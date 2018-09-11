 Часть информационного поля Украины оккупирована, - Парубий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время форума "Полная мобилизация: общий план действий".
Говоря об информационной безопасности, спикер отметил: "Мы сегодня должны признать, что часть информационного поля Украины является оккупированной. Так же, как является оккупированной часть нашей территории".
Парубий также отметил, что "фактически корреспондентские пункты российских изданий, действующих в Украине, - это также вопрос общей угрозы, общий вопрос безопасности в широком смысле".
Председатель ВР сообщил, что общался с Комитетом ВР по вопросам свободы слова и информационной политики, который занимается подготовкой законопроектов о противодействии информационным угрозам.
"В гибридной войне информационная составляющая не менее важна, чем военная", - сказал Парубий и отметил, что этот вопрос должен быть в повестке дня.
Так и сыплет диарейейейей словесной...
Парубий, дебил! что же с этим теперь делать?
среди знакомых тебе лиц....ой... сколько интересного можно увидеть...
Или трусить бабок на базаре им привычнее?
Кто будет этого добиваться? Я?
10% - провладные
20% - зрадофильские (свои интересы)
10% - проукраинские типа нейтральные
35% - ватные, показывающая кацапскую инфу включая ностальгические совковые фильмы и военную беллетристику на гусском языке, ватные сериалы на гусском
5% - нейтральные познавательные иностранные
Парубий, посмотри Интер, 112-й, НьюсВан. Это даже не корреспондентские пункты, это полноценные русскомирские каналы
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пане Парубій, чи не могли б Ви вказати яку частину інформаційного поля України НЕ окуповано? Цікаво було б дізнатися про Ваші критерії.
Бо я щось недобачаю/недочуваю НЕокупованої частини. Самі примітивні прокацапські "квн-и" зранку до ночі.
Подскажите,господин Парубий,а где находится та часть ,то НЕ оккупирована ???