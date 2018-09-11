 Ананьев о причинах его задержания: Я был неправ - нанес удар. Признавал это тогда, признаю и сейчас

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО, бывший боец ​​25-й бригады, а ныне известный блогер Валерий Ананьев, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас я нахожусь в отделении. Телефон при мне. Я не собирался ничего писать об оценке действий полиции, но некоторые представители МВД уже встали в позу защиты и официально льют на меня грязь. Скажем так: официальные объяснения полиции являются слишком удобными. Трудно понять, как может публичное лицо скрываться от следствия. Не воспринимайте ничего на веру. В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, которую им еще надо доказать в суде. Уважаемая полиция, я не буду лить на вас грязь в ответ, наоборот скажу, что задержание произошло, наверное, настолько лояльно, насколько это было возможно. Я прекрасно понимаю: если бы 200 человек, собравшихся на 3-м этаже библиотеки, узнали, что меня задерживает на первом этаже группа людей в штатском, могло произойти много плохих вещей. Поэтому полицейских действовали адекватно ситуации, насколько вообще может быть адекватным задержания автора книги в библиотеке. Сегодня около полудня будет суд, меня должны отпустить и я надеюсь, что этот цирк закончится", - рассказал Ананьев.

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В комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову Ананьев заявил: "Очень удивлен моим задержанием, мне обидно, что из-за этого сорвалась встреча с читателями, пришло несколько сот человек. Причина задержания - ситуация 2016-го года. Тогда во время занятий в спортзале в поселке Гвардейское у меня возник спор с местным жителем, мужчиной. Я был неправ - нанес ему удар. Признавал это тогда, признаю и сейчас. У мужчины был сломан нос. Тогда это определяли как легкие телесные повреждения. Я предлагал компенсировать ущерб той суммой, которую мог собрать в то время, но его семья не согласилась. В 2017-м дело было закрыто. Но в 2018-м добились возобновления дела. И теперь там фигурируют телесные повреждения средней тяжести. Именно поэтому вновь постановили меня задержать. Мне кажутся очень странными методы следствия - никаких сообщений о возобновлении следствия и об объявлении меня в розыск я не получал, хотя я веду очень открытую публичную деятельность. Никаких сообщений - и тут ко мне прямо на встречу с читателями приходят сотрудники полиции, одевают наручники. Я хотел бы отметить, что никаких претензий к полиции у меня нет, полицейские ведут себя со мной так корректно и взвешенно, насколько это возможно. Но на мой взгляд, следствие сделало ошибку в этом деле. Я хотел бы очень поблагодарить всех неравнодушных людей, которые приехали чтобы поддержать меня на ночь глядя в дальний участок полиции. Нет слов, чтобы выразить мое уважение и благодарность. Уверен, что эта ситуация будет решена, буду надеяться на поддержку общества и справедливое решение суда ". что никаких претензий к полиции у меня нет, полицейские ведут себя со мной так корректно и взвешенно, насколько это возможно. Но на мой взгляд, следствие сделало ошибку в этом деле. Я хотел бы очень поблагодарить всем неравнодушным людям, которые приехали чтобы поддержать меня на ночь в дальний участок полиции. Нет слов, чтобы выразить мое уважение и благодарность. Уверен, что эта ситуация будет решена, буду надеяться на поддержку общества и справедливое решение суда".

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"Итак, Валерий признает факт правонарушения, которое имело место 9 января 2016 года в поселке Гвардейское. Мать пострадавшего Любовь Белоусова в интервью говорит о существенных расходах на лечение в связи с травмами ее сына, и для этого есть основания. Думаю, Валерий многое осознал в своей жизни, написал книгу, чтобы разобраться в своих проблемах. Думаю, он сделает все возможное для исправления. Надеюсь, что будет определена наконец-то справедливая сумма компенсации для пострадавшей семьи, будут принесены искренние извинения потерпевшему и его близким. Надеюсь, суд учтет все обстоятельства и решение будет объективным. Считаю, что нужно с уважением относиться ко всем сторонам в этом деле", - резюмировал Бутусов.

Напомним, Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине 10 сентября незадолго до начала презентации книги "Следы на дороге". Активист Вячеслав Поездник написал, что причиной послужила давнишняя драка. Как следует из официальной инофрмации МВД блогер находился в розыске с апреля 2018 года. В полиции уверяют, что Ананьев уклонялся от сотрудничества со следствием