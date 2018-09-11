 Все допрошенные в деле о встрече Сытника с журналистами отказались давать показания, - Луценко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал Генеральный прокурор Юрий Луценко.

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"Как известно, эта запись появилась в Интернете; на ней голос, похожий на голос главы НАБУ Сытника, сообщал журналистам (под их хихикание) о том, что говорила так называемая гражданская жена прокурора Кулика своей подружке. В силу разглашения информации, порочащей честь и достоинство, теперь она считает себя потерпевшей.

Юридическая справка: если должностное лицо разглашает секретные материалы НСРД до снятия с них грифа секретности, это штраф. После снятия секретности размер штрафа уменьшается. Но если это разглашение несет в себе унижение чести и достоинства фигурантов записи, – это три года тюрьмы. Таков закон", - сказал он.

На вопрос, не разглашал ли сам Луценко на закрытых встречах секретные материалы следствия он ответил, что "никогда не читал материалы НСРД сторонним лицам".

Луценко подчеркнул, что когда ГПУ была обязана зарегистрировать данное заявление и назначить следствие. Однако все допрошенные по делу отказались давать показания:

"Что мы сделали? Во-первых, допросили господина Сытника, его заместителя господина Углаву, журналистов, которых мы смогли установить (всего лишь двух) и одного нежурналиста. Мы их допросили – и все они отказались давать показания. Должностные лица – исходя из соответствующих статей Конституции. Журналисты – на основе журналистского права. Окей, я к этому отношусь с пониманием. Особенно – по отношению к журналистам".

По его словам, одновременно следователи отправили эту пленку на экспертизу. Научно-экспертный центр подтвердил, что голос, звучащий на этой пленке, принадлежит Сытнику.

"После этого стало очень важно понять, когда это произошло. Почему? Потому что это, как я уже обьяснил, влияет на квалификацию действий госслужащего по той или иной части статьи Уголовного Кодекса. Мы допросили охрану здания НАБУ. Они ничего не помнят. В связи с этим у нас нет другого варианта, кроме того, как узнать дату этого самого офф the record", - рассказал руководитель ГПУ.

Отвечая на вопрос, какие данные ГПУ хочет получить от "Киевстара" Луценко продемонстрировал официальное письмо, из которого, по его словам, следует, что следователи хотят получить только дату, когда журналисты (на протяжении 17 месяцев) были конкретно в "соте" мобильной вышки на территории НАБУ.

"Тут все просто: если три упомянутых человека были в этой "соте", например, 28 мая 2017 года, и в это же время там были господа Сытник и Углава, то понятно, что именно в это время у них, скорее всего, и происходило общение", - пояснил он.

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Тот факт, что в решении суда ГПУ запросила не только локализацию журналистов Луценко объяснил сложностью использования параметров, хранящейся у мобильного оператора.

"Информация на серверах "Киевстара" – как и любого другого оператора – им не принадлежит; она просто там хранится. И для того, чтобы сообщить следствию локализацию ( то есть место нахождения клиента), они должны использовать 14 параметров хранящейся у них информации. Поэтому суд должен разрешить им использовать эти 14 параметров – в том числе, MMS, SMS и все остальное – для выдачи нам ответа только на один вопрос: время и место. Поэтому решение суда такое как есть; иначе ответить на вопрос технически невозможно. Но я документально утверждаю, что в рамках этого судебного решения мы просим от "Киевстара" только одно: время пребывания в конкретной "соте". На протяжении 17 месяцев. Где за это время были журналисты помимо этого места – нас не интересует. Я также категорически отрицаю, что мы уже кого-то слушали, а сейчас якобы лишь хотим это легализовать. Следствие не интересует ничего из их журналистской деятельности, только дата пребывания в помещении, где произошло разглашение НСРД", - уверил руководитель ГПУ.

Полное интервью с Юрием Луценко читайте ЗДЕСЬ.