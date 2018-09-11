 Порошенко работает до 4 утра. Приезд к нему ночью – совершенно обычное дело. У меня стоит диванчик, на котором я передремываю перед ночным приемом у Президента, - Луценко

Об этом Генеральный прокурор Юрий Луценко заявл в интервью Цензор.НЕТ.
"Он (Порошенко – ред) работает до 4 утра! Поэтому приезд к нему ночью – совершенно обычное дело. У меня, вон, там диванчик стоит, я на нем передремываю – потому что знаю, что на 02.00 у меня прием у Президента. Это нормально (смеется)! Сейчас, слава Богу, этого уже меньше стало. Ночую дома.
Поэтому я не вижу в этом ничего зазорного. Опять-таки, дом Президента – это достаточно условное понятие. Я бывал по рабочим делам и в доме президента Ющенко, и в доме Порошенко.
Президент как институция работает кругом, у него не бывает отпусков, нет отгулов. Это президент страны! Не зря Белый Дом одновременно и рабочее, и жилое помещение. То же самое с Даунинг-стрит. Не существует такого понятия, как "дом Президента"!", - сказал он.
При этом Луценко сообщил, что несколько раз был в доме Порошенко с частным визитом:
"Да, я бывал там пару раз на каких-то семейных событиях. Например, в день крещения нашей общей крестницы. Но остальные визиты – это деловые вопросы".
Полное интервью с Юрием Луценко читайте ЗДЕСЬ.
І спить до 16,00. Сова.
А барчик для перебуха?))))
Ай да Юга...ай да сказочник)))
Ты же недавно был СМЕРТЕЛЬНО БОЛЕН!))))
супруга даже завещанием трусила в суде
Шо за остальных лишенцев то говорить?)))
1.Либо пороху первая леди не дает
2. либо на пол шестого
- Ах, как єто глупо! Их ревности оскорблять человека. Не может же он каждую минуту врать".
х/ф "Иван Васильевич..."
"Перосодер По-новії працює цілодобово!".
Ваше місце не на волі
Надеюсь уж не долго осталось...
Да пусть бы работал 10 минут в день, но при наличии необходимых стране результатов.
Видать надеется успеть до марта 2019 года украсть все до последней копейки, вот и не спит с подельниками.
Это типа, командующий командует, когда армия спит и спит, когда армия воюет.
И главное.
Не представляю, что Генпрокурор США Мюллер по ночам ходил к Трампу на разговоры.
Отставка была бы моментальной!