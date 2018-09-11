 Дети оплатили перелет, все остальное обошлось мне в подъемную сумму, - Луценко об отдыхе на Сейшелах

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Ответ будет очень банальный: я люблю свою жену. У нас было 30-летие свадьбы, а у детей – отложенное свадебное путешествие. Мы договорились их провести вместе. Саша с Настей подбирали, куда поехать. В результате они оплатили перелет, все остальное обошлось мне в подъемную сумму. То есть я ни на что не жалуюсь. Да, это дорого. Но это было раз за 30 лет, и я считаю, что моя любовь и ее самоотверженность в тяжелые для нас времена это заслужили.
И еще одна причина. У меня большая зарплата, примерно 150 тысяч гривен. Это много. И в декларации у меня показаны большие, по украинским меркам, деньги, которые есть у нашей семьи. Эта сумма сложилась в силу бывшего бизнеса жены, а теперь – бизнеса старшего сына", - сказал он.
По словам Луценко, он задавал себе вопрос: может ли во время войны хоть как-то пользоваться этими деньгами?
"Отвечаю: если Генпрокурор даже воюющей страны не отдохнет, как я, 10 дней за сезон – он будет менее дееспособным. И я провел 3 дня в Украине и 7 дней – за ее пределами. Имел ли я на это право? Это необходимость – как и у каждого человека, который должен отдохнуть с тем, чтобы работать эффективно.
Но я себе задавал другой вопрос: какие деньги я имею моральное право при этом тратить? И нашел для себя такой ответ: я делю все на доли в 30%. То есть 30% нашего общего семейного дохода идет на жизнь (продукты, коммунальные траты, обслуживание автомобилей); 30% - на благотворительную помощь (в первую очередь АТО). И 30% - на отдых. В том числе, за рубеж.
Прошу отнестись к этому с пониманием, но отдохнуть на любом украинском курорте я не смогу. Поскольку это превратится в митинг и прием граждан. Поэтому единственной формой отдыха, при которой я могу выпасть из бурлящих событий Украины, становится выезд в одну из европейских стран", - заявил Генпрокурор.
Полное интервью с Юрием Луценко читайте ЗДЕСЬ.
Але щоб "дєточкі" - це ноу-хау від мальдивських пацюків.
Луцик и эффективно, это когда вся ПеРдуновская ср@нь опять у корыта, коррупция в фаворе, по расстрелам майдановцев "0", Кернес в шоколаде, янтарь братки под крышей силовиков не стесняясь молотят с калашами наперевес,лес вырезается,что скоро и дышать нечем будет.....?
Жжет то жжет ,но всему есть предел и закончится Юрец для тебя это так же как и при Януковиче, но в этот раз 100% заслужено.
Интересный факт.
У многих наших министров, депутатов, прокуроров... дети-индиго.
Они с 15 лет содержат родителей и дарят им квартиры, машины, дачи, участки земли (может и на Луне), картины-шедевры, золото-бриллианты... и прочее...
Источник: https://censor.net.ua/n3085569"
Научись сначала руку держать, а то на фото... зрада, подскажите про руку.
Справа в тому, що у слуг народу врази більше грошей ніж в "господорів".
Це бісить.
Сейшелы це Эуропа? вот оно что...а я думал индийский океан....
-Имел ли я на это право? Это необходимость - как и у каждого человека, который должен отдохнуть с тем, чтобы работать эффективно.
Але Луценко цього не розуміє. Які ви всі примітивні: доля дала вам шанс залишитися в історії, якщо не героями, то, принаймні, не банальними примітивними шанувальниками комфорту. Але ви просрали свій шанс. Пардон.
Помните, как у сынка Юща в анекдоте:
"Це не не моя дівчина, друзі дали пояба.......ся"...