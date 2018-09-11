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 Политика Украины
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Все про:неприкосновенность (849) Гройсман (4298)

 Ограничение депутатской неприкосновенности очень важно, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает очень важным вопрос ограничения неприкосновенности народных депутатов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе форума Реанимационного пакета реформ "Полная мобилизация: общий план действий" во вторник в Киеве.

"Я абсолютно уверен в том (как бывший депутат я могу об этом говорить), я считаю, что ограничение неприкосновенности является очень важным. Не нужно путать понятия "неприкосновенности" и "безнаказанности", и здесь есть ответ, какой формат лучше ввести", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правовой комитет Рады решил до 5 октября доработать законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, - Князевич

Кроме того, среди других политических вопросов, которым необходимо уделить внимание, премьер назвал новое избирательное законодательство, принятие нового закона о Кабинете министров, а также урегулирование вопроса референдума.

Напомним, Конституционный суд Украины признал конституционными и парламентский и президентский законы об отмене депутатской неприкосновенности. По своей сути они отличаются только тем, что согласно инициативе Порошенко, изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КСУ признал конституционным законопроект Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года

Теперь для принятия закона нужны 300 голосов депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3085559
 
 
 Топ комментарии
 
Знов почались ці мантри. Наближаються вибори.
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Лошье терпит. Значит все в порядке
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премьер министр должен заниматься газом
а не депутатской неприкосновенностью
не?
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Знов почались ці мантри. Наближаються вибори.
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У них у всех осеннее обострение. Это лямблии в желчном пузыре пузырятся.
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Якщо згадують про недоторканість - скоро вибори
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Где-то через неделю русский язык жевать начнут.
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ОТМЕНА! Срань, мля! ОТМЕНА, а не ограничение!
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***
віть-віть-віть, тьох-тьох-тьох,
ай-я-я, ох-ох-ох....
там соловейко щебетав.... (с)
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да заметно ужо сколько лет, как оно важно)))
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обещано было снятие неприкосновенности, а грося съезжает на ограничение неприкосновенности, но ведь это две большие разницы.
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Почти все, кто сейчас в ВР, перед прошлыми выборами вещали об отмене депутатской неприкосновенности.
Будет справедливо, если болтуны уйдут в аналы истории как политики. Ты, неуч, тоже.
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Типа- при использовании деПутанами общественного траспорта и мест общественного
пользования "недоторканність" на них не ррраспррростррраняетца??
Гыыы...

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Для Гройсмана и всей его компашки очень важно во время унести ноги. Благодарность граждан за его умение управлять страной может однажды выйти за рамки разумного.


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Милая сердцу картина, после окончания каденции Гидранта и премьера. Это нежная благодарность жителей Украины за реформы.
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Не дай Бог нам дожить до такого беспредела. Но все может быть.
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Если бы у нас так делали раз в 5 лет с властью, то Хуйло зассал бы нападать на Украину. Если народ такое делает со своими то что же они сделают с окупантами даже страшно представить
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Наш народ ещё не созрел для самостоятельных действий.
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достатньо було ТАК зробити в лютому 14-го.
І все, скінчилися б ригі, не було б ніяких жоппо-вілкулів, бойко та іншої прорашенської наволочи.
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О, как время подошло к выборам так Володенька вспомнил о депутатской неприкосновенности. Иди Володенька на_хрен. Ты свою песенку спел.
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Я не розумію, навіщо при такому плокулолі недоторканність???
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чим гірше ситуація в Україні, тим гучніші заяви від гройсманів та парашенків.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОграничение депутатской неприкосновенности очень важно, - Гройсман
 
 
 
 
 
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