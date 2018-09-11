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 Политика Украины
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Все про:Парубий (1727) ЦИК (2747)

 У меня возникла идея о полном обновлении ЦИК. Это могло бы снять дискуссии по квотам, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предложил поменять весь состав Центральной избирательной комиссии, а не только 13 членов, срок полномочий которых истек.

Об этом он сказал во вторник на форуме Реанимационного Пакета Реформ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Обновление состава Центральной избирательной комиссии - это вопрос, который по моему мнению, должно быть поставлен в повестку дня без оттягивания. Я планирую, что уже в следующий четверг Верховная Рада Украины перейдет к рассмотрению состава Центральной избирательной комиссии", - заявил он.

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"Я буду предлагать определенные подходы, возможно даже, новые подходы. Потому что после решения ЦИК, которое фактически остановило выборы в местных громадах, у меня возникла идея о полном обновлении ЦИКа. Это могло бы снять дискуссии по поводу численности и квотам", - сказал Парубий.

Напомним, в нынешнем составе ЦИК осталось только два члена из 15, чей срок полномочий не истек. Это Олег Диденко и Екатерина Махницкая.

Источник: https://censor.net.ua/n3085549
 
   
 Топ комментарии
 
Є практика найнятих міжнародних аудиторських фірм, найміть міжнародний ЦВК, членам якого буде байдуже хто переможе?
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зрада,переобувайтесь...бо бахиня уже в новых лаптях У мене виникла ідея про повне оновлення ЦВК. Це могло б зняти дискусії щодо квот, - Парубій - Цензор.НЕТ 327

У мене виникла ідея про повне оновлення ЦВК. Це могло б зняти дискусії щодо квот, - Парубій - Цензор.НЕТ 3677
Шкварки News‏ @ShkvarkiUA 16 мин.16 минут назад

Вона уже и тут примазывается У мене виникла ідея про повне оновлення ЦВК. Це могло б зняти дискусії щодо квот, - Парубій - Цензор.НЕТ 6674

У мене виникла ідея про повне оновлення ЦВК. Це могло б зняти дискусії щодо квот, - Парубій - Цензор.НЕТ 2725
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Вселенский Патриарх - Московскому:
1. Никаких наших экзархов в Украине нет!
2. Епископы Даниил (США) и Иларион (Канада) еще вчера уволились из церкви и заблудились в Украине!
3. Томос в Украине можно купить в любой церковной лавке!
4. Украинская церковь возвращается в родную гавань - в Константинополь!
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Порошенко не знает как себя продать избирателям Украины. Только Парубий не тот менеджер, который ему нужен.
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та ладно...лучше скажи что тебя только руснявые устраивают У мене виникла ідея про повне оновлення ЦВК. Це могло б зняти дискусії щодо квот, - Парубій - Цензор.НЕТ 9749.а ни парубий,ни порох туда не входят.так шо зря ты сеешь свары и разброд,это сработало бы еще в 2013-а сейчас уже поздно
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Парубий и Порошенко имеют огромную поддержку среди населения Украины, да Гыг? Ты вышел пьяным на работу, добрый человек?
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Порох имеет поддержку и будет иметь, если в кремле от упоминания его фамилии происходит неконтролируемые мочеиспускания и приступы диареи значит наш президент на правильном пути, если станет президентом воровка, то всё вернётся на круги своя опять газовый шантаж и кацапское стойло.
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С Кремлем у Порошенко своеобразные отношения, добрый человек. Саакашвили сбил немало российских боевых самолетов, в том числе и тяжелый стратегический бомбардировщик. А Порошенко выгнал Сапакашвили из страны и лишил его гражданства. Кремль опозорился с Героем Украины Савченко, посадив её в тюрьму, а Порошенко смыл этот позор с Кремля, просто подтвердив делом решение Кремля на Украине. Понятно, что фамилия Порошенко вызывает в Кремле радость, тут с тобой не поспоришь, добрый человек.
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Воу, воу, палехче с такими новаторскими идеями!!!
Ишь, чего удумал, обновить ЦИК!
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Ну почему же. Идея должна понравиться рошену. Скорее всего это и есть его идея.

Заменить весь ЦИК на "новые лица". То есть на "своих".
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И по какой зрадологике туда попадут "свои"?

Варианты:
1. Рада "карманная" у Порошенко.
2. Порошенко уговаривает, шантажирует, подкупает депутатов Раду.

Любой вариант подойдёт - всё равно и там и там - зрада...
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Логика там еще проще. Если деньги берут - значит "свои". Независимо от партийной принадлежности.

Всех остальных постараются отсеять на подходах.
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Вот я и спрашиваю - каким путём этих "своих" назначат?
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"Своих" назначат голосованием! (Для тех кто в танке)
Вся борьба будет до голосования, чтобы в списке было как можно больше "своих" и как можно меньше "чужих".

Ну прям как фильмов про мафию не видели. Чтобы попасть в "структуру" нужно совершить преступление и доказать свою лояльность. Иначе никак.
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Для тех, кто в танке: голосовать будут "как надо" по какой зраде, что Рада "карманная" у Пети или потому, что он их подкупает, уговаривает, шантажирует?
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А для идеи про выборы по открытым партийным спискам он недостаточно безумен?
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Gyro - У меня возникла идея о полном обновлении ЦИК. Это могло бы снять дискуссии по квотам, - Парубий - Цензор.НЕТ 3676 вот послушай.....

Нашим гречкосеятелям пофиг - открытые или закрытые списки...., или другие примочки западной демократии...
Можно подумать избиратель не знал что янык сидел дважды, а порошенко воровал всю жизнь...
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ну вот это новость

это же где ты видел что бы люди в селе гречку сеяли

земля давно в аренде у фермеров,а люди в Польше

на заработках,связи с открытыми списками не видно,а она есть
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Не земля а паї, свою землю ніхто в оренду не дає.
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ты не знал что пай это участок земли с сертификатом удостоверяющим право на землю?ну будешь теперь знать
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Ти не знав що пай це земля. яку фактично не можна продати і передати на відміну від свої землі? Тоді і не треба знати, Бугульми це не стосується.
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ты на своей земле орехи посадил или на чужой?У тебя кто то отнял урожай?Забрал землю?Так и не говори,что она не твоя и по наследству передать можешь,так что читай законы
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На приватній, дав колись 50 000 дол, я не дурень на пайовій садити.
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в прошлый раз ты рассказывал,что садил на тещином пае,так что не забывай,что рассказывал
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завтра может оказаться что появятся вторая часть пленок курченко уже с парубием и за ним прилетит вертолет до варшавы
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Идея в жопу ипанула и мЫсля в голову вошла.
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І кого в ЦВК запропонують? Невже зрадоботів? У меня возникла идея о полном обновлении ЦИК. Это могло бы снять дискуссии по квотам, - Парубий - Цензор.НЕТ 2895
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От малчик со справкой!Ещё предложи отобрать у охуйндовкого поместье и орден...
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Є практика найнятих міжнародних аудиторських фірм, найміть міжнародний ЦВК, членам якого буде байдуже хто переможе?
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Можу гарантувати що в ті міжнародні пролізуть каци, або будуть куплені ними і результат буде прогнозований.
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А тут ціле поле для фантазій, можна найняти а потім відмовитись а кацапські грошики тютю, а можна їх посадити рахувати голоси кримчан і підсунути їм "бюлетні" Аксьонова та Константинова за Яроша.
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ніззя, це - брутальне втручання в державні справи і внутрішню політику України
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Тогда будет тягомотина с этими двумя. Восстановятся по суду и будет в ЦИКе 17 человек. И т. д.
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зрада,переобувайтесь...бо бахиня уже в новых лаптях

У мене виникла ідея про повне оновлення ЦВК. Це могло б зняти дискусії щодо квот, - Парубій - Цензор.НЕТ 3677
Шкварки News‏ @ShkvarkiUA 16 мин.16 минут назад

Вона уже и тут примазывается У мене виникла ідея про повне оновлення ЦВК. Це могло б зняти дискусії щодо квот, - Парубій - Цензор.НЕТ 6674

У мене виникла ідея про повне оновлення ЦВК. Це могло б зняти дискусії щодо квот, - Парубій - Цензор.НЕТ 2725
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Гыг, шо за оофтоп?)
новостей про петра алексеича сегодня не будет?))
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новость хорошая,не утерпел У мене виникла ідея про повне оновлення ЦВК. Це могло б зняти дискусії щодо квот, - Парубій - Цензор.НЕТ 6141.а зраде все равно на пользу-хоть переобуются
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Вселенский Патриарх - Московскому:
1. Никаких наших экзархов в Украине нет!
2. Епископы Даниил (США) и Иларион (Канада) еще вчера уволились из церкви и заблудились в Украине!
3. Томос в Украине можно купить в любой церковной лавке!
4. Украинская церковь возвращается в родную гавань - в Константинополь!
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Короче,это всё равно,що красить новой краской, ржавую трубу.Ще идеи э Парубий? У мене виникла ідея про повне оновлення ЦВК. Це могло б зняти дискусії щодо квот, - Парубій - Цензор.НЕТ 7068
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Надои упали...
- Покрасить коровники в зеленый цвет!
Опять упали...
- Покрасить в желтый!
Упали...
- В синий!
Коровы сдохли!
- Жаль, а столько идей еще было...
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Яка ідея може виникнути в твоїй порожній макітрі? Ще один геніальний мислитель сучасності- без`язикий недоумок, мля
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Краще мати дефект мови , ніж дефект в голові !
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так, так! рошен головного мозку - страшна річ, він невиліковний
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Що пропонуєте зрадо*** би ? Можливо не потрібно оновляти ЦВК , а залишити стару в повному складі і замість виборів
призначити нового президента , як це роблять на росії !
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твій петя це обіцяв ще у 2014 році перед президентськими виборами, що йому завадило? як зажди кремль, агенти кремля, шатуни будки?
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С помощью старой Рады, которая бегала за советами в Кремль?
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А для чого ж він тоді обіцяв? Свідомо брехав? Чи він розраховував що він це зробить зі своїм бпп, де половина риги у ВР і 90 % в обласних? Коли в нього в нього є політична воля він знаходить ресурси для досягнення свох "хотєлок"- призначення геморойсмана, своїх кумів :шокіна, луцика, голосування за закон про особливий статус даунбасу...
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Я так понимаю , что член ЦИК от Свободы стоит комом в горле и "пархатому кондитеру" и "кулевлоба" и "сабакову" .
Если так , то давайте в этот пакет завернём и генпрокурора и главу нацбанка , а можно и самого РОШЕНА поменять .
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та он всему украинскому народу стоит комом...нафига же усиливать позиции кремлядским запроданцям?свободовцы нормальные люди только в низовом звене,а все ,что выше-никуда не годное.
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Ага . Работники рошена , икрпроминвеста , СКМ , Нашей рябы и др . - это именно те члены ЦИК на которых и надеется народ .
Шоколадник - иди получи ириску у пархатого кондитера и соси до изнеможения .
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можешь назвать нормального швабодовского функционера? хоть одну фамилию,который бы не засветился.
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Петро мабуть не розуміє. Навіть якщо йому й вдасться підтасувати результати виборів, то він буде заздрити Овощу, якій спромігся втекти до Ростову... Вже двічі влада намагалась обманути українців, висновків нуль?
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та никто вами не правит...в украине демократия и самоуправление.ты путаешь с педерашкой.
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есть какой-нить Закон об этой ЦИК... (а он точно есть!!!)
ее должны были разогнать и выбрать новую еще пару лет назад
так почему...если не знаешь как...не поступать по Закону...?
времени еще достаточно до выборов... но, может быть, маловато для договорняков
охендовского пора выносить с креслом из кабинета и обрубать все щупальца, которые его там держат
(это мое личное мнение....)
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"у меня возникла идея о полном обновлении ЦИКа"

Уже смешно.
Такая идея, была бы хорошей, если бы, не печальный опыт, всех барыжных идей. В результате, всех распустят и до президентских, никого не соберут.

Пеця, потом внесёт законопроект, что всех членов ЦИК, назначает президент или полиграф☺
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ладно президент зраду не устраивает...а полиграф то чем провинился?
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соєві готуються до фальсифікацій,
просто не можуть визначитися,
який метод кращий
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ВР може призначити виконуючих обовязки членів ЦВК і без порошенка.
Нелегітимніх члєнов ніхто не призначав виконувати обовязки,
в Законі немає норми що вони можуть продовжувати і далі виконувати обовязки до обрання нових.
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Никогда депутаты не согласятся на выборы в ЦВК не по квотному принципу.
Идея Парибия затянет вопрос надолго если не навечно,она основана на доверии к членам
ЦВК ,а депутаты доверяют подсчёт голосов исключительно представителям своей партии.
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барыга порохло и парубийчик что-то задумали
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ меня возникла идея о полном обновлении ЦИК. Это могло бы снять дискуссии по квотам, - Парубий
 
 
 
 
 
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