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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7117) Порошенко (15381)

 Порошенко работает до 4 утра. Приезд к нему ночью – совершенно обычное дело. У меня стоит диванчик, на котором я передремываю перед ночным приемом у Президента, - Луценко

Президент Петр Порошенко работает до 4 часов утра, поэтому ночные визиты к нему домой являются обычным явлением.

Об этом Генеральный прокурор Юрий Луценко заявл в интервью Цензор.НЕТ.

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"Он (Порошенко – ред) работает до 4 утра! Поэтому приезд к нему ночью – совершенно обычное дело. У меня, вон, там диванчик стоит, я на нем передремываю – потому что знаю, что на 02.00 у меня прием у Президента. Это нормально (смеется)! Сейчас, слава Богу, этого уже меньше стало. Ночую дома.

Поэтому я не вижу в этом ничего зазорного. Опять-таки, дом Президента – это достаточно условное понятие. Я бывал по рабочим делам и в доме президента Ющенко, и в доме Порошенко.

Президент как институция работает кругом, у него не бывает отпусков, нет отгулов. Это президент страны! Не зря Белый Дом одновременно и рабочее, и жилое помещение. То же самое с Даунинг-стрит. Не существует такого понятия, как "дом Президента"!", - сказал он.

При этом Луценко сообщил, что несколько раз был в доме Порошенко с частным визитом:

"Да, я бывал там пару раз на каких-то семейных событиях. Например, в день крещения нашей общей крестницы. Но остальные визиты – это деловые вопросы".

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Полное интервью с Юрием Луценко читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085585
 
 
 Топ комментарии
 
Диванчик для передрема...
А барчик для перебуха?))))
Ай да Юга...ай да сказочник)))
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Город засыпает, просыпается мафия!
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Порошенко работает до 4 утра

І спить до 16,00. Сова.
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Диванчик для передрема...
А барчик для перебуха?))))
Ай да Юга...ай да сказочник)))
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Не работай так много...
Ты же недавно был СМЕРТЕЛЬНО БОЛЕН!))))
супруга даже завещанием трусила в суде
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И вот это...вот это все меле аж Глав прокурор!)))

Шо за остальных лишенцев то говорить?)))
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Клоуна слушать себя не уважать,оно брешет как дышит
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Пецю час пожаліти, коли югік посеред ночі припхався з перегаром
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Все хорошее,делается утром. А все плохое - ночью. Я не верю в басенки про работоголика -парашенко. Не для того он ,наплевав на войну и мнения украинцев летает в охотку на острова нежится.
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Ему спать НИЗЗЗЗЗЯ...маловато времени осталось, не всё украл и с3.14здил!
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Прям, как Владимир Ильич! Далэкоглядный, работает до 4х утра - всё о народе печётся... Пора нам нанимать хорошего таксидермиста, делать из него тушку упоротого лиса и искать инвестора на строительство мавзолея!
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Сидит на сайтах в Инете под погонялами и смотрит что о Нём пишут РЕАЛЬНО! И что ему и его семейке желают! Порошенко работает до 4 утра. Приезд к нему ночью – совершенно обычное дело. У меня стоит диванчик, на котором я передремываю перед ночным приемом у Президента, - Луценко - Цензор.НЕТ 6890
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утром мажу бутерброд, сразу мысль-а как народ？
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Ну тут только два варианта:
1.Либо пороху первая леди не дает

2. либо на пол шестого
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А почему же ты подлец, не работаешь по ночам, как всевышний? А там тоже диванчик есть?, для работы.
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Интересно, они что-нибудь пооригинальнее могут придумать? Я до сих пор помню "покушения яйцами на Януковича, Юлину "раскладушку", когда она, "не покладая рук и языка", "круглосуточно працювала"... Потом пошли, в массовом порядке, инвалидные кресла и носилки, в судах...Напомните, что я ещё не упомянул?
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Ты уже вернулся с "пешеходно-сексуального маршрута"? так иди обратно... Ты маршруты перепутал...
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а чего улучшения нет и народ валит????????? а может луцик просто врет??????
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"- Наверное, врет.
- Ах, как єто глупо! Их ревности оскорблять человека. Не может же он каждую минуту врать".
х/ф "Иван Васильевич..."
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Интересно Югэй уже смастырил себе ксивы с супер-юридическим обгазовании?
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У ригоанальних ботошлюх намалювалась нова тема:
"Перосодер По-новії працює цілодобово!".
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Во времена Сталина всё начальство, начиная с секретаря райкома и директора завода, по такому распорядку жило годами. Тот упырь ненавидел дневной свет и работал по ночам. И в любое время мог позвонить в любой район и на любое предприятие.
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не, ну че, было бы у меня столько бабла, я бы тоже до утра пересчитывал...ну, работал!)
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Времени все меньше, скоро на зону или в бега, а сколько еще украсть, ограбить и разворовать хочется, конечно не спится. Жадность этого фраера и сгубила, он только этого еще не понял.
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ночью "работает" .... а мы живем хуже и хуже... может надо днем работать?... а то ночью только хуже получается..
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Та в интернете он до 4 ночи шарится. А потом в Пейсбук чужие видео выкладывает.
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Под вождя народов канает.Трудяга аки пчела. Порошенко работает до 4 утра. Приезд к нему ночью – совершенно обычное дело. У меня стоит диванчик, на котором я передремываю перед ночным приемом у Президента, - Луценко - Цензор.НЕТ 1222
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еще расскажи про специальный коврик у двери собака Порошенко работает до 4 утра. Приезд к нему ночью – совершенно обычное дело. У меня стоит диванчик, на котором я передремываю перед ночным приемом у Президента, - Луценко - Цензор.НЕТ 6699
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Порошенко готовтит СУД в ГААРЕ по БОИНГУ...БЕСЛАНУ и НОРД ОСТУ
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Хаха, бухнут и на диванчик отсыпаться, зато жена не найдет.))
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Отдохнуть вам надо Юик,и президенту тоже....
Надеюсь уж не долго осталось... Порошенко работает до 4 утра. Приезд к нему ночью – совершенно обычное дело. У меня стоит диванчик, на котором я передремываю перед ночным приемом у Президента, - Луценко - Цензор.НЕТ 4613
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То-то у него морда все время опухшая.
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Вранье полное, человек не может все время работать до 4х утра, потому что это просто невозможно, может раз два в неделю - и то последствия будут чувствоваться.
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Тоже мне удивил. Местные аборигены на форуме работают непосильным трудом без выходных 24/7. Каждый месяц клавиатуру себе покупают из-за износа. Вот это я понимаю люди работают!
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Беріть звичку передрімати годину вдень. Тоді вночі вистачає три-чотири години на сон.
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вот на что рассчитывает дубина, когда рассказывает, шо харант работает до 4-х утра?
Да пусть бы работал 10 минут в день, но при наличии необходимых стране результатов.

Видать надеется успеть до марта 2019 года украсть все до последней копейки, вот и не спит с подельниками.


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Такое заявление говорит о крайне неэффективном планировании и организации рабочего времени. И, если такое происходит у руководителя страны, то что можно говорить о всей стране?
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А что можно делать до 4 утра, если всю ночь страна спала?
Это типа, командующий командует, когда армия спит и спит, когда армия воюет.
И главное.
Не представляю, что Генпрокурор США Мюллер по ночам ходил к Трампу на разговоры.
Отставка была бы моментальной!
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То, что Порохосвин регулярно ездит по всей стране перерезать ленточки и давать промовы(что к его должностным обязанностям не имеет совершенно никакого отношения) как-то совсем не сходится с тем, что он якобы не покладая рук работает до 4 утра.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко работает до 4 утра. Приезд к нему ночью – совершенно обычное дело. У меня стоит диванчик, на котором я передремываю перед ночным приемом у Президента, - Луценко
 
 
 
 
 
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