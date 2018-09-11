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 Политика Украины, Экономика
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Все про:земля (1470) Гройсман (4298)

 Гройсман: "Я категорически против открытия рынка земель всего для всех и на все стороны"

Необходимо разрешить гражданам Украины продавать и покупать землю друг у друга в зафиксированном размере, но при этом земля не должна попасть в руки крупных агрохолдингов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал во время форума Реанимационного пакета реформ "Полная мобилизация: совместный план действий".

"Я категорически против открытия рынка земель всего для всех и на все стороны. Вот я против, и это моя позиция как гражданина Украины. Это для меня является принципиальным вопросом. Считаю, что нужно дать возможность украинцам друг у друга покупать землю в ограниченном количестве и для соответствующего профессионального использования", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал закон об изменении правил использования земельных массивов и предотвращении аграрного рейдерства

По его убеждению, самую оптимальную модель земельных отношений можно подобрать.

"Я считаю, что земля - это очень серьезный наш национальный актив. И здесь нужно подходить очень взвешенно. Я понимаю, что либеральный подход и нужно все открыть, но, поверьте, не все то золото, что блестит", - добавил Премьер-министр.

Гройсман заверил, что правительство готово к открытой дискуссии о проведении земельной реформы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085582
 
 
 Топ комментарии
 
Так земли как раз и есть у крупных агрохолдингах в аренде и платят мизерную арендную плату, а некоторых, ну так процентов 30-40% вообще кинули на 49 лет аренды по ценам до 2013 года. так что невыгодно сейчас агрохолдингам покупать землю, от слова совсем.
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Перепутал винницкий рынок с рынком земли????
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Понятно...
судя по тексту - мокшанская гебня сломала...)
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Перепутал винницкий рынок с рынком земли????
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Гройсман: "Я категорически против открытия рынка земель всего для всех и на все стороны" - Цензор.НЕТ 6696

Старшина Запаса‏ @StarshinaZapasa 2 мин.2 минуты назад

СБУ имеет доступ к моему телефону и поэтому - к телеграм-каналу и фейсбуку. Верить можно только Твиттеру и ЖЖ, так как они привязаны к российскому номеру.
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Понятно...
судя по тексту - мокшанская гебня сломала...)
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та главное открыть, потом агрохолдинги обжалуют и скажут, "а мы, что не граждане Украины?" или будут брать в "аренду" у граждан на 99 лет. Уже проходили.
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Заводы,сми - украли. Осталось землю. И вы - бомжи.
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О ,уже пошли разговоры про продажу земли , правда по хитрому так по еврейски - типа всё будет по честному ,всё для людей ..
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Так земли как раз и есть у крупных агрохолдингах в аренде и платят мизерную арендную плату, а некоторых, ну так процентов 30-40% вообще кинули на 49 лет аренды по ценам до 2013 года. так что невыгодно сейчас агрохолдингам покупать землю, от слова совсем.
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Янык предлагал выкупить у селян назад в государство..по 400гр. за 1Га. Гройсман: "Я категорично проти відкриття ринку земель всього для всіх і на всі боки" - Цензор.НЕТ 459 но неуспел.
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А можно узнать откуда у Вас такая информация? интересно аж. Или это все на уровне слухов. гуглить не предлагайте.
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Непогано: викупити в платників податків за їхні ж гроші. Суто донецький "винахід". І я переконаний, що з дурнів ще черга стояла б щоб "продати". Гройсман: "Я категорично проти відкриття ринку земель всього для всіх і на всі боки" - Цензор.НЕТ 3143
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ага..ще він так знизав плечима ,і видав: - ми ж їм роздали безкоштовно,а заберемо за гроші,це десь було в началі каденціїї,ну тоді південь і Крим китайцям збирався віддати в аренду,а поті ми мам,ятаємо ,що почалося..
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Так і робили. купляли сільхозтехніку за державні кошти. і брали собіж в оренду за копійки.
У нас за овоча. декілька років. комбайни його синка. збирали зернові.
Цікаво. де тепер та техніка...?
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- « Остапа удержать было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение - упоительное состояние перед выше‑средним шантажом.» (с)
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Если фермер знакомый рассказал,который берет в аренду землю у селян,то это слухи?? (кажись в восточной части области..Драбов-Золотоноша..и т.п.)
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не хрен для всех... только для своих... и с кодовыми словами "мы от гроси, нам побольше"
для всех!.....где все столько украдут наберут, чтоб что-то стоящее купить?
(ну два квадрата не в счет...там хочешь не хочешь - купишь!)
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А в это время... Роттердам 35++++++?
Очільниця тарифного регулятора пропонує закласти вартість встановлення лічильників у тариф на газ де они будут такие таланты?
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Ты не поверишь у нас счета на газ и электричество
состоят более чем из десятка позиций, в том числе:
аренда счетчиков, резервирование потребляемой мощности,
плата за пользование распределительными сетями... и т.д и т.п...
И если будете молчать - то через 10 лет и у вас будет то же самое...
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Луиза Тумбочкина

Також звернув увагу. що вся так звана молодь при владі і посадах. вміє лише деребанити бюджет і створювати обдираловські схеми для піпла.
Тіж хто дійсно хоче змін майже невидно і нечути...
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Поки відкриються ті ринки, вся земля вже буде приватизованою.
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Я бачу лише одну проблему з продажу землі, те що ці баригі вкрадуть грощі. А так мені було б набогатол краще, якбі хозяїноми земель були іноземці, наприклад китайці. Це набагато краще сьогоднишніх орендарів, які реально вкрали її за бізцінь, а зараз спонсоруїть владу щоб цю землю назад не відібралі!!! Це є одним із головних фінансових потоків любої влади, а я хочу справжніх виборів і чесну владу.
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Сначала нужно вернуть статью расстрельную ,И у кого дом больше 200 квадроатных метров всех расстрелять ю.У кого машина больше 50 тысяч долларов - расстрелятью.
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Когда ты уже Грося сбежиш под свою родную стену плача?Выходите уже падлы с образа великих правителей.Или может пусть возвращается труселями торговать на базаре?А когда же все задекларированое"честным трудом"отбирать у него?
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Только для себя и только в мою сторону.
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Я так понял суть торговли с МВФ сводится к дилемме или рынок земли или цены на газ. Что будет с ценами на газ мы поняли.
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Ясно у тебя во всем МВФ и масоны виноваты Гройсман: "Я категорично проти відкриття ринку земель всього для всіх і на всі боки" - Цензор.НЕТ 5670
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Разве масоны, а не барыги с винницкого рынка торгуются с МВФ?
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прежде чем думать о продаже, необходимо принять кучу законов : тщательно и детально составить реестр всей земли, на гос.уровне подтвердить и узаконить наличие земли у собственников, определиться с возможностью аренды, определиться с возможностью продажи земли только для целевого использования и, в случае неисполнения, порядок возврата земли в гос.собственность, и т.д.
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Вовочка за "рынок земли" для "конкретных людей" и только с одной стороны, желательно со стороны Вовочки.
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Кому-нибудь помнится из истории такая фамилия - "Гракх"? Я про братьев Гракхов, которые в Риме пытались провести земельную реформу... Там была такая же история... Когда богачи создавали свои "латифундии" и сгоняли с земли мелких землевладельцев... А насчёт земли - так вы сначала забейте в Конституцию право владения землёй, (хотя-бы), за гражданами Украины... Чтобы не получилось, как в Латинской Америке - земля аргентинская, а хозяин в Европе живёт. А на земле его - свалка вредных отходов. Он "стрижёт купоны", а люди - травятся... (Ну, прямо, как на "Титане". "Титан людей в Крыму травит, а Фирташ в Австрии...). В Японии, например, в конституции чётко указано, что собственником ЛЮБОЙ недвижимости имеет право быть только гражданин Японии...
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А когда строят "свечки" на землях, взятых в аренду - все норм.? Кто же рушить дома будет, когда срок действия аренды подойдет к концу?
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Удивляет одно: те кто постоянно пишет о том, что винницким лишь бы хапнуть где-то, теперь свято верят, что Гройсман защитник Отечества и простых людей в обиду не даст.
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"Мы укгаинцы ,не обманываем друг дгуга !!!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: "Я категорически против открытия рынка земель всего для всех и на все стороны"
 
 
 
 
 
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