинопольского патриарха, едва ли не вплоть до ответственности перед судом. И требование прозвучало: отозвать решение о назначении экзархов в деле предоставления автокефалии и остановить само решение об автокефалии. Если решение не будет остановлено, то РПЦ пообещала ответные действия. Самое большое, что может быть, – объявление об определенном разрыве в отношениях", - рассказал Зоря.
В то же время, по его словам, какой глубины будет этот разрыв - сказать трудно. "Будет ли это разрыв между патриархами, что означает прекращение поминовения по богослужению патриарха Варфоломея, будет объявлено о запрете сослужения иерархов церквей (когда будет возможность служить литургию вместе священникам, но не будет возможности сослужения иерархам). По такому сценарию развивался конфликт между Иерусалимской и Антиохийскими церквями, когда наконец был объявлен запрет богослужебного общения клирикам", - пояснил архиепископ Зоря.
Впрочем, он прогнозирует, что "если они отойдут от общения, то... это произойдет на самом деле ненадолго".
Представитель УПЦ КП отметил, что "между церквями случались и раздоры, и разделения, и споры, история нам об этом говорит. И тем не менее, это не подрывало в целом единства церкви... Изменилось время, изменились внешние условия – и они объединились".
Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
https://polka.d3.ru/nebolshoi-likbez-po-povodu-avtonomii-ukrainskoi-tserkvi-1654822/?sorting=rating
https://www.youtube.com/watch?v=XuG1y4KbTk8
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мы их разбавляли и в среднем уровень идиотизма не зашкаливал...
У кацапов есть только одна позиция, быть главным и первым и не важно где, другого они не признают, поэтому их нужно уважить в стремлении быть главными на своем болоте.
Наше дело вовремя заткнуть их, и выкинуть из страны. Они нас жалеть не будут. И нам не надо испытывать жалости к врагам - это ведет к потерям друзей.
Все происходящее вокруг попытки Москвы наехать на Константинополь напоминает сюжет фильма про кунг-фу.
Когда старичок-с-ноготок приходит в город, на него начинает бычить местный главный гопник. Бычит долго и со вкусом, пока старичок в какой-то момент не отправляет его в нокаут щелбаном. И город сбегается - Великий Мастер вернулся!
Они ж на Вселенского патриарха столетиями подбычивали. Мол, да у тебя в Константинополе паствы меньше, чем у нас в одной церкви, ты у турков под колпаком, у тебя денег меньше, чем мы в день на еду тратим, твой титул первого среди равных - пережиток. Мы тут не рулим только из вежливости, понял?
А тут патриарх просто выждал момент и нанес щелбан.
И вот уже Кирилл едет к нему нижайше просить.
И вот уже Кириллу говорят "нет". И вспоминают все за последние четыреста лет. Все оказалось записано.
И вот уже в Киев назначены экзархи. Как будто УПЦ МП не существует.
И вот у них уже истерика. И все, что они могут - либо проглотить, либо уйти в раскол. Окончательно оформить свое отдельное национальное путинославие. С блекджеком и патриархом Тихоном.
И вот это бессилие при много больших ресурсах, это понимание, что не передавят, не забычат, не запугают и не убьют, просто крушит основы их мира. Они вообще не понимают, как это - обыграть по правилам. Поэтому они не умеют проигрывать.
Очень интересный фильм. С хорошей моралью.
Victor Tregubov
Василий Небензя - советский и российский чекист-дипломат. Постоянный представитель РФ при ООН и в Совбезе ООН с 2017 г. Заместитель Унылой Лошади.
По такому поводу и помолиться можно(например Бэтмену, или Годзилле))
очах
https://www.youtube.com/watch?v=8WwVHe6vfGw