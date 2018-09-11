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 Двое украинских рыбаков попали в оккупированный Крым из-за проблем с двигателем лодки. Информации об их местонахождении пока нет, - Слободян

Двое украинских рыбаков попали на территорию оккупированного РФ Крыма из-за проблем с двигателем лодки, информации об их местонахождении пока нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Насколько нам известно, у рыбаков начались проблемы с двигателем (лодки), их отнесло на оккупированную территорию, где они и были задержаны российскими пограничниками", – отметил Слободян.

Он добавил, что информации о местонахождении рыбаков пока нет.

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По словам Слободяна, в сложившейся ситуации российская сторона должна была уведомить Украину о том, что произошла авария. Однако подобного сообщения от РФ до сих пор нет.

Отмечается, что информацию о случившемся украинские пограничники передали в Министерство иностранных дел Украины.

Ранее в Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

Также на Цензор.НЕТ: В августе в портах оккупированного Крыма зафиксировано 16 танкеров и грузовых судов-нарушителей, 15 из них – под флагом РФ, - МинВОТ

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3085532
 
 
 Топ комментарии
 
Окрім пресловутого вислову "нехай щастить" і додати нічого.
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интересная коллизия с окупированной территорией
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Ещё диверсанты?
По воздушным шарикам, залетевшим с неоккупированных территорий, эти параноики каким калибром стреляют? Не совестно, что девочка упустившая шарик будет плакать?
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Ещё диверсанты?
По воздушным шарикам, залетевшим с неоккупированных территорий, эти параноики каким калибром стреляют? Не совестно, что девочка упустившая шарик будет плакать?
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Пишут, вроде, что не диверсанты, а скорее алконавты
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Мне всё-равно - что пишут по отдельному случаю, мне важно - что делают в подавляющем большинстве случаев...
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интересная коллизия с окупированной территорией
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Окрім пресловутого вислову "нехай щастить" і додати нічого.
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донбасских рыбаков пограничники взяли на таран и расстреляли,а 5 сотрудников приватбанка в донецке тоже расстряли в 2011 году.
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Це була бандерівська ДРГ. Мабуть впізнали по в"єтнамках.
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Рыбаки идут отдельным списком во вторую очередь на обмен. Гастарбайтеры пойдут последним списком.
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Пипець, наловили собі проблем на балду.
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Моторов беспроблемных не существует. Даже Илон Маск откладывал полеты. Именно из-за проблем.
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Напялят на них черные очки, и скажут, что шпионы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских рыбаков попали в оккупированный Крым из-за проблем с двигателем лодки. Информации об их местонахождении пока нет, - Слободян
 
 
 
 
 
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