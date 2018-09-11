 Экс-глава фракции "Самопомич" в Киевсовете Гусовский: Мы создадим новую депутатскую группу

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции депутат Сергей Гусовский, возглавлявший фракцию "Самопомич" в Киевсовете

"Я могу анонсировать уже сейчас: мы обязательно киевской командой создадим депутатскую группу, чтобы не было никаких волнений. Эта депутатская группа будет иметь те же полномочия, какие есть у фракций в Киевсовете", - сказал он.

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По его словам, в настоящее время идут консультации относительно политического будущего киевской команды, представлявшей партию "Самопомич".

"Что касается Киева, это, я надеюсь, станет катализатором для многих процессов в целом в Украине. Мы пришли в политику, находимся там сейчас и будем только усиливаться в политике. Так, речь идет о демократической политической силе", - сказал Гусовский, пообещав о конкретных планах проинформировать позднее.

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