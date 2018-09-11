 Посол США по вопросам религии посетит Украину

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщает Госдепартамент США.

Согласно сообщению, в Украине Браунбек намерен встретиться с представителями власти и религиозными лидерами.

Впоследствии он должен посетить Польшу, где будет конференция под эгидой ОБСЕ. Там Браунбек планирует обсудить "репрессивные меры против мирных членов этнических и религиозных групп".

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Кроме того, Государственный департамент сообщает, что посол посетит концентрационный лагерь Аушвиц, где он примет участие в церемонии возложения венков и зажигания свечей.

В Узбекистане Браунбек собирается встретиться с главными должностными лицами, чтобы обсудить "последние позитивные шаги Узбекистана относительно политики по религиозной свободы" и призвать к законодательным реформам.