 Вероятно, 18 сентября мы услышим ежегодное послание Порошенко к Раде, - Гончаренко

"По последней информации, вероятно, что уже во вторник, 18 сентября, в Верховной Раде мы услышим ежегодное послание президента. На встрече с нашей фракцией Петр Порошенко поднимал вопрос относительно послания и обещал в самое ближайшее время направить его в парламент", — сказал LB.ua сообщил заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
С его слов, в послании традиционно будут отображены ключевые вопросы о внешней и внутренней политике, обозначены задания для парламента на год.
Обязанность Президента Украины выступать с ежегодным посланием в Верховной Раде прописана в Конституции.
куда он их опять хочет послать?...пусть работают
Даже овощ их проводил.
- Соня! (Украина!) Я куплю тебе колье с бриллиантами, затем - норковую шубу, а после - яхту...
- Изя, (Народ Украины) купи для начала, хотя бы, стакан сока - радость запить...
Шолом у хоту!
Усяго табе найлепшага, "земеля 01".