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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киевсовет (1114) роспуск (151) фракция (232) Самопомич (831) Гусовский Сергей (22)

 Фракция "Самопомочи" в Киевсовете приняла решение о самороспуске, - Гусовский (обновлено)

Фракция "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске, заявил глава фракции Сергей Гусовский.

Текст решения фракции на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" во вторник зачитал С.Гусовский, передает Цензор.НЕТ.

"Фракция … решила: распустить депутатскую фракцию "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете VIII созыва и прекратить ее деятельность", - заявил С.Гусовский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Расследование "Самопомочи": 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли

По его словам, фракция приняла такое решение на общем собрании, в котором приняли участие 19 из 22 депутатов Киевсовета от "Самопомочи".

В заявлении также отмечается несогласие с действиями и решениями руководства партии относительно оценки деятельности фракции в Киевсовете.

Фракция также заявляет о безосновательности и провокационности публично высказанных лидерами партии обвинений в адрес фракции и отдельных ее членов.

В заявлении указано, что фракция не согласна с языком ультиматумов, угроз и практикой унижения достоинства.

Фракция выразила несогласие с внутрипартийной культурой, порядком и способом принятия управленческих решений в партии, методом и тональностью внутрипартийной коммуникации.

Принимая такое решение, фракция руководствовалась ч. 1, 11, 12 ст. 17 регламента Киевсовета и п. 4.7.9 положения о фракции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи", - исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук. ВИДЕО

С.Гусовский сообщил, что намерен во вторник передать решение фракции "Самопомич" секретарю Киевского горсовета. Он убежден, что в этот же день на пленарном заседании Киевсовета решение будет обнародовано и вступит в силу.

По его словам, за такое решение проголосовали 18 депутатов, один - воздержался, отмечает lb.ua.

Ранее стало известно, что из "Самопомочи" исключены 4 депутата Киевсовета вместе с главой фракции Гусовским. По данным "Самопомочи", депутаты голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ. Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой". А исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук заявил: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи".

Сам Марченко, за выделение земли родственникам которого и проголосовали депутаты, заявил: Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским. Тем временем "Самопомич" обнародовала результаты своего расслежования: 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли.

Вместе с тем, Гусовский заявил: Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат.

Источник: https://censor.net.ua/n3085545
 
 
 Топ комментарии
 
За таке вже б зразу за гратами сидів, а не в депутатах ходив. І де хвалена поліція? Де хвалена прокуратура? Та їх просто немає в Україні. Болото беззаконня.
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За таке вже б зразу за гратами сидів, а не в депутатах ходив. І де хвалена поліція? Де хвалена прокуратура? Та їх просто немає в Україні. Болото беззаконня.
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Луценко журналистками занят. Работает группа в 100чел! Допросы круглосуточно!
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Гусовский и Ко Фракція "Самопомочі" в Київраді ухвалила рішення про саморозпуск, - Гусовський - Цензор.НЕТ 2570 - оказался барыгой, чего и следовало ожидать. Прийдя под флагом "Самопомочи", не удержались от "грабь недограбленное" в Киевсовете. Выделение земельки микитасям,непопам, никоновым- налажено на ура, бабло не пахнет. (Мищенко глава комисии в курсе)Фракція "Самопомочі" в Київраді ухвалила рішення про саморозпуск, - Гусовський - Цензор.НЕТ 1243 при этом АТОшникам Виталя отвечает , что болтяра на харю,земли нет. А Юрок ( он же не юрист, разобраться не может) нарушений чинного законодательства конечно не видит, журналюг за хвост ловит, щемят же ,ноги путают, и так под шофе не просто на ногах держаться.
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А виновата во всём "ВО Свобода" и Тягнибок!
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Вообще-то, как раз наоборот, нужно отдать должное "Самопомощи", что они это сделали (от других политсил такого не дождешься). Кроме того они сами споймали Марченко, а не дождались появления скандала и от безисходности уже приняли решение.
На текущий момент, это самая достойная политсила с минимальным количеством мрази
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Вообще уникальный случай. Дядю поймали на махинациях и исключили из политсилы. Первый случай в новейшей Истории!
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Нужно добавить что "дядю" поймали они же
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сама распустилась...и дальше? к кому-то же привяжется-прицепится...
ну не уйдут же они...в никуда?
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Конечно, полномочия депов никто их них слагать не будет...))) К какой тогда партии они приткнутся?
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Там и с самой самопомощью похожая ситуация, сами себя переиграли, рейтинг на уровне погрешности...
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Самонемощь с такими закидонами может и не мечтать о прохождении в Раду на будущих выборах.
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Ну да, в такую партию ни один уважающий себя барыга не вступит, того и гляди исключат да еще и обнародуют как деньги отмывал
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Сконала Самонемощь....... самостоятельно.... Трест, который лопнул..... тщательнее надо подбирать депутатов, тщательнее..... и проверять их доброчестность до того, как включать в списки......
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Морально разложились...Не прошли испытание землей))
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Подеребанили, поматросили и...бросили.Распускайтесь уже - только позорите действительно немногих адекватных депутатов из "Самопомощи"
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Так может следует написать заявление о сложении деп. мандата , ну или застрелиться хотя бы.
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давайте подивимося далі - в Києві, вже котрий "мер" займається дерібаном/"орендою"
землі і тд, і хтось з них сидить?
а чому - тому що все робиться через рішення Київ-ради - тобто колективно,
а це звільняє від відповідальності!!!
згадайте довгого, юне дарування при льоні-коксі-космосі)
так що Самопоміч вірно зробила, маю на увазі київську філію) !!! Фракція "Самопомочі" в Київраді ухвалила рішення про саморозпуск, - Гусовський - Цензор.НЕТ 13
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФракция "Самопомочи" в Киевсовете приняла решение о самороспуске, - Гусовский (обновлено)
 
 
 
 
 
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