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 Украина призывает усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных Сенцова и Балуха, - Беца

МИД Украины призывает международных партнеров усилить давление на РФ для освобождения украинских политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"177 дней голодает Владимир Балух. 121 - Олег Сенцов. Призываем партнеров усилить давление на РФ для их освобождения", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов становится все более слабым, ему трудно встать, - адвокат Динзе

Украина призывает усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных Сенцова и Балуха, - Беца 01

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Состояние Балуха ухудшилось, он вынужден принимать обезболивающие препараты, - Динзе

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

Напомним также, что так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3085542
 
 
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На россии Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске=====
Не имеет значения, что он не знает язык и ничего сказанного понимать не будет.
Не имеет значения, что он новоявленный россиянин и не имел даже права избираться в депутаты.
Какие кнопки нажимать ему коллеги по партии пальцем покажут.
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а Украина не хочет усилить давление на медведчука?
Вот западные партнеры смотрят и улыбаются
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Призивання номер стопіццот. Далі буде.
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и за азовское море напомните, а то если не они, то кто будет оказывать давление, так и его просрать можно.
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Украина призывает усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных Сенцова и Балуха, - Беца - Цензор.НЕТ 1684

Grey Elephant4 дня назад Украина призывает усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных Сенцова и Балуха, - Беца - Цензор.НЕТ 7887

СССР - Война в Афганистане, сбили южнокорейский Боинг, падение цен на нефть, чернобыльская катастрофа, развал. Россия - Война в Украине, война в Сирии, сбили малайзийский Боинг, падение цен на нефть, экологическая катастрофа в северном Крыму - дальше будет...﻿
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Сенцову с Балухом повезло: используя их положение Петруха с окружением изображают негодование. Для них это инструмент. Вот этих двух достаточно, чтобы исполнять. А все эти татары и прочие наши бедолаги, которые бесследно сгинули? Вы часто про них слышите? Их тоже так активно вытягивают?
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Мінюст підтримав позицію Московського патріархату у його суді з Музеєм історії України.
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