 Неизвестные разрушили могилу отца прокурора по делу Крысина Малашич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вчера моя семья фактически второй раз его (отца) потеряла, ведь неизвестные разрушили до основания его могилу. Осквернили не груду камней, осквернили память о замечательном человеке, который посвятил свою жизнь детям, мужа и отца, который за свою жизнь никого не обидел... Разрушить могилу - это все равно что ударить младенца, ведь и в первом, и втором случае выбирают соперника не по силе", - сообщила прокурор.

Малашич объявила денежное вознаграждение за любую информацию, которая будет полезной для следствия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура заявляет о предвзятости судьи Просаловой в деле Крысина и о вмешательстве в систему автораспределения дел. ВИДЕО

Напоминаем, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Титушки, в числе которых был Юрий Крысин, напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.