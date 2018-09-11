EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия, Здоровье
  2168  19
Все про:Минздрав (1682) Херсон (508) ботулизм (10)

 Мужчина умер от ботулизма в Херсоне, его жена - в реанимации, - Минздрав

На Херсонщине не удалось спасти мужчину, который заболел ботулизмом, поскольку он поздно обратился за медицинской помощью. Его жена находится в реанимации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"11 сентября зафиксирован 8-й с начала года летальный случай от ботулизма - в Херсоне умер мужчина. Предполагаемая причина ботулизма - копченая рыба домашнего приготовления, которую он вместе с женой ел накануне", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Херсонскую областную клиническую больницу супругов доставили вечером 10 сентября: "Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, он умер в течение часа после госпитализации. Женщина сейчас находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случай холеры зафиксирован в курортном Бердянске. Отдыхающий отказался от лечения и уехал домой, в Новомосковск

Министерство здравоохранения напоминает, что при малейшем подозрении на ботулизм необходимо немедленно обратиться к врачу. Успех лечения зависит от ранней диагностики и правильного лечения и в большинстве случаев сопровождается введением ботулинического антитоксина.

"В Украине есть высококачественные антитоксины, необходимые для немедленного лечения ботулизма. Получить сыворотку можно в любое время (даже выходные или нерабочие часы)! Ее срочно доставляют с ГП "Укрвакцина МЗ Украины" в место зафиксированного случая ботулизма", - подчеткнули в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3085573
 
 
 Топ комментарии
 
Та да. І ні одної ампули вакцини від перевищення швидкості теж.
 показать весь комментарий
 
люди будьте осторожны, в последнее время было много сообщений о том, что отравили несколько водоемов в Украине, рыба дохнет, раки вылазят из воды, естественно, что найдутся мрази, которые будут собирать всю эту дохлятину и переть на рынки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Субсидия от Гройсмана ему больше не понадобится.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Не одного меня, добрый человек. Что бы страна развивалась у населения должны быть деньги. Которые формируют внутренний спрос. А Порошенко заточен изъят у населения эти деньги в пользу Путина, через путинский же газ. Который он нам впаривает по отъезжающей цене. Разве ты этого не понимаешь? Пока у нас будет Порошенко ни о каком развитии Украины не приходится и мечтать.
 показать весь комментарий
 
И как это влияет на ботулотоксины в рыбе домашнего копчения?
 показать весь комментарий
 
 
Якби не Порошенко, то "путін" знищив би всі "ботулотоксіни" в рибі. І людина залишилася б живою. Можливо "путін" ще й нагородив би героя.

З логікою у Вас негаразд.
 показать весь комментарий
 
 
Так по правильной логике надо произносить Порошенко, когда люди травятся рыбой собственного приготовления?
 показать весь комментарий
 
 
"шніперсон" -- батько логіки. Якщо він сказав, що треба, то треба!
 показать весь комментарий
 
 
Тебе ещё одна порохоботная задачка: Мой знакомый, владелец небольшой фирмы, солит сало сам.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так бачиш до чого Порошенко довів народ- люди вже змушені солити сало самі....
 показать весь комментарий
 
 
А так было раньше хорошо... а когда Порошенко не будет опять наступит коммунизм - перестанут солить сало...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да уж... Пусть украинцы гибнут, но ни одной ампулы вакцины от "агрессора"! Круто, господа.
 показать весь комментарий
 
Та да. І ні одної ампули вакцини від перевищення швидкості теж.
 показать весь комментарий
 
 
люди будьте осторожны, в последнее время было много сообщений о том, что отравили несколько водоемов в Украине, рыба дохнет, раки вылазят из воды, естественно, что найдутся мрази, которые будут собирать всю эту дохлятину и переть на рынки.
 показать весь комментарий
 
 
не исключено, что и в магазинах дохлятину будут продавать, никакого контроля нет.
 показать весь комментарий
 
Получить сыворотку можно в любое время (даже выходные или нерабочие часы)! Ее срочно доставляют с ГП "Укрвакцина МЗ Украины" в место зафиксированного случая ботулизма"
Здорово! Из Киева до Львова 13 часов, ито, если расписание позволит, а так не менее суток. А за сутки пациент умрет.
 показать весь комментарий
 
На фото, похоже, потрошеная рыба... откуда ботулотоксин?
Или - зачем подсовывать любые фотографии, если они вводят в заблуждение?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина умер от ботулизма в Херсоне, его жена - в реанимации, - Минздрав
 
 
 
 
 
 вверх