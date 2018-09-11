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 Политика Украины
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Все про:Укрзализныця (1441) Укрметаллургпром (32) Каленков Александр (29)

 Рост промышленного производства начал замедляться из-за проблемы с перевозкой грузов по железной дороге, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

Заявленные украинским правительством цели по росту промышленного производства на текущий год могут оказаться невыполенными из-за проблем с логистикой.

Об этом пишет президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков в своем блоге на страницах издания "НВ Бизнес", пишет МинПром.

А.Каленков напомнил, что согласно утвержденного правительством прогноза экономического и социального развития Украины в текущем году промышленное производство должно вырасти на 3,9%, а по оптимистическому сценарию – на 5%.

"Проявившиеся летом проблемы с перевозкой грузов по железной дороге уже нашли свое отражение в статистике промышленного производства. По данным Госстата, начиная с первого летнего месяца рост промышленного производства начал замедляться, а в июле с учетом сезонного фактора сократилось по отношению к июню на 1,3%. В августе показатель может быть совсем неоптимистическим", - пишет президент "Укрметаллургпрома".

Он подчеркнул, что ключевые отрасли украинской промышленности – горно-металлургический комплекс, энергетика, химия, производство стройматериалов, а также аграрный сектор сильно зависят от железной дороги, которая является для них основным, а зачастую и безальтернативным перевозчиком. В ГМК, доля которого в промпроизводстве составляет приблизительно треть, для выплавки тонны стали необходимо перевезти 4 тонны различного сырья.

Президент "Укрметаллургпрома" отметил, что сегодня складах украинских горно-обогатительных комбинатов накоплено 700 тыс. тонн продукции при нормативе в 150 тыс. тонн. За август предприятия недогрузили своим контрагентам продукции более чем на 100 млн долл. И в сентябре этот показатель перекрыт не будет, а значит, предприятия столкнуться с необходимостью сокращать объемы производства.

"Поскольку Украина все еще остается индустриальным государством, замедление темпов роста промышленности неизбежно отразится и на динамике роста ВВП. Более того, снижение поступлений валютной выручки в страну уже непосредственно влияет на курс гривны, который в последнее время неуклонно идет вниз", - акцентировал А.Каленков.

Напомним, на проходившем вконце августа совещании в Государственной регуляторной службе представители промышленных ассоциаций и предприятий обратили внимание на критическую ситуацию с перевозкой грузов "Укрзализныцей". По информации участников совещания, сегодня на железных дорогах брошенными стоят сотни составов, а дефицит локомотивов превышает 100 ед., по оценкам специалистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3085550
 
 
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 Топ комментарии
 
это ж скучно, цензорятам зраду подавай! Рост промышленного производства начал замедляться из-за проблемы с перевозкой грузов по железной дороге, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков - Цензор.НЕТ 5483
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Цензор стал очень скучен. Вместо обсуждений по делу: медреформа, реформа образования, ремонт инфраструктуры, инвестиции, строительство предприятий, рост экспорта, железка в Борисполь, метро в Днепре и т.д. - вся новостная лента забита какими-то политическими склоками. Оно кому-то интересно ? Рост промышленного производства начал замедляться из-за проблемы с перевозкой грузов по железной дороге, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков - Цензор.НЕТ 5351
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медреформа, реформа образования, ремонт инфраструктуры, инвестиции, строительство предприятий, рост экспорта, железка в Борисполь, метро в Днепре

Фантастика на другом сайте.
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только начался рост экономики и тут вагонов не хватило
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Цензор стал очень скучен. Вместо обсуждений по делу: медреформа, реформа образования, ремонт инфраструктуры, инвестиции, строительство предприятий, рост экспорта, железка в Борисполь, метро в Днепре и т.д. - вся новостная лента забита какими-то политическими склоками. Оно кому-то интересно ? Рост промышленного производства начал замедляться из-за проблемы с перевозкой грузов по железной дороге, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков - Цензор.НЕТ 5351
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медреформа, реформа образования, ремонт инфраструктуры, инвестиции, строительство предприятий, рост экспорта, железка в Борисполь, метро в Днепре

Фантастика на другом сайте.
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Почему "фантастика" ? Всё это есть, неплохо бы видеть репортажи об этом.
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это ж скучно, цензорятам зраду подавай! Рост промышленного производства начал замедляться из-за проблемы с перевозкой грузов по железной дороге, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков - Цензор.НЕТ 5483
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Рост промышленного производства начал замедляться из-за проблемы с перевозкой грузов по железной дороге

много лет копил на порш и виллу,ну не удержался и купил беляшик
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Мне из Беларуси рассказать - был рост или нет?
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нам больше из россии пытаются рассказать, вы тихие
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тормоз тормоз а его возьмут и выберут снова. дальше не спрашивайте
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Не выберут. Его рейтинг уже сейчас меньше уровня статистической погрешности, а когда с большинства людей снимут субсидии и придут новые платежки ЖКХ его рейтинг будет устойчиво отрицательным.
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А потом заживем как все нормальные люди. При Тимошенко доллар был 4, 5 гривны. Лично меня такой курс устраивает.
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наше житие и так особо не очень, а там слово "жизнь" исключается по определению и появляется по факту выживание. меня тоже устроил курс 4, 5 гривны, но украденного не вернешь
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Джулія що вона поверне? Тайожний союз? Дешевий газ с газпрому?)
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Перекроет офшоры всем, начиная от Порошенко, добрый человек. В Украине каждый год три бюджета страны выводят в офшоры Порошенко и его друзья. А Юлька подала в парламент закон против такого вывода. Только Парубий, прикрывшись справкой из дурки, не выносит этот закон в зал на рассмотрение.
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Так товаришу Шніперсон, Капітельман приде ~ порядок у офшорах наведе!)
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Просто Тимошенко перекроет всем офшоры, добрый человек. А Порошенко и его сподвижникам это не нравится. От того они на неё и гавкают.
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Ось Грося сколотит фирмочку частной тяги,десь в Барбадосе,и всё наладится Рост промышленного производства начал замедляться из-за проблемы с перевозкой грузов по железной дороге, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков - Цензор.НЕТ 1512
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Тим часом вже перший тепловоз американський дженерал електрік прибув у порт Чорноморська, далі він своїм ходом поїде на крюківський завод для остаточної збірки і вуаля 30 локомотивів GE буде працювати до кінця 2018 року в Україні.
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не нужно было все вагоны хитрожопому Ринату незаконно отдавать.. ну, или хотя бы законно вернуть отжатое
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРост промышленного производства начал замедляться из-за проблемы с перевозкой грузов по железной дороге, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков
 
 
 
 
 
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