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 Политика Украины
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Все про:ВР (22282) Порошенко (15381) Гончаренко (238)

 Вероятно, 18 сентября мы услышим ежегодное послание Порошенко к Раде, - Гончаренко

В Верховной Раде заявили, что президент Петр Порошенко выступит с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины 5 сентября.

"По последней информации, вероятно, что уже во вторник, 18 сентября, в Верховной Раде мы услышим ежегодное послание президента. На встрече с нашей фракцией Петр Порошенко поднимал вопрос относительно послания и обещал в самое ближайшее время направить его в парламент", — сказал LB.ua сообщил заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

С его слов, в послании традиционно будут отображены ключевые вопросы о внешней и внутренней политике, обозначены задания для парламента на год.

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Обязанность Президента Украины выступать с ежегодным посланием в Верховной Раде прописана в Конституции.

Источник: https://censor.net.ua/n3085579
 
 
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Я устал, я ухожу. Ничего другого слышать от Порошенко как то не хочется.
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Если зрада в Украине составляет более 50% от населения я именно так бы сделал, плюнул на всё и ушел...
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Конечно более. Процентов эдак 95-97. Вероятно, 18 сентября мы услышим ежегодное послание Порошенко к Раде, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8622
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Может все 146% ? Чего мелочиться тем, которые - я, как и все граждане Украины, как один...
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3-5% за кондитера. Остальные - зрада. Методичку почитай. Вероятно, 18 сентября мы услышим ежегодное послание Порошенко к Раде, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7971
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И ежегодное послание приурочил к выборам...
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Я устал, я ухожу. Ничего другого слышать от Порошенко как то не хочется.
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зачем?
куда он их опять хочет послать?...пусть работают Вероятно, 18 сентября мы услышим ежегодное послание Порошенко к Раде, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6028
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а послання від народу пеці ми чуєм кожен день...
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это точно, послания каждый день в виде подорожания всего
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А могут мне порохоботы как зрадофилу обьяснить почему гарант за последних 3 года не провел ни одного прямого включения общения с народом?
Даже овощ их проводил.
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Как насчет ежедневных посланий к нему от народа ?
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18 сентября мы услышим ежегодное послание Порошенко :

- Соня! (Украина!) Я куплю тебе колье с бриллиантами, затем - норковую шубу, а после - яхту...
- Изя, (Народ Украины) купи для начала, хотя бы, стакан сока - радость запить...

Шолом у хоту!
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Давно от оккупантов в Киеве по подвалам прячешься?
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Что и имеешь мне предъявить, типа, земеля? Или я с тобой и пэтей должен нагавно-гу шпацэроваць? , а если у меня иное от тебя мнение, то я : вата, кацап, зрадник, по подвалам ... и прочая муйня? Так ты , чувачёк, часом не тавой ... чьих сам-то будешь? сайт попутал, ездуй на СБ сифодня , там фсе ПОЦЫенты одного мнения , или ещё куда на лукавый сайт, а тутай все своё мнение имеют. Табе не сорамна , сябра? НЕ?
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У меня много других земель и они не поливают Порошенко какими-то тухлыми намёками...
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А шо за много? , предъяви!?."литвин" (не путать с "лицьвiнам") что-ли? Так таких земель иметь (гы) - ворагоў не трэба! Почему-то никнеймы по-жизни , любят брать себе громкие НИКИ, вот из тебя, например ВКЛ, как пуля из говна, это же касаеццо и твоего ментального земелю, типо "литвина". Классика : чем меньше йух, тем больше джип, чем больше на пол-шестого, тем гламурней мукла, чем больше комплексоа, чем громче НИК. Пешы чиво хочишь, 0первый, мне , как-то поуху! Каждый, даже 0(ноль1) имеет право на своё ИМХО в интернете. А если шо, так модер не дремлет!
Усяго табе найлепшага, "земеля 01".
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Вероятно уже 19-го сентября мы услышим ежегодное ответное послание народа к Порошенко: "Пошел нах... Лолита-Брехливая"
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боже какая радость, спать не буду всю ночь от волнения
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Ну прям, как пять лет назад: регионал анонсировал выступление регионала. Вероятно, 18 сентября мы услышим ежегодное послание Порошенко к Раде, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7782
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Маразм крепчал? Ванесса Мей это скрипачка ващета
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Ну і що воно там розкаже - буде знову обіцяти, чи ще раз вибачиться?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВероятно, 18 сентября мы услышим ежегодное послание Порошенко к Раде, - Гончаренко
 
 
 
 
 
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