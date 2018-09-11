 Порошенко работает до 4 утра. Приезд к нему ночью – совершенно обычное дело. У меня стоит диванчик, на котором я передремываю перед ночным приемом у Президента, - Луценко

Об этом Генеральный прокурор Юрий Луценко заявл в интервью Цензор.НЕТ.

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"Он (Порошенко – ред) работает до 4 утра! Поэтому приезд к нему ночью – совершенно обычное дело. У меня, вон, там диванчик стоит, я на нем передремываю – потому что знаю, что на 02.00 у меня прием у Президента. Это нормально (смеется)! Сейчас, слава Богу, этого уже меньше стало. Ночую дома.

Поэтому я не вижу в этом ничего зазорного. Опять-таки, дом Президента – это достаточно условное понятие. Я бывал по рабочим делам и в доме президента Ющенко, и в доме Порошенко.

Президент как институция работает кругом, у него не бывает отпусков, нет отгулов. Это президент страны! Не зря Белый Дом одновременно и рабочее, и жилое помещение. То же самое с Даунинг-стрит. Не существует такого понятия, как "дом Президента"!", - сказал он.

При этом Луценко сообщил, что несколько раз был в доме Порошенко с частным визитом:

"Да, я бывал там пару раз на каких-то семейных событиях. Например, в день крещения нашей общей крестницы. Но остальные визиты – это деловые вопросы".

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