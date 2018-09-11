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 Дети оплатили перелет, все остальное обошлось мне в подъемную сумму, - Луценко об отдыхе на Сейшелах

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что не жалеет о семейной поездке на Сейшельские острова, хотя он прогнозировал негативную реакцию общества.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Ответ будет очень банальный: я люблю свою жену. У нас было 30-летие свадьбы, а у детей – отложенное свадебное путешествие. Мы договорились их провести вместе. Саша с Настей подбирали, куда поехать. В результате они оплатили перелет, все остальное обошлось мне в подъемную сумму. То есть я ни на что не жалуюсь. Да, это дорого. Но это было раз за 30 лет, и я считаю, что моя любовь и ее самоотверженность в тяжелые для нас времена это заслужили.

И еще одна причина. У меня большая зарплата, примерно 150 тысяч гривен. Это много. И в декларации у меня показаны большие, по украинским меркам, деньги, которые есть у нашей семьи. Эта сумма сложилась в силу бывшего бизнеса жены, а теперь – бизнеса старшего сына", - сказал он.

По словам Луценко, он задавал себе вопрос: может ли во время войны хоть как-то пользоваться этими деньгами?

"Отвечаю: если Генпрокурор даже воюющей страны не отдохнет, как я, 10 дней за сезон – он будет менее дееспособным. И я провел 3 дня в Украине и 7 дней – за ее пределами. Имел ли я на это право? Это необходимость – как и у каждого человека, который должен отдохнуть с тем, чтобы работать эффективно.

Но я себе задавал другой вопрос: какие деньги я имею моральное право при этом тратить? И нашел для себя такой ответ: я делю все на доли в 30%. То есть 30% нашего общего семейного дохода идет на жизнь (продукты, коммунальные траты, обслуживание автомобилей); 30% - на благотворительную помощь (в первую очередь АТО). И 30% - на отдых. В том числе, за рубеж.

Прошу отнестись к этому с пониманием, но отдохнуть на любом украинском курорте я не смогу. Поскольку это превратится в митинг и прием граждан. Поэтому единственной формой отдыха, при которой я могу выпасть из бурлящих событий Украины, становится выезд в одну из европейских стран", - заявил Генпрокурор.

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Полное интервью с Юрием Луценко читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085569
 
 
 Топ комментарии
 
***
Интересный факт.
У многих наших министров, депутатов, прокуроров... дети-индиго.
Они с 15 лет содержат родителей и дарят им квартиры, машины, дачи, участки земли (может и на Луне), картины-шедевры, золото-бриллианты... и прочее...
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Он хотел сказать,что отдохнул за наш счет и счет наших детей ?
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Нє, ну "жена-фотомодель оплатіла" - це ще зрозуміло.
Але щоб "дєточкі" - це ноу-хау від мальдивських пацюків.
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"Имел ли я на это право? Это необходимость - как и у каждого человека, который должен отдохнуть с тем, чтобы работать эффективно." Юрок жжет

Луцик и эффективно, это когда вся ПеРдуновская ср@нь опять у корыта, коррупция в фаворе, по расстрелам майдановцев "0", Кернес в шоколаде, янтарь братки под крышей силовиков не стесняясь молотят с калашами наперевес,лес вырезается,что скоро и дышать нечем будет.....?

Жжет то жжет ,но всему есть предел и закончится Юрец для тебя это так же как и при Януковиче, но в этот раз 100% заслужено.
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Да кого не возьми все нищие, одному дети все оплачивают, другому друзья скидываются 20 лямов на залог
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***
Интересный факт.
У многих наших министров, депутатов, прокуроров... дети-индиго.
Они с 15 лет содержат родителей и дарят им квартиры, машины, дачи, участки земли (может и на Луне), картины-шедевры, золото-бриллианты... и прочее...
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На деле оказываются ,даунами. Как у ахмета и януковича,парашенко. Их уже Бог наказал ими. Но этого ,мало им.
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Он хотел сказать,что отдохнул за наш счет и счет наших детей ?
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Чего? У тебя еще и дети есть? Бедные дети... И с какой работы ты налоги платишь? Ты же безработный.
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Наволоч,звідкіля у сина такі гроші, чи не завдяки посаді батька?
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Этот плокулол даже не догадывается что в Украине есть люди которые по 12-15 часов в день в'ебывают что б прокормить свою семью а про отпуск даже в Турции могут только мечтать.
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"хотя он прогнозировал негативную реакцию общества.

Источник: https://censor.net.ua/n3085569"

Научись сначала руку держать, а то на фото... зрада, подскажите про руку.
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прокурор воюющей и погрязшей в коррупции страны объясняет почему от должен отдыхать на сейшелах.
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Главный проКУРВАтор включил дыбила, типо :Дети оплатили перелет, все остальное обошлось мне в подъемную сумму, - Луценко об отдыхе на Сейшелах - Цензор.НЕТ 2984https://coub.com/view/ay4i7 :Дети оплатили перелет, все остальное обошлось мне в подъемную сумму, - Луценко об отдыхе на Сейшелах - Цензор.НЕТ 696
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Коррупционеры не сидят ,чему тут радоваться
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Мне бы было стыдно показаться на люди после победных реформ, а им плевать на всех. лохи пойдут за гречкой и брехней аки овцы
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Хорошие у Юры дети растут, зубастые. Таким детям палец в рот не клади.
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А чом би йому, з усією родиною, не відпочити на кращих курортах близ Маріуполя?
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Пока вот будут такие Луценки генпрокурорами без высшего юридического образования получать по 150 тысяч в месяц зарплаты, ничего хорошо с Украиной не будет.
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Мне бы лично было стыдно, что бы мои дети оплачивали транспорт за меня ... Дети оплатили перелет, все остальное обошлось мне в подъемную сумму, - Луценко об отдыхе на Сейшелах - Цензор.НЕТ 6863
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Прокурор не должен отчитываться где и на какую сумму отдохнул. А если кому то не хватает средств что бы прокормить семью - так то Путин виноват!
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Відпочив як доларовий мільйонер.
Справа в тому, що у слуг народу врази більше грошей ніж в "господорів".
Це бісить.
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П@ДАРАС одним словом, как и вся шобла Шоколадного ублюдка
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Эти твари уже никого и ничего не боятся,им попросту на всех ,кроме себя на@рать
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После слов , как Луценко любит свою жену , я ему вообще не верю ни в чём .Ну никогда не поверю , что такую страшную бабу - ягу можно полюбить .Брэхло ты Луценко , алкаш , корупционер и трепло ..
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на этот домик в 859 квадратов как заработали, успешные бизнесмены? ой, он записан на 76-летнего отца Ирины Луценко, всю жизнь проработавшего на автобазе в Дубно)) и таки, Юрик, зарплата в 150 тыс. гр. в месяц - не такие уж большие деньги для люксовой жизни.
Дети оплатили перелет, все остальное обошлось мне в подъемную сумму, - Луценко об отдыхе на Сейшелах - Цензор.НЕТ 7922
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а где твои дети взяли? у одного был рак щитовидки, другой молодой
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Кстати все эти депутаты с министрами приехали из летних трёх месячных отпусков , всё по заграницам и Сейшелам Мальдивам и Лазурным берегам скитались .И начали рассказывать как они любят Украину ,понадевали вышиванки ,Что то не вижу чтобы хоть один поехал снаряды подносить , помогать защищать родину ..
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....а ви воюйте собі....а я від бездіяльності відпочину, важко нічого не робити!
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Тоесть ета картавая мразь тоже сидит на шее у детей. Как же нашим чиновникам повезло что у них богатые бабушки и дети успешные бизнесмены. Самое интересное что дети успешные бизнесмены только у действующих чиновников.
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Поэтому единственной формой отдыха, при которой я могу выпасть из бурлящих событий Украины, становится выезд в одну из европейских стран", - заявил Генпрокурор.

Сейшелы це Эуропа? вот оно что...а я думал индийский океан....
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Особенно я от етого в шоке:
-Имел ли я на это право? Это необходимость - как и у каждого человека, который должен отдохнуть с тем, чтобы работать эффективно. Дети оплатили перелет, все остальное обошлось мне в подъемную сумму, - Луценко об отдыхе на Сейшелах - Цензор.НЕТ 4091
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У кого то коты оплачивают, у кого то дети...все путём..
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Діти оплатили. А де діти взяли гроші? В тумбочці. А хто поклав в тумбочку? Я. Замкнене коло і ніхто не винний.
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И где детки столько бабла нагребли, видно еще с пеленок занимались бизнесом.
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До пана Луценка так і не дійшло: річ не в грошах. Річ у тому, що коли найкращі воїни ночують під дощем-снігом, коли якийсь школяр жертвує на військові потреби зібрані на навчання гроші, то Луценкові можна було б скромно відпочити в Карпатах. (ви очолюєте державу, що воює). Не конче на "сейшелах". Міг би ще сказати щось на кшталт: ... після перемоги обов'язково на радощах поїду на "сейшели".
Але Луценко цього не розуміє. Які ви всі примітивні: доля дала вам шанс залишитися в історії, якщо не героями, то, принаймні, не банальними примітивними шанувальниками комфорту. Але ви просрали свій шанс. Пардон.
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Юга, запишись в спортзал к Ананьеву,шоб он тебе, за твою дичь,шнобеля расквасил Діти оплатили переліт, все інше обійшлося мені в підйомну суму, - Луценко про відпочинок на Сейшелах - Цензор.НЕТ 3100
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Сказочка для лохов.
Помните, как у сынка Юща в анекдоте:
"Це не не моя дівчина, друзі дали пояба.......ся"...
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И ждет тебя Юра второй срок, рукавицы ты уже шить умеешь, будешь передовиком.
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ВОРЮГА, сказки на ходу придумывает. Проффесор.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДети оплатили перелет, все остальное обошлось мне в подъемную сумму, - Луценко об отдыхе на Сейшелах
 
 
 
 
 
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