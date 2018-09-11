 Полиция о задержании ветерана АТО Ананьева: избил оппонента в спортзале и игнорировал повестки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Facebook.

"Событие, которое имеет отношение к задержанию, произошло в январе 2016 года. Во время тренировки в спортзале в пгт. Гвардейское между двумя мужчинами произошел конфликт. После словесной перепалки один из мужчин нанес несколько ударов кулаком в лицо другому. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз "кровоизлияние вокруг глаз, ушиб головного мозга I степени, перелом костей носа со смещением".

В полиции отметили, что следственным отделом это событие было квалифицирована по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (легкие телесные повреждения). Согласно справке судмедэкспертизы, в которой была указана степень тяжести телесных повреждений, квалификация уголовного производства была изменена на ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).

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"После проведения соответствующих следственных действий, 23.03.2018 года в связи с неявкой в ​​органы досудебного следствия, его близким родственникам было вручено письменное уведомление о подозрении и сообщено о необходимости явки в Новомосковский отдел полиции. В связи с отсутствием возможности проведения следственных действий с подозреваемым, мужчина был объявлен в розыск 4 апреля 2018 г. Все это время сотрудники полиции неоднократно беседовали с подозреваемым по телефону и объясняли законные требования относительно его явки в отделение полиции. 7 июня 2018 г. следственный судья Новомосковского межрайонного суда вынес решение о принудительном задержании мужчины для избрания ему меры пресечения", - сообщили в ведомстве.

Напомним, Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине 10 сентября незадолго до начала презентации книги "Следы на дороге". Активист Вячеслав Поездник написал, что причиной послужила давнишняя драка. Как следует из официальной инофрмации МВД блогер находился в розыске с апреля 2018 года. В полиции уверяют, что Ананьев уклонялся от сотрудничества со следствием