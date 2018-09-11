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 Политика Украины
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 В Генштабе объяснили продление сроков призыва: "Обусловлено увеличением численности призывников"

Управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины опубликовало разъяснение относительно Указа Президента Украины от 10 сентября 2018 года № 274, которым вносятся изменения в Указ Президента Украины "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году от 15 февраля 2018 № 33".

Как передает Цензор.НЕТ, разъяснение опубликовано на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

В нем отмечается, что внесение изменений в Указ предусматривает продление срока призыва граждан Украины на срочную военную службу до декабря месяца текущего года, что обусловлено прежде всего увеличением численности призывников для комплектования войск (сил) Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

"С целью рационального распределения нагрузки в связи с этим на призывные и военно-врачебные комиссии, продление срока призыва позволит призывным комиссиям более качественно провести мероприятия изучения, прохождения медицинского осмотра, подбора и назначения призывников в команды вышеуказанных воинских формирований", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указом Порошенко сроки призыва на срочную военную службу увеличены с 2 до 3 месяцев

Источник: https://censor.net.ua/n3085564
 
 
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Інтернетний патріотизм часто закінчується з приходом повістки...
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Если молодому человеку не пришла повестка, то он обязан лично прибыть на призывной участок и выяснить свой статус, - Генштаб
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Теперь до Нового года облавы устраивать будут?
Не зря в аспирантуру решил пойти. В Генштабе объяснили продление сроков призыва: "Обусловлено увеличением численности призывников" - Цензор.НЕТ 6424
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Призывники - это те самые 90%, которые по словам Порошенка сами бегут в военкоматы?
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ага, целая очередь
расхватали не берут
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Генштабе объяснили продление сроков призыва: "Обусловлено увеличением численности призывников"
 
 
 
 
 
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