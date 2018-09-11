 У меня возникла идея о полном обновлении ЦИК. Это могло бы снять дискуссии по квотам, - Парубий

Об этом он сказал во вторник на форуме Реанимационного Пакета Реформ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Обновление состава Центральной избирательной комиссии - это вопрос, который по моему мнению, должно быть поставлен в повестку дня без оттягивания. Я планирую, что уже в следующий четверг Верховная Рада Украины перейдет к рассмотрению состава Центральной избирательной комиссии", - заявил он.

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"Я буду предлагать определенные подходы, возможно даже, новые подходы. Потому что после решения ЦИК, которое фактически остановило выборы в местных громадах, у меня возникла идея о полном обновлении ЦИКа. Это могло бы снять дискуссии по поводу численности и квотам", - сказал Парубий.

Напомним, в нынешнем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек. Это Олег Диденко и Екатерина Махницкая.