 Ограничение депутатской неприкосновенности очень важно, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе форума Реанимационного пакета реформ "Полная мобилизация: общий план действий" во вторник в Киеве.
"Я абсолютно уверен в том (как бывший депутат я могу об этом говорить), я считаю, что ограничение неприкосновенности является очень важным. Не нужно путать понятия "неприкосновенности" и "безнаказанности", и здесь есть ответ, какой формат лучше ввести", - сказал Гройсман.
Кроме того, среди других политических вопросов, которым необходимо уделить внимание, премьер назвал новое избирательное законодательство, принятие нового закона о Кабинете министров, а также урегулирование вопроса референдума.
Напомним, Конституционный суд Украины признал конституционными и парламентский и президентский законы об отмене депутатской неприкосновенности. По своей сути они отличаются только тем, что согласно инициативе Порошенко, изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.
Теперь для принятия закона нужны 300 голосов депутатов.
а не депутатской неприкосновенностью
не?
віть-віть-віть, тьох-тьох-тьох,
ай-я-я, ох-ох-ох....
там соловейко щебетав.... (с)
"САП і НАБУ готують подання про зняття недоторканності з Ляшка, - джерело"
Будет справедливо, если болтуны уйдут в аналы истории как политики. Ты, неуч, тоже.
пользования "недоторканність" на них не ррраспррростррраняетца??
Гыыы...
І все, скінчилися б ригі, не було б ніяких жоппо-вілкулів, бойко та іншої прорашенської наволочи.