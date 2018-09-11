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Все про:задержание (5111) Ананьев Валерий (9)

 В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, - Ананьев

Валерий Ананьев рассказал, что действия полиции при его задержании были максимально лояльными, насколько это возможно в подобной ситуации. Вместе с тем, он опровергает информацию о том, что скрывался от следствия. Кроме того, считает, что некоторые представители МВД "официально льют на него грязь".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО, бывший боец ​​25-й бригады, а ныне известный блогер Валерий Ананьев, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас я нахожусь в отделении. Телефон при мне. Я не собирался ничего писать об оценке действий полиции, но некоторые представители МВД уже встали в позу защиты и официально льют на меня грязь. Скажем так: официальные объяснения полиции являются слишком удобными. Трудно понять, как может публичное лицо скрываться от следствия", - отметил он.

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В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, - Ананьев 01

"Не воспринимайте ничего на веру. В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, которую им еще надо доказать в суде. Уважаемая полиция, я не буду лить на вас грязь в ответ, наоборот скажу, что задержание произошло, наверное, настолько лояльно, насколько это было возможно. Я прекрасно понимаю: если бы 200 человек, собравшихся на 3-м этаже библиотеки, узнали, что меня задерживает на первом этаже группа людей в штатском, могло произойти много плохих вещей. Поэтому полицейские действовали адекватно ситуации, насколько вообще может быть адекватным задержание автора книги в библиотеке", - добавил Ананьев.

"Сегодня около полудня будет суд, меня должны отпустить и я надеюсь, что этот цирк закончится", - рассказал он.

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В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, - Ананьев 02

Напомним, Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине 10 сентября незадолго до начала презентации книги "Следы на дороге". Активист Вячеслав Поездник написал, что причиной послужила давнишняя драка. Как следует из официальной инофрмации МВД блогер находился в розыске с апреля 2018 года. В полиции уверяют, что Ананьев уклонялся от сотрудничества со следствием. 

Источник: https://censor.net.ua/n3085555
 
 
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Не ной, как девка!
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наивный парень,думал только в россии полицейский бепредел,скоро еще с реформированным судом столкнется
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Мужик жил, не скрывался, работал, а его, оказывается искали, в розыске столько времени был. И только перед презентацией книги, титаническими усилиями доблестной новой полиции еле-еле успели найти. "Блестящая" работа полиции! И ах как своевременно!
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Шо за тип кипишной? Приняли, так он так обосрался, шо обдрыстал своими сообщениями Цензор.
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наши суды и суперполицаи очень смелые патриотов вязать - на передке не бывают
ибо дристают В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, - Ананьев - Цензор.НЕТ 879
прокуворы далее банек со шлюхами в 20 км т не случаются - но ксивы получают исправно В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, - Ананьев - Цензор.НЕТ 7040
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Снизу Штепа сдавшая Славянск российским оккупантам.
Сверху ветераны АТО освободившие Славянск от российских оккупантов.
Смотрите не перепутайте.
В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, - Ананьев - Цензор.НЕТ 4454
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Це рюкзакянівське сєпарське ноу-хау для пересадки фронтовиків - фальсифікувати справи за статтями про нанесення тілесних ушкоджень типу "потерпілим", які здійснюють напади, бо сидять на гачку у поліцаїв.
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порохло президент мусоров и бандитов
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, - Ананьев
 
 
 
 
 
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