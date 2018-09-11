 Гройсман: "Я категорически против открытия рынка земель всего для всех и на все стороны"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал во время форума Реанимационного пакета реформ "Полная мобилизация: совместный план действий".

"Я категорически против открытия рынка земель всего для всех и на все стороны. Вот я против, и это моя позиция как гражданина Украины. Это для меня является принципиальным вопросом. Считаю, что нужно дать возможность украинцам друг у друга покупать землю в ограниченном количестве и для соответствующего профессионального использования", - сказал Гройсман.

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По его убеждению, самую оптимальную модель земельных отношений можно подобрать.

"Я считаю, что земля - это очень серьезный наш национальный актив. И здесь нужно подходить очень взвешенно. Я понимаю, что либеральный подход и нужно все открыть, но, поверьте, не все то золото, что блестит", - добавил Премьер-министр.

Гройсман заверил, что правительство готово к открытой дискуссии о проведении земельной реформы.

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