 БТР из российского фейка о "разоружении базы "Правого сектора" засветился в оккупированном Донецке. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер InformNapalm Михаил Кузнецов, передает Цензор.НЕТ.

"БТР-80, который участвовал в постановке российских пропагандистов "разоружение базы правого сектора сотрудниками СБУ" на днях засветился в Донецке :-) Обратите внимание на экраны в виде решеток для верхней части корпуса и резины для нижней. Ссылка на постановку. Ссылка на видео с колонной в Донецке", - рассказал он.

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Напомним, в июле прокремлевские пропагандистские СМИ начали распространять фейковое видео, на котором якобы показано, как спецназовцы Службы безопасности Украины штурмуют базу добровольцев "Правого сектора". Видео распространили телеканал "Звезда" Минобороны России, российское издание "Взгляд", а также интернет-издания, которые поддерживают боевиков "ЛНР" и "ДНР". Ролик подхватили и некоторые украинские СМИ. О фейковости видео сразу же заявили как активисты так и представители СБУ.