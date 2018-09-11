 Экс-глава фракции "Самопомич" в Киевсовете Гусовский: Мы создадим новую депутатскую группу

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции депутат Сергей Гусовский, возглавлявший фракцию "Самопомич" в Киевсовете
"Я могу анонсировать уже сейчас: мы обязательно киевской командой создадим депутатскую группу, чтобы не было никаких волнений. Эта депутатская группа будет иметь те же полномочия, какие есть у фракций в Киевсовете", - сказал он.
По его словам, в настоящее время идут консультации относительно политического будущего киевской команды, представлявшей партию "Самопомич".
"Что касается Киева, это, я надеюсь, станет катализатором для многих процессов в целом в Украине. Мы пришли в политику, находимся там сейчас и будем только усиливаться в политике. Так, речь идет о демократической политической силе", - сказал Гусовский, пообещав о конкретных планах проинформировать позднее.
весь сыр-бор из-за создания новой хрени, чтобы выйти из-под влияния "самопомощников"
назовите эту новосозданную группу "ввязываемся-распускаемся" ...
нууу... типа.... "САРА" - САмоРАспущенные
может быть новая политическая сила если зашли в Киевсовет от конкретной партии.
Такой прецедент не честный.
Да это же Кернес в молодости...
и повадки такие же: зайти от одной партии, кинуть её и рассказать всем что "...один я в белом фраке!" и тут же замутить "новую, демократическую фракцию"...
А цей Гусовський часом не жид хитро виї*баний?)) А Садовий ,що не бачив що бере в партію???