 Дети оплатили перелет, все остальное обошлось мне в подъемную сумму, - Луценко об отдыхе на Сейшелах

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Читайте также: Все допрошенные в деле о встрече Сытника с журналистами отказались давать показания, - Луценко

"Ответ будет очень банальный: я люблю свою жену. У нас было 30-летие свадьбы, а у детей – отложенное свадебное путешествие. Мы договорились их провести вместе. Саша с Настей подбирали, куда поехать. В результате они оплатили перелет, все остальное обошлось мне в подъемную сумму. То есть я ни на что не жалуюсь. Да, это дорого. Но это было раз за 30 лет, и я считаю, что моя любовь и ее самоотверженность в тяжелые для нас времена это заслужили.

И еще одна причина. У меня большая зарплата, примерно 150 тысяч гривен. Это много. И в декларации у меня показаны большие, по украинским меркам, деньги, которые есть у нашей семьи. Эта сумма сложилась в силу бывшего бизнеса жены, а теперь – бизнеса старшего сына", - сказал он.

По словам Луценко, он задавал себе вопрос: может ли во время войны хоть как-то пользоваться этими деньгами?

"Отвечаю: если Генпрокурор даже воюющей страны не отдохнет, как я, 10 дней за сезон – он будет менее дееспособным. И я провел 3 дня в Украине и 7 дней – за ее пределами. Имел ли я на это право? Это необходимость – как и у каждого человека, который должен отдохнуть с тем, чтобы работать эффективно.

Но я себе задавал другой вопрос: какие деньги я имею моральное право при этом тратить? И нашел для себя такой ответ: я делю все на доли в 30%. То есть 30% нашего общего семейного дохода идет на жизнь (продукты, коммунальные траты, обслуживание автомобилей); 30% - на благотворительную помощь (в первую очередь АТО). И 30% - на отдых. В том числе, за рубеж.

Прошу отнестись к этому с пониманием, но отдохнуть на любом украинском курорте я не смогу. Поскольку это превратится в митинг и прием граждан. Поэтому единственной формой отдыха, при которой я могу выпасть из бурлящих событий Украины, становится выезд в одну из европейских стран", - заявил Генпрокурор.

Читайте также: Дело по исполнителям покушения на Гандзюк расследует Нацполиция, дело по заказчикам - СБУ, - Луценко

Полное интервью с Юрием Луценко читайте ЗДЕСЬ.