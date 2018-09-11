 Ограничение депутатской неприкосновенности очень важно, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе форума Реанимационного пакета реформ "Полная мобилизация: общий план действий" во вторник в Киеве.

"Я абсолютно уверен в том (как бывший депутат я могу об этом говорить), я считаю, что ограничение неприкосновенности является очень важным. Не нужно путать понятия "неприкосновенности" и "безнаказанности", и здесь есть ответ, какой формат лучше ввести", - сказал Гройсман.

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Кроме того, среди других политических вопросов, которым необходимо уделить внимание, премьер назвал новое избирательное законодательство, принятие нового закона о Кабинете министров, а также урегулирование вопроса референдума.

Напомним, Конституционный суд Украины признал конституционными и парламентский и президентский законы об отмене депутатской неприкосновенности. По своей сути они отличаются только тем, что согласно инициативе Порошенко, изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

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Теперь для принятия закона нужны 300 голосов депутатов.