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 Ситуация с "Крымским титаном" нормализовалась: завод сейчас не работает, оккупанты в авральном порядке засыпают накопитель кислоты, - глава Херсонской ОГА Гордеев

Ситуация с выбросами вредных химических веществ расположенным на территории временно оккупированного Россией Крыма заводом "Крымский титан" нормализовалась, поскольку завод прекратил свою работу, сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев.

"На сегодняшний день ситуация там нормализовалась. Мы полностью проводим мониторинг вокруг "Крымского титана", что касается подконтрольной территории Украины. С утра 10 сентября мы не наблюдаем, что завод работает. Трубы предприятия не дымят. У нас есть определенная информация, и, с вероятностью процентов 90, мы можем сказать, что сам завод "стоит", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Насколько нам известно, они в авральном порядке засыпают тот накопитель кислоты, с которым что-то произошло, фосфатогипсом и известью для гашения серной кислоты и прекращения ее выбросов в атмосферу", - сообщил А.Гордеев.

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По его словам, херсонские власти выполнили весь комплекс защиты превентивного характера в области, 12 сентября состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием всех служб.

"И в случае позитивных оценок мы примем решение о прекращении превентивных мер для предотвращения ЧС", - указал он.

А.Гордеев считает, что во избежание в будущем подобных ситуаций необходимо, как минимум, передать завод "Крымский титан" в управление Украине.

"Этот завод никогда не отличался экологическими стандартами и заботой о людях. Он постоянно травит людей, просто все зависит от концентрации вредных веществ", - подчеркнул он.

Глава Херсонской облгосадминистрации отметил, что водоснабжение никто возобновлять не будет, поскольку "Крымский титан" работает на воде, которую берет из подземных водоносных горизонтов.

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"И в случае, если завод "Титан" продолжит и дальше отравлять население, мы, скажу честно, разработали даже некоторые радикальные меры с целью остановки его деятельности, дистанционно", - сказал он.

А.Гордеев указал, что больше всего от этой ситуации пострадали города Армянск и Красноперекопск, поскольку ветер дул в их направлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3085584
 
 
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Засыпают))))))))
Ептель...прям кислота куда то денется))))
Будете нюхать и далее крысюки!
В своем царстве ржавых самокатов...
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поумничал? соединеие с фосфатогипсом приведет к образованию нерастворимой соли, в школе химию скурил небось
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Фосфогипс, вроде, лишнюю щелочь в почве убирает...
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ну вот и славненько, без Славутича обошлись.
А вообще-то в Армянске есть еще завод "Крым-сода", так что - спросите у школьника как нейтрализовать кислоту и Бог в помощь.
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в Армянске больше нет заводов. В Красноперекопске есть два завода:бромный и содовый, только сода не пищевая
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Он просто неграмотным дебилам напомнил, что сода может быть пищевой и каустической, а дебилы ничего не поняли...
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"Ситуация с "Крымским титаном" нормализовалась: завод сейчас не работает".

а если там все прекратит работу, то вообще екология нормализуется,

мамонты вернутся...
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А мне так больше нравится:

"оккупантов в авральном порядке засыпают в накопителе кислоты"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация с "Крымским титаном" нормализовалась: завод сейчас не работает, оккупанты в авральном порядке засыпают накопитель кислоты, - глава Херсонской ОГА Гордеев
 
 
 
 
 
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