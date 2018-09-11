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 Происшествия, Общество
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Все про:Днепропетровщина (1231) задержание (5111) блогер (100) Ананьев Валерий (9)

 Полиция о задержании ветерана АТО Ананьева: избил оппонента в спортзале и игнорировал повестки

Полиция дала официальный комментарий относительно задержания, которое состоялось 10 сентября в г. Днепр. Речь, вероятнее всего, идет о ветеране АТО, бывшем бойце ​​25-й бригады, а ныне известном блогере Валерии Ананьеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Facebook.

"Событие, которое имеет отношение к задержанию, произошло в январе 2016 года. Во время тренировки в спортзале в пгт. Гвардейское между двумя мужчинами произошел конфликт. После словесной перепалки один из мужчин нанес несколько ударов кулаком в лицо другому. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему поставили диагноз "кровоизлияние вокруг глаз, ушиб головного мозга I степени, перелом костей носа со смещением".

В полиции отметили, что следственным отделом это событие было квалифицирована по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (легкие телесные повреждения). Согласно справке судмедэкспертизы, в которой была указана степень тяжести телесных повреждений, квалификация уголовного производства была изменена на ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ананьев о причинах его задержания: Я был неправ - нанес удар. Признавал это тогда, признаю и сейчас

"После проведения соответствующих следственных действий, 23.03.2018 года в связи с неявкой в ​​органы досудебного следствия, его близким родственникам было вручено письменное уведомление о подозрении и сообщено о необходимости явки в Новомосковский отдел полиции. В связи с отсутствием возможности проведения следственных действий с подозреваемым, мужчина был объявлен в розыск 4 апреля 2018 г. Все это время сотрудники полиции неоднократно беседовали с подозреваемым по телефону и объясняли законные требования относительно его явки в отделение полиции. 7 июня 2018 г. следственный судья Новомосковского межрайонного суда вынес решение о принудительном задержании мужчины для избрания ему меры пресечения", - сообщили в ведомстве.

Напомним, Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине 10 сентября незадолго до начала презентации книги "Следы на дороге". Активист Вячеслав Поездник написал, что причиной послужила давнишняя драка. Как следует из официальной инофрмации МВД блогер находился в розыске с апреля 2018 года. В полиции уверяют, что Ананьев уклонялся от сотрудничества со следствием

Полиция о задержании ветерана АТО Ананьева: избил оппонента в спортзале и игнорировал повестки 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085554
 
 
 Топ комментарии
 
Да хоть бы и так, но сидеть два года на попе ровно, и вдруг проявиться на презентацию произведения, прям удивительно, без заказа от рыгошвали не обошлось...
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Поганая мусорня, почему мажоров и рыгов не беретё? Ссытесь? Твари.
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мусора-пидарасы, это аксиома
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Пам'ятаю старі коментарі про те, що влада переслідує ветеранів АТО. Що тепер будуть писати про цю справу?
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Те саме. Уже стандартна схема у сєпарських рюкзакянівських поліцаїв (здерта в кгбешників) - заслати замазаного у мусарні провокатора, щоб той отримав у рильник від фронтовика, потім перекваліфікувати із легких на середні. І ще один патріот в тюрмі.
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Да, и перелом лобной (!!!) кости в СМЭ...)))
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"Речь, вероятнее всего, идет о..."

Спасибо за точную информацию...
Что больше подчёркивает точность информации - наверно или вероятно?
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Поганая мусорня, почему мажоров и рыгов не беретё? Ссытесь? Твари.
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почему задержали непосредственно перед презентацией книги? что бы вреда нанести максимально?
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квАковские псы по наводке Пеца,которым керует пуцин всячески унижают патриотов,но возмездие будет жестоким
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Да хоть бы и так, но сидеть два года на попе ровно, и вдруг проявиться на презентацию произведения, прям удивительно, без заказа от рыгошвали не обошлось...
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О то ще носа бити.Штангу на горло положив,та пiйшов
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Фсем известна,что дабраволец не палучал павестак от авакавских сабак! Ето лолита варавал павестки! Героев вяжут! Фсем на баррикады! Зрада!!!!
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у сотрудницы, аккурат в 2016 году, нарики ночью избили мужа и отобрали айфон..видел фото его фейса..впечатлило..мусора заяву принимать не хотели и тупо морозились..и это в Киеве..
а тут такие неслыханные хобота со стороны ментов..
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А якби відбивався, то мусора б його самого загребли як нападника.
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если мусора начнут заковывать всех кто кавото избил - тюрем не хватит - за неделю кончатся места Поліція про затримання ветерана АТО Ананьєва: побив опонента в спортзалі та ігнорував повістки - Цензор.НЕТ 6340 Поліція про затримання ветерана АТО Ананьєва: побив опонента в спортзалі та ігнорував повістки - Цензор.НЕТ 2674
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"Паяемую задержали непасредственна перед презентацией?!?!?!" -вот всегда утверждал,что кацапы на ступень ниже по развитию. Серьёзно? Вам нужно разжевывать,что скорее всего афиши с местом и временем пребывания подозреваемого были развешаны по всему,пилять, району?!?! Неужели до вас,кацапских придурков, необходительный,что всем адекватным людям это понятно?!
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Недаром их в Ольгино считают как самую низкую касту! Какая-то ТП вчера написала,что" он написал в книге что-то такое (в книге!!! Что-то такое!!!) ,что непоправилость властям и его арестовали! И эта ТП постит под украинским флагом!! Купи пилять книгу и прочитай это самое "что-то такое"!!!
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доверие к старым полицаям, проверенным аваковым с пацанами яныка, растет день ото дня..) .. надо им ещё содержание увеличить - за предсказуемую продажность и готовность быть в первых рядах за узкий мир хйла, как коллеги в крыму и на даМбассе
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