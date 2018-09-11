 Гройсман: "Я категорически против открытия рынка земель всего для всех и на все стороны"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал во время форума Реанимационного пакета реформ "Полная мобилизация: совместный план действий".
"Я категорически против открытия рынка земель всего для всех и на все стороны. Вот я против, и это моя позиция как гражданина Украины. Это для меня является принципиальным вопросом. Считаю, что нужно дать возможность украинцам друг у друга покупать землю в ограниченном количестве и для соответствующего профессионального использования", - сказал Гройсман.
По его убеждению, самую оптимальную модель земельных отношений можно подобрать.
"Я считаю, что земля - это очень серьезный наш национальный актив. И здесь нужно подходить очень взвешенно. Я понимаю, что либеральный подход и нужно все открыть, но, поверьте, не все то золото, что блестит", - добавил Премьер-министр.
Гройсман заверил, что правительство готово к открытой дискуссии о проведении земельной реформы.
Старшина Запаса @StarshinaZapasa 2 мин.2 минуты назад
СБУ имеет доступ к моему телефону и поэтому - к телеграм-каналу и фейсбуку. Верить можно только Твиттеру и ЖЖ, так как они привязаны к российскому номеру.
судя по тексту - мокшанская гебня сломала...)
У нас за овоча. декілька років. комбайни його синка. збирали зернові.
Цікаво. де тепер та техніка...?
для всех!.....где все столько
украдутнаберут, чтоб что-то стоящее купить?
(ну два квадрата не в счет...там хочешь не хочешь - купишь!)
Очільниця тарифного регулятора пропонує закласти вартість встановлення лічильників у тариф на газ де они будут такие таланты?
состоят более чем из десятка позиций, в том числе:
аренда счетчиков, резервирование потребляемой мощности,
плата за пользование распределительными сетями... и т.д и т.п...
И если будете молчать - то через 10 лет и у вас будет то же самое...
Також звернув увагу. що вся так звана молодь при владі і посадах. вміє лише деребанити бюджет і створювати обдираловські схеми для піпла.
Тіж хто дійсно хоче змін майже невидно і нечути...