 В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, - Ананьев

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО, бывший боец ​​25-й бригады, а ныне известный блогер Валерий Ананьев, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас я нахожусь в отделении. Телефон при мне. Я не собирался ничего писать об оценке действий полиции, но некоторые представители МВД уже встали в позу защиты и официально льют на меня грязь. Скажем так: официальные объяснения полиции являются слишком удобными. Трудно понять, как может публичное лицо скрываться от следствия", - отметил он.

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"Не воспринимайте ничего на веру. В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, которую им еще надо доказать в суде. Уважаемая полиция, я не буду лить на вас грязь в ответ, наоборот скажу, что задержание произошло, наверное, настолько лояльно, насколько это было возможно. Я прекрасно понимаю: если бы 200 человек, собравшихся на 3-м этаже библиотеки, узнали, что меня задерживает на первом этаже группа людей в штатском, могло произойти много плохих вещей. Поэтому полицейские действовали адекватно ситуации, насколько вообще может быть адекватным задержание автора книги в библиотеке", - добавил Ананьев.

"Сегодня около полудня будет суд, меня должны отпустить и я надеюсь, что этот цирк закончится", - рассказал он.

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Напомним, Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине 10 сентября незадолго до начала презентации книги "Следы на дороге". Активист Вячеслав Поездник написал, что причиной послужила давнишняя драка. Как следует из официальной инофрмации МВД блогер находился в розыске с апреля 2018 года. В полиции уверяют, что Ананьев уклонялся от сотрудничества со следствием.