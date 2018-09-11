 Трамп продлил введенное после терактов 11 сентября чрезвычайное положение

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в указе, подписанном президентом США Дональдом Трампом.

"Поскольку террористическая угроза сохраняется, режим ЧП, объявленный 14 сентября 2001 года, а также полномочия власти, введенные для решения проблемы, должны продолжать действовать после 14 сентября 2018 года", - сказано в сообщении.

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Ранее появилась информация о том, что в Нью-Йорке, США, открыли станцию метро Cortlandt Street, которая размещалась под зданиями Всемирного торгового центра и была разрушена после серии терактов 11 сентября 2001 года.

11 сентября 2001 года в США произошел крупнейший теракт в современной истории. Два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около трех тысяч человек, еще более четырех тысяч получили ранения.