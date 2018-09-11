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Все про:задержание (5111) Бутусов Юрий (1484) Ананьев Валерий (9)

 Ананьев о причинах его задержания: Я был неправ - нанес удар. Признавал это тогда, признаю и сейчас

Валерий Ананьев рассказал, что его задержание связано с инцидентом, который произошел 9 января 2016 года в поселке Гвардейское, в ходе которого он сломал нос местному жителю. Он признает, что был не прав и готов компенсировать пострадавшему причиненный ущерб.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО, бывший боец ​​25-й бригады, а ныне известный блогер Валерий Ананьев, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас я нахожусь в отделении. Телефон при мне. Я не собирался ничего писать об оценке действий полиции, но некоторые представители МВД уже встали в позу защиты и официально льют на меня грязь. Скажем так: официальные объяснения полиции являются слишком удобными. Трудно понять, как может публичное лицо скрываться от следствия. Не воспринимайте ничего на веру. В деле, по которому меня задержали, была куча нарушений со стороны следствия. А в самом обвинении куча лжи, которую им еще надо доказать в суде. Уважаемая полиция, я не буду лить на вас грязь в ответ, наоборот скажу, что задержание произошло, наверное, настолько лояльно, насколько это было возможно. Я прекрасно понимаю: если бы 200 человек, собравшихся на 3-м этаже библиотеки, узнали, что меня задерживает на первом этаже группа людей в штатском, могло произойти много плохих вещей. Поэтому полицейских действовали адекватно ситуации, насколько вообще может быть адекватным задержания автора книги в библиотеке. Сегодня около полудня будет суд, меня должны отпустить и я надеюсь, что этот цирк закончится", - рассказал Ананьев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ветеран-десантник и блогер Ананьев задержан полицией на Днепропетровщине. Он находился в розыске (обновлено)

Ананьев о причинах его задержания: Я был неправ - нанес удар. Признавал это тогда, признаю и сейчас 01

В комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову Ананьев заявил: "Очень удивлен моим задержанием, мне обидно, что из-за этого сорвалась встреча с читателями, пришло несколько сот человек. Причина задержания - ситуация 2016-го года. Тогда во время занятий в спортзале в поселке Гвардейское у меня возник спор с местным жителем, мужчиной. Я был неправ - нанес ему удар. Признавал это тогда, признаю и сейчас. У мужчины был сломан нос. Тогда это определяли как легкие телесные повреждения. Я предлагал компенсировать ущерб той суммой, которую мог собрать в то время, но его семья не согласилась. В 2017-м дело было закрыто. Но в 2018-м добились возобновления дела. И теперь там фигурируют телесные повреждения средней тяжести. Именно поэтому вновь постановили меня задержать. Мне кажутся очень странными методы следствия - никаких сообщений о возобновлении следствия и об объявлении меня в розыск я не получал, хотя я веду очень открытую публичную деятельность. Никаких сообщений - и тут ко мне прямо на встречу с читателями приходят сотрудники полиции, одевают наручники. Я хотел бы отметить, что никаких претензий к полиции у меня нет, полицейские ведут себя со мной так корректно и взвешенно, насколько это возможно. Но на мой взгляд, следствие сделало ошибку в этом деле. Я хотел бы очень поблагодарить всех неравнодушных людей, которые приехали чтобы поддержать меня на ночь глядя в дальний участок полиции. Нет слов, чтобы выразить мое уважение и благодарность. Уверен, что эта ситуация будет решена, буду надеяться на поддержку общества и справедливое решение суда ". что никаких претензий к полиции у меня нет, полицейские ведут себя со мной так корректно и взвешенно, насколько это возможно. Но на мой взгляд, следствие сделало ошибку в этом деле. Я хотел бы очень поблагодарить всем неравнодушным людям, которые приехали чтобы поддержать меня на ночь в дальний участок полиции. Нет слов, чтобы выразить мое уважение и благодарность. Уверен, что эта ситуация будет решена, буду надеяться на поддержку общества и справедливое решение суда". 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ананьев уклонялся от сотрудничества со следствием, - полиция

"Итак, Валерий признает факт правонарушения, которое имело место 9 января 2016 года в поселке Гвардейское. Мать пострадавшего Любовь Белоусова в интервью говорит о существенных расходах на лечение в связи с травмами ее сына, и для этого есть основания. Думаю, Валерий многое осознал в своей жизни, написал книгу, чтобы разобраться в своих проблемах. Думаю, он сделает все возможное для исправления. Надеюсь, что будет определена наконец-то справедливая сумма компенсации для пострадавшей семьи, будут принесены искренние извинения потерпевшему и его близким. Надеюсь, суд учтет все обстоятельства и решение будет объективным. Считаю, что нужно с уважением относиться ко всем сторонам в этом деле", - резюмировал Бутусов.

Ананьев о причинах его задержания: Я был неправ - нанес удар. Признавал это тогда, признаю и сейчас 02

Напомним, Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине 10 сентября незадолго до начала презентации книги "Следы на дороге". Активист Вячеслав Поездник написал, что причиной послужила давнишняя драка. Как следует из официальной инофрмации МВД блогер находился в розыске с апреля 2018 года. В полиции уверяют, что Ананьев уклонялся от сотрудничества со следствием

Источник: https://censor.net.ua/n3085527
 
 
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 Топ комментарии
 
любой человек может посмотреть в utube интервью хуйла,где он не доволен Коломойским,который организовал оборону Днепра и обеспечивал добробаты

порошенко убрал Коломойского

любой человек может посмотреть в utube интерью хуйла где он истерит по поводу Саакашвили на крыше

порошенко убрал Саакашвили

Любой человек может посмотреть в utube истерику на росканалах когда этот АТОвец харканул в рожу прпагандону в Италии

АТОвец уже в тюрьме

А должен сидеть в тюрьме порошенко,за сговорс с врагом и измену Родине никто и никогда не будет выполнять закон в Украине пока не соберутся люди на Майдане и не наступят на горло этой кремлевской гидре на Банковой и в Раде
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*Діамантові..рюкзакі..великі хабарі і т.п.* !? А головне - Майдан .!! А наффф? Ананьев о причинах его задержания: Я был неправ - нанес удар. Признавал это тогда, признаю и сейчас - Цензор.НЕТ 3810
..Головне ПРибрати *буйних * патріотів .
Барижна судово - мусорська реХформа .
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Всё ясно. Изначально у Валеры не было денег . Теперь маманя пострадавшего узнала о новой книге и решила подоить парня на гонорар.
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Пострадавший был "пророссийской направленности на букву кафе"?
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И почему полиция не судит кучу мужиков, сломавших носы и гловы женщинам, с которыми живут? В чем отличие?
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Отличие в том,что эти жены-мазохистки не пишут заявлений.
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Но, они реально не пишут заявлений. При том, так было всегда. Я помнюкак в начале 70-х был свидетелем того, как родственницу побил муж. Дело было в районе Индустриального моста, далеко не Троещина. Так вот, приехали ещё глубоко советские менты но, даже в подъезд не зашли когда узнали, что это семейная ссора. Сказали, что если родственница захочет то, пусть утром прийдёт и напишет заявление. Она тогда так и не пошла.
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*Діамантові..рюкзакі..великі хабарі і т.п.* !? А головне - Майдан .!! А наффф? Ананьев о причинах его задержания: Я был неправ - нанес удар. Признавал это тогда, признаю и сейчас - Цензор.НЕТ 3810
..Головне ПРибрати *буйних * патріотів .
Барижна судово - мусорська реХформа .
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как же тебя буйного путриота ещё не прибрали...?)))
или ты всё-таки не патриот...?)
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что такое дымытрык, ты обиделося...?)))
ты давай шлёпай свои картиночки путриот - на большее ты не способен...!)))
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не можна так про них Ананьєв про причини його затримання: Я вчинив неправильно - завдав удар. Визнавав це тоді, визнаю і зараз - Цензор.НЕТ 6994..., це "великі керманичі" сучасності України - це совість та честь ..., вони були на "Майдані"..... - а може вони загальний "зріз" недосуспільства Ананьєв про причини його затримання: Я вчинив неправильно - завдав удар. Визнавав це тоді, визнаю і зараз - Цензор.НЕТ 6336 Ананьєв про причини його затримання: Я вчинив неправильно - завдав удар. Визнавав це тоді, визнаю і зараз - Цензор.НЕТ 7162
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любой человек может посмотреть в utube интервью хуйла,где он не доволен Коломойским,который организовал оборону Днепра и обеспечивал добробаты

порошенко убрал Коломойского

любой человек может посмотреть в utube интерью хуйла где он истерит по поводу Саакашвили на крыше

порошенко убрал Саакашвили

Любой человек может посмотреть в utube истерику на росканалах когда этот АТОвец харканул в рожу прпагандону в Италии

АТОвец уже в тюрьме

А должен сидеть в тюрьме порошенко,за сговорс с врагом и измену Родине никто и никогда не будет выполнять закон в Украине пока не соберутся люди на Майдане и не наступят на горло этой кремлевской гидре на Банковой и в Раде
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Разъяснял местному сепару политическую ситуацию в Украине экспресс-методом
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Всё дело яйца выеденного не стоит
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Це з тої серії що вкрав сотні мільйонів доларів - тебе не посадять а потім ще і компенсацію виплатять (Бочковський) а вкрав мішок картоплі у сусіда будеш сидіти. Таке в нас "правосуддя" реформоване.
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И, первый шаг в том, чтобы тебя не посадили - это не признаваться... А всякие "я был не прав" - не детский сад же, это трактуется как признание своей вины...
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Всё ясно. Изначально у Валеры не было денег . Теперь маманя пострадавшего узнала о новой книге и решила подоить парня на гонорар.
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четко ты все подметил,это мать пострадавшего за всем стоит,тебя ждет теплое местечко у маши захаровой,поедешь к ней,когда твоя командировка в Украине закончится
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Только не могу понять при чём здесь полиция , Аваков и Порошенко? Тётка написала заявление и полиция отреагировала. Разбираться будет теперь суд.
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Так "Пєтя" сам особисто вказував куди кулаком бити.
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Да пашол ты на Х с вашими пецорыговскими "судами"! Ананьєв про причини його затримання: Я вчинив неправильно - завдав удар. Визнавав це тоді, визнаю і зараз - Цензор.НЕТ 1816
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Ты дурак ? В статье про суд НИЧЕГО не написано . Вот когда напишут про суд ,тогда и будеш уи пихать. А сейчас засунь его себе в дупу и прпрыгай на нём
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А шо ж тут не понятного ,,полиция и Порошенко они везде . Петро уговорил мужика подставить свой нос под удар Ананьеву ,а Аваков взял руку Ананьева ,сжал ему ладонь в кулак ,и с силой толкнул его в сторону носа пострадавшего . Ананьєв про причини його затримання: Я вчинив неправильно - завдав удар. Визнавав це тоді, визнаю і зараз - Цензор.НЕТ 7366.
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Впевнений шо постраждалий був ватою щось вякнув сепарське за що i получив по пицi..
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Але краще було шо б ти Андрiю просто плюнув йому в пику ( в тебе це суперски получаеться ), за це хiба немае поки що статi ?)
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Ну, если признался - то кто ему доктор... А насчет возмещения ущерба - это как " потерпевший" и суд на это посмотрят...
Если у него такой оптимизм относительно решения суда и уважение к полицаям - может быть, не стоило разгонять кампанию в соцсетях...
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Обычное дело, семейка потерпевшего узнала, кто такой Валера и про выход книги, а значит будут деньги. Подали новую заяву и понеслась, возможно дали следаку "долю малую".
Разберутся, заплатит штраф и на этом очередное "уничтожение патриотов злочинной владой" закончится. Полезные идиоты (зрадофилы) могут двигаться дальше в поисках зрады.
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Секта зрады даже не удосужилась узнать про Валеру. А он , кстати , поклонник Порошенко. Им главное прочитать ,что он участник АТО ..... и понеслось про зраду.
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И чего этот "герой" не может рассказать как было? А скорее всего была обычная после пьянки драка. И за сломанный нос, ответить по-закону. А то "герой АТО, блогер, писатель, и прочая лабуда.
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Дело было в спортзале,во время тренировки.
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вот тут ты прав пацанчик

конечно АТОвец должен ответить,воевал,да еще российскому пропагандону в харю плюнул
был бы мажором сбившим людей на пешеходе отвечать бы не пришлось,а был бы розенблатом которому взятки не хватило,вообще бы с телевизору не вылазил,не на ту сторону стал АТОвец не практичный оказался
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Такой облом для ольгинской мокши и местных зрадофилитиков. И как теперь жить!?? Ананьев о причинах его задержания: Я был неправ - нанес удар. Признавал это тогда, признаю и сейчас - Цензор.НЕТ 70
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Насколько я могу судить по информации из интернета,там была классика жанра,"маршруточник"--ятебя туда не посылал,ты убийца детей,пошел ты нах.....Классика.
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Тогда надо было нужными словами спровоцировать сепара первому полезть в драку, а дальше защищаться, или провести разъяснительную работу без свидетелей и пиара... И, кроме того, признание своей вины... Ну, ему не 3 годика - должен знать все это...
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Твое "суждение" никого не интересует, тем более что в соседней теме ты совсем другое постил, .. Что, зрадофилитик, новую методичку получил? Ананьєв про причини його затримання: Я вчинив неправильно - завдав удар. Визнавав це тоді, визнаю і зараз - Цензор.НЕТ 2687
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Ты тот самый тупой совковый мусор Тарапунька?
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Надо было не нос сепару рускамирскому ломать, а тащить к ближайшему дереву и вешать.

Когда я слышу всяких грымчаков, что жильцы Дамбаса такие же граждане, как и те, которые стоят с нашей стороны на линии разграничения, меня аж типает! Ананьєв про причини його затримання: Я вчинив неправильно - завдав удар. Визнавав це тоді, визнаю і зараз - Цензор.НЕТ 4152
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Чомусь ніхто на звертає уваги що затримання було в день презентації книги. Совпадєніє? Не думаю.
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дык, он прятался по подвалам, пол-Европы пешим, а тут бац!, Днепр. библиотека и транзитом в Новомосковск!... циркачи и ни фацевичи ни маошалы не помогут этой мусарской клоаке Ананьєв про причини його затримання: Я вчинив неправильно - завдав удару. Визнавав це тоді, визнаю і зараз - Цензор.НЕТ 5970
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Ананьєв про причини його затримання: Я вчинив неправильно - завдав удару. Визнавав це тоді, визнаю і зараз - Цензор.НЕТ 4109Очень странный этот хлопец Ананьев!

До сих пор доверяет сабаковской мусорне и пецыному правоблудию.
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Скажем так - надеется на то, что суд засчитает возмещение ущерба, поэтому пока что не хочет бугуртить... Но насчет этого бабка надвое сказала - это "уважаемые люди" даже от дохлых " пересичных"
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Смотрю я на это всё и думаю: почищу-ка я автомат.
Третий майдан не за горами.
И пощады на сей раз врагам Украины не будет.
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Пеця п*є за тих дебілів, які, не дивлячись ні на що, продовжують довіряти бандитським правоохеронцям та пецоригівському правоблуддю.

Ананьєв про причини його затримання: Я вчинив неправильно - завдав удару. Визнавав це тоді, визнаю і зараз - Цензор.НЕТ 4397
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Главная задача Кагала и его подстилок - уничтожение Добровольцев-Патриотов.
Она усиленно выполняется.
И тем страшнее будет ответка.
Готовьтесь, хитрожопые твари...
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пзц. нашли к чему приепатся. За такие разборки обычно менты даже заяву не принимают, а тут задержание через 2 года..
Для меня ещё показатель того что это преследование властей - порохоботы инет уже завален такое херней
Ананьєв про причини його затримання: Я вчинив неправильно - завдав удару. Визнавав це тоді, визнаю і зараз - Цензор.НЕТ 9199
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Нужно было доставать ствол и стрелять как Пашинский тогда бы ничего не было
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАнаньев о причинах его задержания: Я был неправ - нанес удар. Признавал это тогда, признаю и сейчас
 
 
 
 
 
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