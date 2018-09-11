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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8836) Луценко (7117) Седлецкая (21)

 Я пригласил Седлецкую не на закрытый междусобойчик, но на встречу с Генеральным прокурором. А она хотела создать из этого шоу, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что готов прийти на эфир к Наталье Седлецкой в свободное время, однако не считает уместным проводить рабочую встречу в присутствии камер.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Я пригласил сюда журналистку не на какой-то закрытый междусобойчик – но на встречу с Генеральным прокурором. На этой встрече она могла присутствовать со своим адвокатом, а я, естественно, – со следователем и прокурором. По известным причинам, я никогда не встречаюсь один на один с фигурантами любого уголовного дела…

По поводу встречи с десятью народными депутатами Генпрокурор считает, что это событие могло внести ясность в вопросы, которые дискутируются в обществе.

"Десять депутатов обратились ко мне с правом неотложного приема. Я приглашал госпожу журналистку на встречу по этому же вопросу с десятью депутатами, включая председателя профильного журналистского комитета… По- моему, именно такая встреча действительно могла дать ответы на все вопросы, которые сегодня так горячо дебатируются. В этом деле нет никаких подводных камней. Мы просто расследуем уголовное дело, в котором журналисты являются главными свидетелями", - уточнил Луценко.

Он уверил, что готов пойти на эфир, когда освободится время, но не счел уместным проводить встречу с Седлецкой в присутствии камеры:

"В силу того, что у меня рабочий день, я не могу превращать кабинет в место проведения прямых эфиров с ответами на вопросы журналистов. Считаю это неприемлемым в расследовании любого уголовного дела – и этого в том числе. Я предпочитал говорить о том, что, почему и как мы делаем – а журналистка хотела создать из этого шоу-программу с вопросами к прокурору…

Возникла проблема: журналистское сообщество недоумевает (а кто-то уже и возмущен) тем, что ГПУ смеет снимать информацию телекоммуникаций журналистов. Как можно решить эту проблему? На рабочем совещании в присутствии прокурора по делу или в студии?

Дело ведь не в том, чтобы загнать Луценко в угол какими-то вопросами, а в том, чтобы найти правильный с точки зрения требования следствия и журналистских интересов, ответ. То есть это двусторонняя дорога, и Седлецкую я пригласил сюда не на закрытый междусобойчик, как вы говорите, а на рабочее совещание. Точно так же сюда приходят депутаты и адвокаты по любым уголовным делам".

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Также Луценко выразил готовность ответить на все 10 вопросов Седлецкой.

Полное интервью с Юрием Луценко читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085538
 
   
 Топ комментарии
 
Юра,ты Чудак на букву "М",а не прокурор))
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луценко - ты холуй и мразь, а если холуй и мразь получает власть - ничего хорошего из этого никогда не выходит. Так и с тобой будет.
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Ага, и еще удивляется. Сам шоумэн и люди его так воспринимают. Какой из него прокурор?Только Пьодр в нем узрел прокурора карманного.))
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Юра,ты Чудак на букву "М",а не прокурор))
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Ага, и еще удивляется. Сам шоумэн и люди его так воспринимают. Какой из него прокурор?Только Пьодр в нем узрел прокурора карманного.))
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Если он Жулю засадит опять в Качановку, причем в коляске и на лабутенах (за газовый контракт плюс по делу Лазаренко), то Югику можно будет памятник ваять.
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А в чем разница между Юрием Луценко и Веркой Сердючкой?

Оба без высшего юридического образования,оба исполняют комедии

Правда Юрий Луценко в Германии валялся в аэропорту,но это не повод

назначать его генеральным прокурором,

но есть и позитив, порошенко не переплюнул императора Калигулу,когда тот сделал своего коня сенатором
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И все же они разные - югик пока что не замечен в переодевании в женщину.... Зато он с собаками танцует, хлеб у панина отбирает....
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Як був він тріплом, будучи міністром МВС, так ним і залишився.
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злой крот. А твоему Х**лу светит дворцовый переворот потом Гаага. В лучшем случае.
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Його хуйло вже в пеклі. З кахве Сепар прямо туди. Без пересадок.
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Да - после того, как югик приглашал ее именно на закрытую встречу, его отмазки выглядят смешно...
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"На фабрику троллей("ольгинские") идут неудачники, которых никуда больше не берут" - Ольга Мальцева, бывший сотрудник на Савушкина,55.

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луценко - ты холуй и мразь, а если холуй и мразь получает власть - ничего хорошего из этого никогда не выходит. Так и с тобой будет.
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ну что же ты иглесиас))) послушай меня внимательно, вся ваша когорта будет отвечать за все, что вы сотворили с Украиной. И путин - это вражина, которую мы знаем в лицо, гораздо опасней и хуже - это такие гниды как ты, которые действуют в интересах врага и разрушают страну прикрываясь патриотическими лозунгами. Ответите твари за все, всему свое время.
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ХОЛУ́Й

Мужской род

1.

В буржуазно-дворянском быту: о слуге, лакее устар..

2.

переносное значение

Подхалим, низкопоклонник презр..

МРАЗЬ

Женский род
разговорное презрительное

О ком-чём-н. дрянном, ничтожном.

"Фашистская м."
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Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
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А встречаться ночью с парашенко ,нормально ? У него дома.
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Чудовий персонаж на роль бабы яги. Грим-не потрібен!
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А почему бы офис генерального прокурора не перенести в журнастудию к Седлецкой, а ведь столько экспертов на форуме и все уголовные дела были бы раскрыты только после прочтения заголовков?
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Боты освежились и в норку 😄
Да Луценко прав , в данной ситуации , на все 100%'!!
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Плять ! ..Луцик ти що слідчий по справі ? ...Чи звик . як Ахметку по ТВ *на чай * запрошувати ? ..
....
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Юга,мене від тебе нудить,ще більше чим від твоїх попередників.Не здогадуєшся,чому?
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а те были просто прокуВоры - а луцик идейный борец за спиртягу
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Бо так написано в твоїй методичці.
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телефонні дзвінки від ГПУ на мобілку після десятої вечора - це офіційно, бо ГПУ у цей час ще працює, чи междусобойчик?
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шо луцык тебя даже красивая девушка игнорирует - не вышло устроить заседание в баньке
какая засада... абыдна да - я только зайти хотел а она.. эх
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Журношлюхи считают себя неприкосновенными, проститутки блеать...
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Чем больше таких лживых интервью, тем больше народ Украины эту власть ненавидит.
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Так с клоунами типа Юры не проводят встреч, с клоунами цирк и надо устраивать.
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оправдываться поздно ..., лечиться поздно ...
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Юик,то что ты творишь это и есть шоу..)
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Вся правда в том, что шоу хотели устроить оба. Иначе зачем генпргокугогу приглашать Седлецкую. Только проблема в том, что Седлетская в отличии от Югы умеет делать шоу. Просто Юга ещё не научился договариватся с журналистами о своих шоу.
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Cедлецкая пригласила Юггу тоже не на корпоратив, а в прямой эфир "Радио Свобода". Но куда ему в прямой эфир, если этот ответ неделю готовили всей ген прокуратурой
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"готовили всей ген прокуратурой", я с начало прочёл "всей гей прокуратурой". Как то по другому и не воспринимается.
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Суд отправил под ночной домашний арест славянского активиста из-за конфликта с "сепарами", которые сняли флаги с его машины. При задержании Хоменко сообщили о подозрении в нанесении умышленных тяжких повреждений, что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Прокуратура просила суд принять Хоменко под стражу на 60 суток, без возможности внести залог.При этом в своем выступлении прокуроры, которые входят в группу, работающие по этому делу, не сказали, что причина конфликта - это сорванные и украденные с автомобиля Василия Хоменко флаги. Сам же подозреваемый считает, что это дело сфабриковано и что в ходе конфликта он защищался от нетрезвых мужчин, которые вели себя агрессивно по отношению к нему. Относительно нанесения телесных повреждений, то Хоменко убеждает, что ударил оппонента только по руке и речи о повреждении селезенки и брюшной полости быть не может.
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Показания двоих против показаний одного при отсутствии свидетелей - не есть гут... Поневоле начинаешь прикидывать, что спиритические сеансы КПК не предусмотрены...
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там счас все канает - вискаря накатили и поскакали Я запросив Седлецьку не на закритий міжсобойчик, але на зустріч із Генеральним прокурором. А вона хотіла створити з цього шоу, - Луценко - Цензор.НЕТ 1353
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Ватняки, а що він неправильно сказав? По суті можете щось вмєняємоє? Я запросив Седлецьку не на закритий міжсобойчик, але на зустріч із Генеральним прокурором. А вона хотіла створити з цього шоу, - Луценко - Цензор.НЕТ 1517
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Вменяемый порохосос явление необычное,невозможное
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Кум Порошенко оказался некомпетентным генпрокурором и провалил все громкие дела и расследования. Надеюсь новый президент обустроит для Юги место встреч в Менской колонии.
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он не провалил, а выполнил поручение партии
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Я знаю, кто над этим посмеется - Юра Енакиевский. Хорошо он тебе в морду плюнул.
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Югик будет чалиться на урановых рудниках,рукавицы строчить это уже он прошёл
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Наступит время
И все вернется сторицей Луценко.
Подонки и ублюдки
Которые ради бабла и власти опускаются ниже плинтуса
Платят очень дорого
Тому есть масса примеров.
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Прокурор, якого душив Сашко Білий, відсидів у СІЗО і відновився на роботі 6 вересня 2018 0 CommentsВідомий по епізоду з Сашком Білим рівненський прокурор Андрій Таргоній, який встиг потрапити на хабарі і навіть посидіти в СІЗО, знову працює в прокуратурі.Прокурор, якого душив Сашко Білий, відсидів у СІЗО і відновився на роботі | Новомосковськ Я запросив Седлецьку не на закритий міжсобойчик, але на зустріч із Генеральним прокурором. А вона хотіла створити з цього шоу, - Луценко - Цензор.НЕТ 6754
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В Украине "антикоррупционеры" и журналисты любят из всего делать шоу и пиар. Если Седлецкая не хочет сотрудничать со следствием, значит всё таки слив информации от Сытника был.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ пригласил Седлецкую не на закрытый междусобойчик, но на встречу с Генеральным прокурором. А она хотела создать из этого шоу, - Луценко
 
 
 
 
 
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