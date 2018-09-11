 У меня возникла идея о полном обновлении ЦИК. Это могло бы снять дискуссии по квотам, - Парубий

Об этом он сказал во вторник на форуме Реанимационного Пакета Реформ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Обновление состава Центральной избирательной комиссии - это вопрос, который по моему мнению, должно быть поставлен в повестку дня без оттягивания. Я планирую, что уже в следующий четверг Верховная Рада Украины перейдет к рассмотрению состава Центральной избирательной комиссии", - заявил он.
"Я буду предлагать определенные подходы, возможно даже, новые подходы. Потому что после решения ЦИК, которое фактически остановило выборы в местных громадах, у меня возникла идея о полном обновлении ЦИКа. Это могло бы снять дискуссии по поводу численности и квотам", - сказал Парубий.
Напомним, в нынешнем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек. Это Олег Диденко и Екатерина Махницкая.
Ишь, чего удумал, обновить ЦИК!
Заменить весь ЦИК на "новые лица". То есть на "своих".
Варианты:
1. Рада "карманная" у Порошенко.
2. Порошенко уговаривает, шантажирует, подкупает депутатов Раду.
Любой вариант подойдёт - всё равно и там и там - зрада...
Всех остальных постараются отсеять на подходах.
Вся борьба будет до голосования, чтобы в списке было как можно больше "своих" и как можно меньше "чужих".
Ну прям как фильмов про мафию не видели. Чтобы попасть в "структуру" нужно совершить преступление и доказать свою лояльность. Иначе никак.
Нашим гречкосеятелям пофиг - открытые или закрытые списки...., или другие примочки западной демократии...
Можно подумать избиратель не знал что янык сидел дважды, а порошенко воровал всю жизнь...
это же где ты видел что бы люди в селе гречку сеяли
земля давно в аренде у фермеров,а люди в Польше
на заработках,связи с открытыми списками не видно,а она есть
Шкварки News @ShkvarkiUA 16 мин.16 минут назад
Вона уже и тут примазывается
новостей про петра алексеича сегодня не будет?))
1. Никаких наших экзархов в Украине нет!
2. Епископы Даниил (США) и Иларион (Канада) еще вчера уволились из церкви и заблудились в Украине!
3. Томос в Украине можно купить в любой церковной лавке!
4. Украинская церковь возвращается в родную гавань - в Константинополь!
- Покрасить коровники в зеленый цвет!
Опять упали...
- Покрасить в желтый!
Упали...
- В синий!
Коровы сдохли!
- Жаль, а столько идей еще было...
призначити нового президента , як це роблять на росії !
Если так , то давайте в этот пакет завернём и генпрокурора и главу нацбанка , а можно и самого РОШЕНА поменять .
Шоколадник - иди получи ириску у пархатого кондитера и соси до изнеможения .
ее должны были разогнать и выбрать новую еще пару лет назад
так почему...если не знаешь как...не поступать по Закону...?
времени еще достаточно до выборов... но, может быть, маловато для договорняков
охендовского пора выносить с креслом из кабинета и обрубать все щупальца, которые его там держат
(это мое личное мнение....)
Уже смешно.
Такая идея, была бы хорошей, если бы, не печальный опыт, всех барыжных идей. В результате, всех распустят и до президентских, никого не соберут.
Пеця, потом внесёт законопроект, что всех членов ЦИК, назначает президент или полиграф☺
просто не можуть визначитися,
який метод кращий
Нелегітимніх члєнов ніхто не призначав виконувати обовязки,
в Законі немає норми що вони можуть продовжувати і далі виконувати обовязки до обрання нових.
Идея Парибия затянет вопрос надолго если не навечно,она основана на доверии к членам
ЦВК ,а депутаты доверяют подсчёт голосов исключительно представителям своей партии.