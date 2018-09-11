 Правительство потеряло контроль над всем рынком украинского продовольствия. Инициируем проверку рынка Антимонопольным комитетом, - Шахов

Об этом заявил сегодня народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

По его словам, сейчас на рынке продовольствия господствуют аграрные монополии при бездействии власти. "Сначала правительство отменило контроль за ценами на социально значимые продукты. А потом закономерно потеряло контроль над всем рынком украинского продовольствия. Теперь цены на еду в Украине почти вдвое выше, чем в соседней Польше.

По сути украинцы не доедают, хотя тратят на продукты, по данным Госстата, половину своих доходов. "Наш край" инициирует проверку Антимонопольного комитета на рынке продовольствия и призывает правительство вернуть государственный контроль за ценами на социально значимые продукты", – отметил Сергей Шахов.

Он сравнил цены в Польше и Украине. Так, польское молоко стоит 12-16 грн/л, а свиная лопатка 67 грн/кг. В Украине эти же продукты стоят 23-28 грн/л и 120 грн/кг соответственно. При этом минимальная зарплата в Польше составляет 16 300 тыс. грн, а в Украине 3 723 грн. Депутат от "Нашего края" объяснил, что рынок украинского продовольствия захватили аграрные олигархи, которые монопольно диктуют цены. "Недавно куриное мясо было одним из самых доступных по качеству и цене. На сегодня около 60 процентов рынка курятины монополизировано аграрным олигархом, который ежегодно получает государственную помощь в несколько миллиардов гривен. При этом цены на курятину в Украине существенно выше, чем в той же Польше, а Госстат рассказывает о невысоком уровне инфляции в стране", – подчеркнул Сергей Шахов.

Он озвучил позицию партии "Наш край", которая считает, что власть обязана немедленно разобраться с продовольственным монополизмом, наведя порядок в ценообразовании. "Депутаты от партии обратились в Антимонопольный комитет по проверке рынке продовольствия, а правительство должно немедленно вернуть государственный контроль над ценами на социально значимые продукты", – резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, что согласно данным Госстата, в Украине потребительские цены с начала года выросли на 3,6%.