 Омелян поручил "Укрзализныце" внести предложения о пломбировании ж/д цистерн

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Пока что сейчас мы дали поручение "Укрзализныце" внести предложения относительно пломбирования цистерн", - сказал он.

По его словам, указанное поручение дано в связи с заявлениями нефтетрейдеров о том, что хищения топлива во время перевозок стали происходить чаще.

При этом министр добавил, что хочет понять, на каком уровне происходят хищения.

Ранее работающие на рынке поставок топлива компании открыто обращали внимание руководства "Укрзализныци" о хищениях при его перевозках.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины намерена обязать предприятия, организации, учреждения и физических лиц, занимающихся перевозкой опасных грузов, назначать уполномоченного по вопросам безопасности перевозки грузов.