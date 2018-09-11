 В Генштабе объяснили продление сроков призыва: "Обусловлено увеличением численности призывников"

Как передает Цензор.НЕТ, разъяснение опубликовано на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

В нем отмечается, что внесение изменений в Указ предусматривает продление срока призыва граждан Украины на срочную военную службу до декабря месяца текущего года, что обусловлено прежде всего увеличением численности призывников для комплектования войск (сил) Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

"С целью рационального распределения нагрузки в связи с этим на призывные и военно-врачебные комиссии, продление срока призыва позволит призывным комиссиям более качественно провести мероприятия изучения, прохождения медицинского осмотра, подбора и назначения призывников в команды вышеуказанных воинских формирований", - сказано в сообщении.

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