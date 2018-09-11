EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 За рубежом
  1074  19
Все про:теракт (1958) чрезвычайное положение (112) Трамп (2045)

 Трамп продлил введенное после терактов 11 сентября чрезвычайное положение

В США еще на один год продлили режим чрезвычайного положения, введенный после терактов 11 сентября 2001 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в указе, подписанном президентом США Дональдом Трампом.

"Поскольку террористическая угроза сохраняется, режим ЧП, объявленный 14 сентября 2001 года, а также полномочия власти, введенные для решения проблемы, должны продолжать действовать после 14 сентября 2018 года", - сказано в сообщении.

Смотрите также: Годовщина теракта в США: ранее не опубликованные фото очевидца. ФОТОрепортаж

Ранее появилась информация о том, что в Нью-Йорке, США, открыли станцию метро Cortlandt Street, которая размещалась под зданиями Всемирного торгового центра и была разрушена после серии терактов 11 сентября 2001 года. 

11 сентября 2001 года в США произошел крупнейший теракт в современной истории. Два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около трех тысяч человек, еще более четырех тысяч получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3085524
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А у нас пятый год война,и ни какого ЧП нет))ЧП мешает Слепому Трасту торговать))
 показать весь комментарий
 
 
Постарались так запутать эту и без того непростую историю, что она стала похожа на застывший вулкан.
 показать весь комментарий
 
 
Наши, кто выехал в США, стали боятся писать e-mail после 11 сентября и сразу сказали, что в США пристально следят за недавно прибывшими, на этом - всё - редко и ничего не значащее - жив здоров...
 показать весь комментарий
 
 
Их там давно убили и съели,а меседжи пишут работники ЦРУ.Бульба вродила,политолог?
 показать весь комментарий
 
 
Похоже, что твои друзья/приятели, выехавшие в США, моют туалеты в США...
 показать весь комментарий
 
 
краще мити туалети в США ніж blow job кацапам
 показать весь комментарий
 
 
Потому вам вдвоём и разрешается писать на форум во время такой работы...
 показать весь комментарий
 
не відволікайся від основної роботи, кацапський прихвостень
 показать весь комментарий
 
Ты неплохо одновременно справляешь и с блоу джобом и с написание на форуме.
 показать весь комментарий
 
А де краще мити туалети ніж розсувати булки америкосам?
 показать весь комментарий
 
С Diesel_Sasha обсудите и не обязательно писать на форуме, попейте кофейку или продолжайте пить медицинский коньяк...
 показать весь комментарий
 
Англосакси вже забороняють шифрування в месенджерах, далі будуть кетайський досвід переймати Трамп продовжив запроваджений після терактів 11 вересня надзвичайний стан - Цензор.НЕТ 2010
 показать весь комментарий
 
Google Чебурнета говорят, что это американцы с англичанами, а google Интернета, что это имеет исторически отношение к немцам с датчанами...
 показать весь комментарий
 
беслан и норд ост прямо,а дома в Москве это тренировка была
 показать весь комментарий
 
 
ещё рязанский сахар = фсб взрывал русню!!!
 показать весь комментарий
 
 
поздно вечером 13 ноября 2015 года во франции были одновременные атаки террористов.возле стадиона Стад де Франс взорвалось три бомбы,играли сборные франции и германии.четвёртая бомба была заложена в концертном зале Batacian где проходил концерт группы из США The Eagles of Death Metal.в зале находилось 1 500 человек.террористы захватили их в заложники и начали расстреливать всех кого выдили.кровавое побоище продолжилось в ресторане маленькая камбоджа,который расположен рядом с офисом сатирического журнала Charlie Ebdo.по данным французской полиции этот день оказался самым кровавым в истории франции в 21 веке
 показать весь комментарий
 
 
Из-за фейкового терракта организованного администрацией Буша в США без суда и следствия уже 17 лет хунта бросает патриотов в Гуантанамо.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп продлил введенное после терактов 11 сентября чрезвычайное положение
 
 
 
 
 
 вверх