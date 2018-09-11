 Мужчина умер от ботулизма в Херсоне, его жена - в реанимации, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"11 сентября зафиксирован 8-й с начала года летальный случай от ботулизма - в Херсоне умер мужчина. Предполагаемая причина ботулизма - копченая рыба домашнего приготовления, которую он вместе с женой ел накануне", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Херсонскую областную клиническую больницу супругов доставили вечером 10 сентября: "Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, он умер в течение часа после госпитализации. Женщина сейчас находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии".

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Министерство здравоохранения напоминает, что при малейшем подозрении на ботулизм необходимо немедленно обратиться к врачу. Успех лечения зависит от ранней диагностики и правильного лечения и в большинстве случаев сопровождается введением ботулинического антитоксина.

"В Украине есть высококачественные антитоксины, необходимые для немедленного лечения ботулизма. Получить сыворотку можно в любое время (даже выходные или нерабочие часы)! Ее срочно доставляют с ГП "Укрвакцина МЗ Украины" в место зафиксированного случая ботулизма", - подчеткнули в ведомстве.