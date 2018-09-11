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Все про:Госдепартамент США (858) религия (680) США (14145)

 Посол США по вопросам религии посетит Украину

Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек едет в Украину, Польшу и Узбекистан для встреч по защите религиозных и этнических групп,

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщает Госдепартамент США.

Согласно сообщению, в Украине Браунбек намерен встретиться с представителями власти и религиозными лидерами.

Впоследствии он должен посетить Польшу, где будет конференция под эгидой ОБСЕ. Там Браунбек планирует обсудить "репрессивные меры против мирных членов этнических и религиозных групп".

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП после встречи с патриархом Варфоломеем: Кто говорит, что вопрос о Томосе решен, - работает против Константинопольской церкви

Кроме того, Государственный департамент сообщает, что посол посетит концентрационный лагерь Аушвиц, где он примет участие в церемонии возложения венков и зажигания свечей.

В Узбекистане Браунбек собирается встретиться с главными должностными лицами, чтобы обсудить "последние позитивные шаги Узбекистана относительно политики по религиозной свободы" и призвать к законодательным реформам.

Источник: https://censor.net.ua/n3085534
 
   
 Топ комментарии
 
Ти забув згадати ще про Мальдіви, офшори та Ліпецьку хвабрику.
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Любое движение, даже религиозное, в плане отдаления от Мордора - только гуд. Любое движение в забивание последних гвоздей в гроб Мордора - гуд. Я человек не религиозный, но все, что направлено на смерть изгоя Земли - паРаши - я буду только приветствовать.
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Там уже всем Синаксисом на чистовик пишут, а еще ж надо в кожу ягненка переплести, золотое тиснение, инкрустация, огранка камней... Имейте терпение.
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ты бы там по томосу подсуетился...шобы не затягивали....
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Там уже всем Синаксисом на чистовик пишут, а еще ж надо в кожу ягненка переплести, золотое тиснение, инкрустация, огранка камней... Имейте терпение.
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Религия отпускается населению Украины практически бесплатно, а Порошенко хочет её впаривать по отъезжающей цене и ввести систему субсидий, для тех, кто не сможет платить? Очень умно.
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Ти забув згадати ще про Мальдіви, офшори та Ліпецьку хвабрику.
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А что не так? Отдыха на Мальдивах не было, добрый человек?
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А яке відношення мають субсидії, про які він пише, до релігії?
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"Костя", это только для УПЦ МП... Или платите за выезд, или мы вас "субсидируем", но сидите и молчите в тряпочку, а не гавкайте про "русский мир"... Всё "в пределах правового поля"... Это даже "либерастее", чем в России...
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Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры нужно отобрать у московских попов.Это не их собственность.Это собственность украинского народа.Когда в этих Великих религиозных сооружениях в конце молитвы говорят - И слава навеки патриарху кириллу, то на душе аж тошно делается Посол США з питань релігії відвідає Україну - Цензор.НЕТ 5334
P.S - УКРАИНСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЦЕРКВИ БЫТЬ !!!!
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Любое движение, даже религиозное, в плане отдаления от Мордора - только гуд. Любое движение в забивание последних гвоздей в гроб Мордора - гуд. Я человек не религиозный, но все, что направлено на смерть изгоя Земли - паРаши - я буду только приветствовать.
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Пришлите еще посла по народным сказкам и по решению вопроса есть ли жизнь на Марсе.
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ленин партия камсамол приедут со скрепами гундяевскими.кто раньше?
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народня сказка.
москва.год постройки 1272.хан менгу-тимур.мусульманские храмы.
киев.июль 988 года.православие уже есть.
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Феерический получится... типо УПЦ мп, ну их представители, всегда называли УПЦ КП "раскольниками". Я часто встречал даже простых прихожан "масковскава патриархата" которые на прихожан Киевского чуть ли не с пеной во рту кидались и называли как хочешь, ну основной темой у маскавитов это "раскольники". Чесно, такое поведение я замечал только в мп, другие друг к другу толерантно относятся. Так к чему я веду, если Константинополь признает в Украине независимую Церковь, а РПЦ или сама прекращает признавать Вселенского Патриарха, или он их отречет от Церкви, то получается у нас УПЦ мп будут раскольниками))) Жизненный бумеранг, епта...
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Никакого бумеранга не будет Просто УПЦ МП перестанет существовать де юре.
Из названия уберут слово "украинская". Вот тогда все будет правильно - прихожане РПЦ бросаются на прихожан УПЦ
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосол США по вопросам религии посетит Украину
 
 
 
 
 
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