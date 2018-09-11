 Сыроид о конфликте в "Самопомочи": "Лидер партии обращает внимание Гусовского на проблему доброчестности, и он это игнорирует. Так в чем же диктатура?"

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала вице-спикер Верховной Рады, глава киевской партийной организации "Самопомочи" Оксана Сыроид.

"Важно понимать, что ситуация, которая сегодня привела к исключению депутатов (Киевсовета. - Ред.) из рядов партии, продолжалась давно. В частности, она была действительно спровоцирована депутатом Марченко. Но это две стороны одной медали, или же истории, которые неразделимы. Конечно, история с депутатом Марченко, с его землей - она ​​для нас была такой лакмусовой бумажкой. Сначала наше внимание обратили общественные активисты, мы обратили внимание фракции - и фракция это проигнорировала довольно пренебрежительно, свысока. Утверждая, что поскольку Роман Марченко является квалифицированным юристом, то там, значит, все нормально. И наши многочисленные обращения к председателю фракции и к членам фракции о том, что надо обратить больше внимания на эту ситуацию, не дали никаких результатов. Так же, как и обращение внимания на то, что Роман Марченко ведет бизнес в оккупированном Крыму и на территории России. Что также неприемлемо для нас как для политической силы, и, наверное, он бы не должен был быть в составе нашей фракции", - рассказала Сыроид.

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На уточняющий вопрос, означала ли просьба "обратить внимание" прямое указание исключить Марченко из фракции, председатель киевской партийной организации "Самопомочи" ответила: "На самом деле Роман Марченко написал заявление о сложении мандата, еще когда ситуация впервые с ним возникла несколько лет назад. Это было связано с выделением земли, мне кажется, для храма мормонов. Тогда возникли основания сомневаться, что у него был конфликт интересов. И тогда он написал заявление. Но голосов для того, чтобы его отпустили из депутатов Киевсовета он не нашел. Ситуация эта оставалась нерешенной длительное время. А потом сказали, что Роман вернулся и как обычно работает в Киевсовете. Затем возникла эта история с бизнесом в Крыму и России. Так же мы сказали, что этот человек не может находиться в фракции: или он должен сложить мандат, или его надо исключить. Фракция не отреагировала на такие замечания. И последняя уже история с землей, когда мы прояснили эту ситуацию и сделали собрание городской партийной организации в июле, - к сожалению, это вызвало лишь пренебрежительное отношение и игнорирование со стороны фракции, что шокировало, откровенно говоря, партийную организацию. И именно тогда было принято решение о проведении расследования".

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"Собственно, в отношении депутата Марченко у нас уже давно вопросов нет, но самое драматичное, неверное, в этой ситуации для партийной организации было осознание, что мы получили "20 друзей Марченко", что фактически фракция стала круговой порукой в ​​защиту человека, который поставил под угрозу репутацию политической партии. Это и стало поводом для исключения из партии председателя фракции и других депутатов", - подчеркнула Сыроид.

Также она прокомментировала высказывания Гусовского и других исключенных из "Самопомочи" депутатов Киевсовета о наличии диктатуры в партии: "Пусть приведут примеры. Я привела конкретную историю о том, как проявлялось пренебрежительное отношение к партийной организации. Когда партийная организация - это и исполком городской партийной организации, и исполком общенациональный, и председатель городской партийной организации, и лидер партии - обращают внимание на то, что есть решения, которые ставят под угрозу репутацию партийной организации в целом, а это игнорируется".

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Относительно слов Гусовского о том, что они (члены фракции Киевсовета) не собираются принимать решения по звонку, Сыроид отметила следующее: "Слушайте, это прекрасно. Я считаю, что этот комментарий вообще фантастический. То есть фактически лидер фракции подтверждает, что лидер партии один раз единственный позвонил ему, когда на голосование ставилось решение, которое подвергало угрозе репутацию партийной организации, и попросил его еще раз детально ознакомиться с этим решением, потому что, возможно, оно может иметь угрозу. И он (Гусовский. - Ред.) это подтверждает, что зная о решении, которое ставит под угрозу репутацию партии, он это игнорирует и продолжает голосование за него. То есть лидер партии обращает его внимание на проблему доброчестности, и он это игнорирует. Так в чем же диктатура?"

Также Сыроид опровергла, что ультиматум Егора Соболева относительно фракции "Самопомочи" в Киевсовете связан с его президентскими амбициями, о чем также заявлял Гусовский.

"Егор Соболев обращал внимание на недоброчестность депутата Марченко в течение очень длительного времени. Речь идет о годах. Он говорил об этом и фракции, и лично господину Гусовскому. И это связано не с президентскими выборами, а это связано с тем, что Егор Соболев был и остается последовательным. Вы же знаете, что он возглавлял Комитет по предупреждению коррупции. Это его убеждение и он всегда был в этом очень тщательным. И он, и, условно говоря, мы все дали время, два года, чтобы фракция справилась с этой ситуацией. И фактически два года бездействия привели к сегодняшнему решению. А Егор был очень последовательным в своих требованиях с момента избрания депутатов".

Относительно заявления Гусовского о том, что он не собирается складывать депутатский мандат, Сыроид отметила, что решение по этому будет принимать исполнительный комитет партии.

"Что касается депутата Марченко мы уже инициировали процедуру отзыва. Относительно других депутатов - им фактически было предоставлено время, чтобы они высказали свою позицию по этому голосованию. Свою позицию они должны озвучить сегодня", - пояснила она.

На момент подготовки к публикации этого комментария стало известно, что фракция "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске, о чем заявил на пресс-конференции глава фракции Сергей Гусовский.

Ранее стало известно, что из "Самопомочи" исключены 4 депутата Киевсовета вместе с главой фракции Гусовским. По данным "Самопомочи", депутаты голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ. Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой". А исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук заявил: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи".

Сам Марченко, за выделение земли родственникам которого и проголосовали депутаты, заявил: Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским. Тем временем "Самопомич" обнародовала результаты своего расслежования: 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли.

Вместе с тем, Гусовский заявил: Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат.





