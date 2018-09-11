 Угрозы РПЦ Вселенскому патриархату - это не объявление войны, а ультиматум. На самом деле, это ненадолго, - спикер УПЦ КП Евстратий Зоря

Такое мнение в интервью Укринформу выразил архиепископ, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, комментируя заявление Синода РПЦ, где патриарху Варфоломею в ультимативной форме предписывалось отозвать назначенных в Украину экзархов, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, это (заявление Синода РПЦ) не объявление войны, а ультиматум. Угрозы. Сущность этих угроз достаточно ясно изложил митрополит Илларион Алфеев, который отвечает за церковную дипломатию РПЦ и является членом Синода. Там в интервью четко прозвучали угрозы, обвинения в адрес Константинопольского патриарха, едва ли не вплоть до ответственности перед судом. И требование прозвучало: отозвать решение о назначении экзархов в деле предоставления автокефалии и остановить само решение об автокефалии. Если решение не будет остановлено, то РПЦ пообещала ответные действия. Самое большое, что может быть, – объявление об определенном разрыве в отношениях", - рассказал Зоря.

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В то же время, по его словам, какой глубины будет этот разрыв - сказать трудно. "Будет ли это разрыв между патриархами, что означает прекращение поминовения по богослужению патриарха Варфоломея, будет объявлено о запрете сослужения иерархов церквей (когда будет возможность служить литургию вместе священникам, но не будет возможности сослужения иерархам). По такому сценарию развивался конфликт между Иерусалимской и Антиохийскими церквями, когда наконец был объявлен запрет богослужебного общения клирикам", - пояснил архиепископ Зоря.

Впрочем, он прогнозирует, что "если они отойдут от общения, то... это произойдет на самом деле ненадолго".

Представитель УПЦ КП отметил, что "между церквями случались и раздоры, и разделения, и споры, история нам об этом говорит. И тем не менее, это не подрывало в целом единства церкви... Изменилось время, изменились внешние условия – и они объединились".

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Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.