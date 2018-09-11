 Сенцов становится все более слабым, ему трудно встать, - адвокат Динзе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

Динзе сообщил агентству Associated Press, что состояние Сенцова постоянно ухудшается, что приводит к "необратимым изменениям, которые влияют на сердечно-сосудистую систему, почки и печень".

Он добавил, что Сенцов становится все более слабым, и ему трудно встать с постели.

"Он чувствует медленный спад, несмотря на поддерживающую терапию", - цитирует AP Динзе.

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Накануне адвокат рассказал, что сотрудники российской колонии пытаются "переломить" Сенцова, чтобы режиссер прекратил голодовку.

6 сентября Сенцова посетил российский омбудсмен по Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак. Он заявил, что "жалоб на условия отбывания наказания и на порядок медико-санитарного обеспечения от осужденного не поступало".

Ранее стало известно, что Европейский парламент может номинировать Сенцова на премию "За свободу мысли" имени Сахарова.

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

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16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.