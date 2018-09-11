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 Политика Украины
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Все про:Самопомич (835) Гусовский Сергей (22)

 Экс-глава фракции "Самопомич" в Киевсовете Гусовский: Мы создадим новую депутатскую группу

Депутаты Киевского городского совета, входящие во фракцию "Объединения "Самопомич", которая приняла решение о самороспуске, сформируют новую депутатскую группу в горсовете.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции депутат Сергей Гусовский, возглавлявший фракцию "Самопомич" в Киевсовете

"Я могу анонсировать уже сейчас: мы обязательно киевской командой создадим депутатскую группу, чтобы не было никаких волнений. Эта депутатская группа будет иметь те же полномочия, какие есть у фракций в Киевсовете", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "Самопомочи" в Киевсовете приняла решение о самороспуске, - Гусовский (обновлено)

По его словам, в настоящее время идут консультации относительно политического будущего киевской команды, представлявшей партию "Самопомич".

"Что касается Киева, это, я надеюсь, станет катализатором для многих процессов в целом в Украине. Мы пришли в политику, находимся там сейчас и будем только усиливаться в политике. Так, речь идет о демократической политической силе", - сказал Гусовский, пообещав о конкретных планах проинформировать позднее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сыроид о конфликте в "Самопомочи": "Лидер партии обращает внимание Гусовского на проблему доброчестности, и он это игнорирует. Так в чем же диктатура?"

Источник: https://censor.net.ua/n3085571
 
 
 Топ комментарии
 
Да понятно - с киеврады вас разве что ногами вперед вынесут...)))
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З гівна кулю не зробиш. Це вміє тільки Сєня.
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Да понятно - с киеврады вас разве что ногами вперед вынесут...)))
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Точнее - с национальной лотереей и депутатами...
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Может ошибаюсь..- Лицо порядочного человека.
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Ну,рожа порошенки всегда была отвратительной. Эти кудряшки..Этот поросячий смех с прихрюкиванием.Скользкие манеры.Боязнь смотреть в глаза и презрение в них к окружающим.
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Про Литвина бабки теж казали красівий мужчіна. "Україні потрібен Литвин." (С)
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Мда...)) Литвин просто красОвец )) - Такая скользкая ехидная рожа со свинными лоснящимися глазками )) - Называй еще "красавцев".- Позорить буду )
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Януковіч відний мужчина. Теж чув таке.
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Янык ? )) Это же рожа дебила. Как и его похождения. Разве нет ? )) - Вот и проблема у вас всех.Что не разбираетесь вы в лицах и людях.
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Та ,ему и руку какой то сумасшедший на публике целовал ))
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Та що там "ліцо" ! Ти ще його жопу небачив !
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З гівна кулю не зробиш. Це вміє тільки Сєня.
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Не факт. Можуть льоню Космоса узяти головою. Та назвати Самопоміч черновецька
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а в раде не пробовали самораспуститься? Экс-глава фракции "Самопомич" в Киевсовете Гусовский: Мы создадим новую депутатскую группу - Цензор.НЕТ 1862
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Будет ОДГ. Это опаснее для общества, чем ОПГ.
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а...так вот где собака покопалась...
весь сыр-бор из-за создания новой хрени, чтобы выйти из-под влияния "самопомощников"
назовите эту новосозданную группу "ввязываемся-распускаемся" ...
нууу... типа.... "САРА" - САмоРАспущенные
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зачем вся эта возня))))))))) ну не за народ же вы болеете пидарасы недопомощи
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Я не сторонник "Самопомощ1" ,скорее даже наоборот. Но чисто по логике и совести,какая
может быть новая политическая сила если зашли в Киевсовет от конкретной партии.
Такой прецедент не честный.
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Епт!
Да это же Кернес в молодости...

и повадки такие же: зайти от одной партии, кинуть её и рассказать всем что "...один я в белом фраке!" и тут же замутить "новую, демократическую фракцию"...
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Нова назва буде:"навіщо хтось має вкрасти,краще я собі візьму!"
А цей Гусовський часом не жид хитро виї*баний?)) А Садовий ,що не бачив що бере в партію???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-глава фракции "Самопомич" в Киевсовете Гусовский: Мы создадим новую депутатскую группу
 
 
 
 
 
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