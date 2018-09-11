 Синод Вселенского патриархата может пройти 9-11 октября, - спикер УПЦ КП Евстратий Зоря

Такое предположение в интервью Укринформу выразил архиепископ, спикер УПЦ КП Евстратий Зоря, отвечая на вопрос, какова задача назначенных в Украину экзархов, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что если их (экзархов) задача - подготовить дело предоставления автокефалии православной церкви в Украине, они должны провести здесь определенную работу, а затем об этой работе отчитаться Вселенскому патриарху. Мне кажется логично будет направить их труд, чтобы на ближайшей сессии Синода, который мы ожидаем 9-11 октября, можно было заслушивать определенные результаты. Очевидно, что речь идет об интенсивном темпе процесса, а как он будет развиваться, то надо дождаться приезда этих иерархов", - заявил Зоря.

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Как известно, именно в октябре ожидается решение Синода о предоставлении Православной церкви в Украине Томоса об автокефалии.

Ранее стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.