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 Политика Украины
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Все про:информационная война (507) Парубий (1727) СМИ (3106)

 Часть информационного поля Украины оккупирована, - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что часть информационного поля Украины является оккупированной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время форума "Полная мобилизация: общий план действий".

Говоря об информационной безопасности, спикер отметил: "Мы сегодня должны признать, что часть информационного поля Украины является оккупированной. Так же, как является оккупированной часть нашей территории".

Парубий также отметил, что "фактически корреспондентские пункты российских изданий, действующих в Украине, - это также вопрос общей угрозы, общий вопрос безопасности в широком смысле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинское информпространство должно быть защищено от телеканалов, которые беглецы передали в управление Путину, - Герасимов

Председатель ВР сообщил, что общался с Комитетом ВР по вопросам свободы слова и информационной политики, который занимается подготовкой законопроектов о противодействии информационным угрозам.

"В гибридной войне информационная составляющая не менее важна, чем военная", - сказал Парубий и отметил, что этот вопрос должен быть в повестке дня.

Источник: https://censor.net.ua/n3085570
 
   
 Топ комментарии
 
Ну и кому ты жалуешься,картавый ? Ты же националистов прогонял с лолитой от этих дел насущных.
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Медведчуковские, мураевские и т.д. уже "правильные", а вот "Цензор", "Схемы" - явно проросиськие.
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Парубий мечтает, чтоб все стали потрохососами.
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Ну и кому ты жалуешься,картавый ? Ты же националистов прогонял с лолитой от этих дел насущных.
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а кто у нас националисты? Часть информационного поля Украины оккупирована, - Парубий - Цензор.НЕТ 6298
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поставил три точки и задумался на день
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Логопед сначала $0$ет у медведчука, рабиновича и прочих гудков, а потом говорит что инфо-поле в Украине оккупировано парашей! Гнида и негодяй циничный, как и его патрон барыга!
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Украина не Россия, свобода слова здесь была всегда. Так в честь чего Парубий глаза выпучил? Неприятно?
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Прросветленийо нашло сегодня??
Так и сыплет диарейейейей словесной... Часть информационного поля Украины оккупирована, - Парубий - Цензор.НЕТ 1542
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да не часть,не надо скромничать...частынка украинского осталось.
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Зато на 112 канал пришел мертветчук - асвабадітєль...)))
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это можно расценивать как явку с повинной....???
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Медведчуковские, мураевские и т.д. уже "правильные", а вот "Цензор", "Схемы" - явно проросиськие.
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вот только поют одно и то же, в чем тогда разница? Часть информационного поля Украины оккупирована, - Парубий - Цензор.НЕТ 7779
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ну вот и посмотрим, кого закрывать будут перед выборами.
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Парубий мечтает, чтоб все стали потрохососами.
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и что с этим делать?
Парубий, дебил! что же с этим теперь делать?
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та не надо далеко ходить - брось взгляд (хотя бы) в зал зрады и там,
среди знакомых тебе лиц....ой... сколько интересного можно увидеть...
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Может этим СБУ займется?
Или трусить бабок на базаре им привычнее?
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Ось шо вибори жівотворящіє дєлают. Далі буде ще цікавіше.
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грядет великое прозрение, когда зрадобыдлятина и козломордые запоют не дуэтом, а в унисон. что тогда зрадобыдло скажет в свою защиту?
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О. Палубий есчо проснулся и бздонул в муку. Таки выборы начались. На кого жалуемся, что вы делали 5 лет?
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Разве дано какое-то юридическое определение гибридной войне, по которому можно привлекать к ответственности?
Кто будет этого добиваться? Я?
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Это поле окупировано полностью, с одной стороны кровосисями, а с другой всьопропалами и иже с ними, хрюкающими у корыта
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20% - оккупированно
10% - провладные
20% - зрадофильские (свои интересы)
10% - проукраинские типа нейтральные
35% - ватные, показывающая кацапскую инфу включая ностальгические совковые фильмы и военную беллетристику на гусском языке, ватные сериалы на гусском
5% - нейтральные познавательные иностранные
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Так, по крайней мере, в Одессе в ахметовской кабельной сети САНА ПЛЮС. Уже как-то анализировал
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ловко Вы всех поделили, то есть украинцы которые поняли что шоколад это авно, относятся к зардофилам со своими интересами?
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Вы хотите сказать, что у каждой политической силы, которая контролирует контент каналов нет своих интересов? Я считаю себя патриотом Украины, а не чьих-то интересов в отдельности. Это моя субъективная оценка
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Ещк вопрос. Не уебаны, которые не окупировали Раду - это кто по-вашему? Только конкретные политические силы называйте и их лидеров
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к сожалению не уеб@нов в Раде нет. Среди 2х приходится угадывать кто меньший уеб@н и так каждый раз.
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Я вообще-то конкретный вопрос задал (которые не в РАДЕ). А вы на своей зрадофильской волне плохо соображаете. Читайте внимательно
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===Парубий также отметил, что "фактически корреспондентские пункты российских изданий, действующих в Украине, - это также вопрос общей угрозы, общий вопрос безопасности в широком смысле".===

Парубий, посмотри Интер, 112-й, НьюсВан. Это даже не корреспондентские пункты, это полноценные русскомирские каналы
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"...Частину інформаційного поля України окуповано..."
===
пане Парубій, чи не могли б Ви вказати яку частину інформаційного поля України НЕ окуповано? Цікаво було б дізнатися про Ваші критерії.

Бо я щось недобачаю/недочуваю НЕокупованої частини. Самі примітивні прокацапські "квн-и" зранку до ночі.
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Цензорята, не очень поддерживайте это недоразумение, а то потом будете на заборе свои комменты писать.
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.....ПАРУБИЙ ,ты чьто вчера купил ТЕЛЕВИЗОР ?????((((((
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112 канал - единственный, где приглашают всех политиков. Лапы прочь от 112!
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У Палубия окупирована часть головного мозга отвечающая за благосостояние граждан Украины.
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Так, окупована. Парашенком і його бізнес-партнерами олігархами
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Жертве Логопедов хоцца-хоцца и дальше в Раде верховодить. Оно, конечно, не такая доходная работёнка, как Гарантом или Премьером, но тоже «не кисло». А электоральное быдло нынче озлоблено, не осознало, тёмное, всех прелестей и преимуществ, великодушно дарованных теперешней властью, не прониклось важностью момента - проголосуют падлы мстительно. Это ж такая драма: вчера ещё вершитель судеб великий и всемогущий, а теперь шо(?), такого самого талантливого и гениального опять в халдеи? И на хрена сдались эти выборы? Я уже вот он я! Кого и на кой ещё выбирать?
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То чого ж ти падла дармоїд сидиш в цій верховній зраді7
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Прийміть закони та зачистіть медійний простір. Наведіть порядок в музеях, там ще росповідають про новоросію, про відважку Катьку та масажиста її окремих ділянок тіла Потьомкінє.
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" Часть информационного поля Украины оккупирована "
Подскажите,господин Парубий,а где находится та часть ,то НЕ оккупирована ???
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Велику частину . 80% . Ще 18% - всяка хірня , телесміття .
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Сидите, не провокуете? А то путин на бизнес порошенко нападет......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧасть информационного поля Украины оккупирована, - Парубий
 
 
 
 
 
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