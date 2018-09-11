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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Донецк (5976) пропаганда (2018) Правый сектор (724) фейк (151)

 БТР из российского фейка о "разоружении базы "Правого сектора" засветился в оккупированном Донецке. ФОТОрепортаж

В июле прокремлевские пропагандистские СМИ начали распространять фейковое видео, на котором якобы показано, как спецназовцы Службы безопасности Украины штурмуют базу добровольцев "Правого сектора". БТР-80, который участвовал в постановке российских пропагандистов на днях был зафиксирован в оккупированном Донецке.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер InformNapalm Михаил Кузнецов, передает Цензор.НЕТ.

"БТР-80, который участвовал в постановке российских пропагандистов "разоружение базы правого сектора сотрудниками СБУ" на днях засветился в Донецке :-) Обратите внимание на экраны в виде решеток для верхней части корпуса и резины для нижней. Ссылка на постановку. Ссылка на видео с колонной в Донецке", - рассказал он.

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БТР из российского фейка о разоружении базы Правого сектора засветился в оккупированном Донецке 01
БТР из российского фейка о разоружении базы Правого сектора засветился в оккупированном Донецке 02
БТР из российского фейка о разоружении базы Правого сектора засветился в оккупированном Донецке 03
БТР из российского фейка о разоружении базы Правого сектора засветился в оккупированном Донецке 04
БТР из российского фейка о разоружении базы Правого сектора засветился в оккупированном Донецке 05
БТР из российского фейка о разоружении базы Правого сектора засветился в оккупированном Донецке 06
БТР из российского фейка о разоружении базы Правого сектора засветился в оккупированном Донецке 07

Напомним, в июле прокремлевские пропагандистские СМИ начали распространять фейковое видео, на котором якобы показано, как спецназовцы Службы безопасности Украины штурмуют базу добровольцев "Правого сектора". Видео распространили телеканал "Звезда" Минобороны России, российское издание "Взгляд", а также интернет-издания, которые поддерживают боевиков "ЛНР" и "ДНР". Ролик подхватили и некоторые украинские СМИ. О фейковости видео сразу же заявили как активисты так и представители СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085521
 
   
 Топ комментарии
 
А как наши зрадофилы вопили - злочинна влада истребляет патриотив, 100500 тысяч добровольцев сидит по тюрьмам рошена, оло-ло, тра-ла-ла, рятуйте люди зрада!
Господи, зачем ты создаешь столько полезных идиотов...
Ничему их жизнь не учит.
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Операція НКВД "Бочка"
У 1947 році енкаведисти практикували операцію під назвою "Бочка". Суть її полягала в тому, що заарештованого чи затриманого учасника підпілля або взагалі кого-небудь із ознайомлених з повстанським рухом везли в район або область. По дорозі потрапляли на засідки, організовані відділами НКВД, які виступали в ролі повстанців. Під час засідки, обстрілювання, сум'яття заарештований тікав від конвою і був ніби звільнений "бандерівцями". Жертву приводили в бункер або інше безпечне місце, і там енкаведисти, виступаючи в ролі "бандерівців", ретельно випитували все, що лише можна було довідатися від "звільнених". Таким чином багато людей мимоволі ставало жертвою Цих провокацій. Чимало було провокаторів і в органах СБ, які вміло пристосувалися до ролі зрадників під личиною "відданих" УПА.

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шо ты зубы людям заговариваешь? ты ж первое орало, пиарило этот фейк и кляло СБУ. БТР із російського фейку про "роззброєння бази "Правого сектору"" засвітився в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 8394
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мда кривая постановка - рассчитана на дурачков руЦкого мира
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головне що в нас майже кожна собака - раб Яхве. Вялічіє чо.
то ще хто раби питання
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Активістам пред'явили обвинувачення щодо "побоїв" курячими яйцями БППшника Барни .
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спектакль лепил тот же бездарь, что и плёнки луценко.
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Операція НКВД "Бочка"
У 1947 році енкаведисти практикували операцію під назвою "Бочка". Суть її полягала в тому, що заарештованого чи затриманого учасника підпілля або взагалі кого-небудь із ознайомлених з повстанським рухом везли в район або область. По дорозі потрапляли на засідки, організовані відділами НКВД, які виступали в ролі повстанців. Під час засідки, обстрілювання, сум'яття заарештований тікав від конвою і був ніби звільнений "бандерівцями". Жертву приводили в бункер або інше безпечне місце, і там енкаведисти, виступаючи в ролі "бандерівців", ретельно випитували все, що лише можна було довідатися від "звільнених". Таким чином багато людей мимоволі ставало жертвою Цих провокацій. Чимало було провокаторів і в органах СБ, які вміло пристосувалися до ролі зрадників під личиною "відданих" УПА.

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А как наши зрадофилы вопили - злочинна влада истребляет патриотив, 100500 тысяч добровольцев сидит по тюрьмам рошена, оло-ло, тра-ла-ла, рятуйте люди зрада!
Господи, зачем ты создаешь столько полезных идиотов...
Ничему их жизнь не учит.
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шакаладний прогиб зараховано +
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Кроссворд. Их никто не видел, но они есть?
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По фото дорога у них в неплохом состоянии
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Шо да, то да, подтверждаю, это еще к Евро-12 город вылизали, да так с тех пор по инерции и идет.
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Гаразд. Роззброїли ПС. А кацапні що до цього?
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Фейк ... Фейк ... Фейк ... Як ще пояснити ?
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Вам нема що робити і Ви спростовуєте кацапські фейки? Та забудьте про них. Якщо буде така можливість, то згадуйте про них лише тоді, коли дивитеся через приціл.
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В Кремлі сидять мерзотники, але не ідіоти. Вони не дарма вкладають мільярди в інформаційну війну, дуже важливою складовою якої є фейки, які викривлюють реальність в інтересах тих, хто їх створює.

Оксана Забужко.
"У сучасній війні, де 90% агресії становить саме інформаційне руйнування, "деморалізація супротивника", вже не потрібно витрачати зайві гроші на бомби, не потрібно бомбити міста, - досить розбомбити мізки. Вам розбомблять мізки - і ви самі винесете завойовникам ключі від міста."

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А почему об этом не пишет "страна.уа", которая поспешила выкласть тот видос вместе с мнениями "экспертов"?
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шо ты зубы людям заговариваешь? ты ж первое орало, пиарило этот фейк и кляло СБУ. БТР із російського фейку про "роззброєння бази "Правого сектору"" засвітився в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 8394
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А зачем на БТРах флаги Украины БТР із російського фейку про "роззброєння бази "Правого сектору"" засвітився в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 4413..? Как на параде блин ,,или на передовой .
Кацапы вы реально й....тые . !!
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ложь успевает обойти по мира,пока правда надевает штаны..
черчилль
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Я знаю другую поговорку:
"Пока кацап зевал, хохол грядку вскопал"...
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штурм базы правого сектора? опять рашкованы зрады на вентилятор навалить пытались, и как много кукариотов облизнулось?
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Ещё одно доказательство мудрости - у лжецов должна быть хорошая память:

"ФСБ России 9 сентября на территории Смоленской области задержан гражданин РФ Магомедов Меджид Габибулаевич, уроженец Дагестана, член запрещенной на территории РФ МТО "Исламское государство", который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей "Правого сектора" (запрещен в РФ - ИФ) планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в центре общественных связей ФСБ
10 сентября 2018

http://www.interfax.ru/russia/628635
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Тут и к бабке не ходи - и так все ясно: СБУ-шники продали сепарам правосековский БТР.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБТР из российского фейка о "разоружении базы "Правого сектора" засветился в оккупированном Донецке. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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