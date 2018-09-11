 Случай холеры зафиксирован в курортном Бердянске. Отдыхающий отказался от лечения и уехал домой, в Новомосковск

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава.

В больницу обратился отдыхающий в Бердянске житель Днепропетровской области, страдающий острым гастроэнтероколитом. После проведенных в больнице суток он отказался от лечения и уехал домой. Позже стало известно, что из взятых у больного проб выделен холерный вибрион О1 группы, серовару Огава, авирулентный, нетоксигенный.

По месту отдыха инфицированного мужчины в Бердянске обследованы шесть человек, которые были в контакте с ним, исследованы 10 смывов, две пробы питьевой воды, одна проба сточных вод.

Также исследована проба креветок, отобранных у частного лица на пляже № 3, где отдыхал больной, четыре пробы морской воды, одна проба сточных вод городских очистных сооружений до очистки и одна проба сточных вод инфекционного стационара до обработки. Однако результаты всех проб отрицательные, холерные вибрионы не выявлены.

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Данные о холере переданы по месту постоянного жительства больного в Новомосковск.

Бердянский горсовет утвердил план действий по локализации и ликвидации очага холеры.

Основные симптомы холеры - диарея, рвота, боли в животе и судороги в ногах. Холерный вибрион группы 01 может вызывать вспышки болезни, но зафиксированный в Бердянске нетоксикогенный и авирулентный штамм не может спровоцировать вспышку холеры.

Напомним, ранее в Николаеве в одной из проб речной воды был обнаружен возбудитель холеры.

Медики предупредили, что выявленный штамм является очень агрессивным и власти города запретили купаться и ловить рыбу во всех водоемах возле Николаева.