 Вероятно, 18 сентября мы услышим ежегодное послание Порошенко к Раде, - Гончаренко

"По последней информации, вероятно, что уже во вторник, 18 сентября, в Верховной Раде мы услышим ежегодное послание президента. На встрече с нашей фракцией Петр Порошенко поднимал вопрос относительно послания и обещал в самое ближайшее время направить его в парламент", — сказал LB.ua сообщил заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

С его слов, в послании традиционно будут отображены ключевые вопросы о внешней и внутренней политике, обозначены задания для парламента на год.

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Обязанность Президента Украины выступать с ежегодным посланием в Верховной Раде прописана в Конституции.