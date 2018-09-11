 Фракция "Самопомочи" в Киевсовете приняла решение о самороспуске, - Гусовский

Текст решения фракции на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" во вторник зачитал С.Гусовский, передает Цензор.НЕТ.

"Фракция … решила: распустить депутатскую фракцию "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете VIII созыва и прекратить ее деятельность", - заявил С.Гусовский.

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По его словам, за такое решение проголосовали 18 депутатов, один - воздержался, отмечает lb.ua.

Ранее стало известно, что из "Самопомочи" исключены 4 депутата Киевсовета вместе с главой фракции Гусовским. По данным "Самопомочи", депутаты голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ. Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой". А исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук заявил: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи".

Сам Марченко, за выделение земли родственникам которого и проголосовали депутаты, заявил: Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским. Тем временем "Самопомич" обнародовала результаты своего расслежования: 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли.

Вместе с тем, Гусовский заявил: Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат.