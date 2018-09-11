 Посол США по вопросам религии посетит Украину

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", об этом сообщает Госдепартамент США.
Согласно сообщению, в Украине Браунбек намерен встретиться с представителями власти и религиозными лидерами.
Впоследствии он должен посетить Польшу, где будет конференция под эгидой ОБСЕ. Там Браунбек планирует обсудить "репрессивные меры против мирных членов этнических и религиозных групп".
Кроме того, Государственный департамент сообщает, что посол посетит концентрационный лагерь Аушвиц, где он примет участие в церемонии возложения венков и зажигания свечей.
В Узбекистане Браунбек собирается встретиться с главными должностными лицами, чтобы обсудить "последние позитивные шаги Узбекистана относительно политики по религиозной свободы" и призвать к законодательным реформам.
P.S - УКРАИНСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЦЕРКВИ БЫТЬ !!!!
москва.год постройки 1272.хан менгу-тимур.мусульманские храмы.
киев.июль 988 года.православие уже есть.
Из названия уберут слово "украинская". Вот тогда все будет правильно - прихожане РПЦ бросаются на прихожан УПЦ