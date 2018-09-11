 Я пригласил Седлецкую не на закрытый междусобойчик, но на встречу с Генеральным прокурором. А она хотела создать из этого шоу, - Луценко

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

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"Я пригласил сюда журналистку не на какой-то закрытый междусобойчик – но на встречу с Генеральным прокурором. На этой встрече она могла присутствовать со своим адвокатом, а я, естественно, – со следователем и прокурором. По известным причинам, я никогда не встречаюсь один на один с фигурантами любого уголовного дела…

По поводу встречи с десятью народными депутатами Генпрокурор считает, что это событие могло внести ясность в вопросы, которые дискутируются в обществе.

"Десять депутатов обратились ко мне с правом неотложного приема. Я приглашал госпожу журналистку на встречу по этому же вопросу с десятью депутатами, включая председателя профильного журналистского комитета… По- моему, именно такая встреча действительно могла дать ответы на все вопросы, которые сегодня так горячо дебатируются. В этом деле нет никаких подводных камней. Мы просто расследуем уголовное дело, в котором журналисты являются главными свидетелями", - уточнил Луценко.

Он уверил, что готов пойти на эфир, когда освободится время, но не счел уместным проводить встречу с Седлецкой в присутствии камеры:

"В силу того, что у меня рабочий день, я не могу превращать кабинет в место проведения прямых эфиров с ответами на вопросы журналистов. Считаю это неприемлемым в расследовании любого уголовного дела – и этого в том числе. Я предпочитал говорить о том, что, почему и как мы делаем – а журналистка хотела создать из этого шоу-программу с вопросами к прокурору…

Возникла проблема: журналистское сообщество недоумевает (а кто-то уже и возмущен) тем, что ГПУ смеет снимать информацию телекоммуникаций журналистов. Как можно решить эту проблему? На рабочем совещании в присутствии прокурора по делу или в студии?

Дело ведь не в том, чтобы загнать Луценко в угол какими-то вопросами, а в том, чтобы найти правильный с точки зрения требования следствия и журналистских интересов, ответ. То есть это двусторонняя дорога, и Седлецкую я пригласил сюда не на закрытый междусобойчик, как вы говорите, а на рабочее совещание. Точно так же сюда приходят депутаты и адвокаты по любым уголовным делам".

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Также Луценко выразил готовность ответить на все 10 вопросов Седлецкой.

Полное интервью с Юрием Луценко читайте ЗДЕСЬ.