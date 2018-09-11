 Я пригласил Седлецкую не на закрытый междусобойчик, но на встречу с Генеральным прокурором. А она хотела создать из этого шоу, - Луценко

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Я пригласил сюда журналистку не на какой-то закрытый междусобойчик – но на встречу с Генеральным прокурором. На этой встрече она могла присутствовать со своим адвокатом, а я, естественно, – со следователем и прокурором. По известным причинам, я никогда не встречаюсь один на один с фигурантами любого уголовного дела…
По поводу встречи с десятью народными депутатами Генпрокурор считает, что это событие могло внести ясность в вопросы, которые дискутируются в обществе.
"Десять депутатов обратились ко мне с правом неотложного приема. Я приглашал госпожу журналистку на встречу по этому же вопросу с десятью депутатами, включая председателя профильного журналистского комитета… По- моему, именно такая встреча действительно могла дать ответы на все вопросы, которые сегодня так горячо дебатируются. В этом деле нет никаких подводных камней. Мы просто расследуем уголовное дело, в котором журналисты являются главными свидетелями", - уточнил Луценко.
Он уверил, что готов пойти на эфир, когда освободится время, но не счел уместным проводить встречу с Седлецкой в присутствии камеры:
"В силу того, что у меня рабочий день, я не могу превращать кабинет в место проведения прямых эфиров с ответами на вопросы журналистов. Считаю это неприемлемым в расследовании любого уголовного дела – и этого в том числе. Я предпочитал говорить о том, что, почему и как мы делаем – а журналистка хотела создать из этого шоу-программу с вопросами к прокурору…
Возникла проблема: журналистское сообщество недоумевает (а кто-то уже и возмущен) тем, что ГПУ смеет снимать информацию телекоммуникаций журналистов. Как можно решить эту проблему? На рабочем совещании в присутствии прокурора по делу или в студии?
Дело ведь не в том, чтобы загнать Луценко в угол какими-то вопросами, а в том, чтобы найти правильный с точки зрения требования следствия и журналистских интересов, ответ. То есть это двусторонняя дорога, и Седлецкую я пригласил сюда не на закрытый междусобойчик, как вы говорите, а на рабочее совещание. Точно так же сюда приходят депутаты и адвокаты по любым уголовным делам".
Также Луценко выразил готовность ответить на все 10 вопросов Седлецкой.
Полное интервью с Юрием Луценко читайте ЗДЕСЬ.
Оба без высшего юридического образования,оба исполняют комедии
Правда Юрий Луценко в Германии валялся в аэропорту,но это не повод
назначать его генеральным прокурором,
но есть и позитив, порошенко не переплюнул императора Калигулу,когда тот сделал своего коня сенатором
Мужской род
1.
В буржуазно-дворянском быту: о слуге, лакее устар..
2.
переносное значение
Подхалим, низкопоклонник презр..
МРАЗЬ
Женский род
разговорное презрительное
О ком-чём-н. дрянном, ничтожном.
"Фашистская м."
Сердцу будет веселей.
Да Луценко прав , в данной ситуации , на все 100%'!!
....
какая засада... абыдна да - я только зайти хотел а она.. эх
И все вернется сторицей Луценко.
Подонки и ублюдки
Которые ради бабла и власти опускаются ниже плинтуса
Платят очень дорого
Тому есть масса примеров.
Круговорот говна в природе.