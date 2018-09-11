 Двое украинских рыбаков попали в оккупированный Крым из-за проблем с двигателем лодки. Информации об их местонахождении пока нет, - Слободян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Насколько нам известно, у рыбаков начались проблемы с двигателем (лодки), их отнесло на оккупированную территорию, где они и были задержаны российскими пограничниками", – отметил Слободян.

Он добавил, что информации о местонахождении рыбаков пока нет.

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По словам Слободяна, в сложившейся ситуации российская сторона должна была уведомить Украину о том, что произошла авария. Однако подобного сообщения от РФ до сих пор нет.

Отмечается, что информацию о случившемся украинские пограничники передали в Министерство иностранных дел Украины.

Ранее в Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

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После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.