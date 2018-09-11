 Дело по исполнителям покушения на Гандзюк расследует Нацполиция, дело по заказчикам - СБУ, - Луценко

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ .

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"Когда я ее проведывал в больнице, Катя заявила, что хотела бы, чтобы дело вели в СБУ. И даже указала на нескольких офицеров, с которыми знакома и которым доверяет. Когда я вышел из больницы, то отправился в рабочую поездку в Полтаву. И если бы ничего не произошло, я бы подошел к компьютеру и передал бы дело в СБУ. Но за это время полиция – надо отдать ей должное – задержала первого подозреваемого (версия, которая потом отпала), а потом и следующих четверых подозреваемых в совершении этого покушения. Судя по всему, полиция сработала результативно. И, тем не менее, сама Гандзюк и ее представители настаивали на том, чтобы именно Служба Безопасности Украины устанавливала заказчика. Поэтому я принял решение зарегистрировать еще одно дело – о заказчике. И поручил его СБУ. Конечно, под процессуальном надзором ГПУ", - объяснил он.

Луценко уточнил, что на сегодняшний день по кейсу Гандзюк существуют 2 дела:

"Первое – по исполнителям, его ведет полиция, и к материалам этого дела у СБУ есть полный доступ. И второе дело – по заказчикам, его ведет СБУ. Прокурорская группа по этому делу при необходимости координирует их действия. И позавчера мы находились на стадии, когда из четырех задержанных в деле трое четко показывали о своей роли в совершении преступления. Один из них покупал кислоту, выполнял покушение, и на его руках обнаружены следы химических ожогов. Химические вещества найдены; мы знаем, где их хранили, переливали и т.п. Ключевой вопрос касается того, кто организовывал и заказывал это дело. Организатора мы видим – и до вчерашнего дня он молчал. От его ближайших показаний в СБУ зависит ответ, кто заказчик".

Также Луценко заявил, что специально собирал прокуроров южных областей для того, чтобы они обратили внимание на возможную взаимосвязь покушений на разных активистов, однако эта связь не установлена.

При этом он не считает ошибкой свое заявление о возможности плана по дестабилизации в связи с серией нападения на активистов.

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