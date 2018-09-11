 Ситуация с "Крымским титаном" нормализовалась: завод сейчас не работает, оккупанты в авральном порядке засыпают накопитель кислоты, - глава Херсонской ОГА Гордеев

"На сегодняшний день ситуация там нормализовалась. Мы полностью проводим мониторинг вокруг "Крымского титана", что касается подконтрольной территории Украины. С утра 10 сентября мы не наблюдаем, что завод работает. Трубы предприятия не дымят. У нас есть определенная информация, и, с вероятностью процентов 90, мы можем сказать, что сам завод "стоит", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Насколько нам известно, они в авральном порядке засыпают тот накопитель кислоты, с которым что-то произошло, фосфатогипсом и известью для гашения серной кислоты и прекращения ее выбросов в атмосферу", - сообщил А.Гордеев.

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По его словам, херсонские власти выполнили весь комплекс защиты превентивного характера в области, 12 сентября состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием всех служб.

"И в случае позитивных оценок мы примем решение о прекращении превентивных мер для предотвращения ЧС", - указал он.

А.Гордеев считает, что во избежание в будущем подобных ситуаций необходимо, как минимум, передать завод "Крымский титан" в управление Украине.

"Этот завод никогда не отличался экологическими стандартами и заботой о людях. Он постоянно травит людей, просто все зависит от концентрации вредных веществ", - подчеркнул он.

Глава Херсонской облгосадминистрации отметил, что водоснабжение никто возобновлять не будет, поскольку "Крымский титан" работает на воде, которую берет из подземных водоносных горизонтов.

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"И в случае, если завод "Титан" продолжит и дальше отравлять население, мы, скажу честно, разработали даже некоторые радикальные меры с целью остановки его деятельности, дистанционно", - сказал он.

А.Гордеев указал, что больше всего от этой ситуации пострадали города Армянск и Красноперекопск, поскольку ветер дул в их направлении.