 БТР из российского фейка о "разоружении базы "Правого сектора" засветился в оккупированном Донецке. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер InformNapalm Михаил Кузнецов, передает Цензор.НЕТ.
"БТР-80, который участвовал в постановке российских пропагандистов "разоружение базы правого сектора сотрудниками СБУ" на днях засветился в Донецке :-) Обратите внимание на экраны в виде решеток для верхней части корпуса и резины для нижней. Ссылка на постановку. Ссылка на видео с колонной в Донецке", - рассказал он.
Напомним, в июле прокремлевские пропагандистские СМИ начали распространять фейковое видео, на котором якобы показано, как спецназовцы Службы безопасности Украины штурмуют базу добровольцев "Правого сектора". Видео распространили телеканал "Звезда" Минобороны России, российское издание "Взгляд", а также интернет-издания, которые поддерживают боевиков "ЛНР" и "ДНР". Ролик подхватили и некоторые украинские СМИ. О фейковости видео сразу же заявили как активисты так и представители СБУ.
то ще хто раби питання
У 1947 році енкаведисти практикували операцію під назвою "Бочка". Суть її полягала в тому, що заарештованого чи затриманого учасника підпілля або взагалі кого-небудь із ознайомлених з повстанським рухом везли в район або область. По дорозі потрапляли на засідки, організовані відділами НКВД, які виступали в ролі повстанців. Під час засідки, обстрілювання, сум'яття заарештований тікав від конвою і був ніби звільнений "бандерівцями". Жертву приводили в бункер або інше безпечне місце, і там енкаведисти, виступаючи в ролі "бандерівців", ретельно випитували все, що лише можна було довідатися від "звільнених". Таким чином багато людей мимоволі ставало жертвою Цих провокацій. Чимало було провокаторів і в органах СБ, які вміло пристосувалися до ролі зрадників під личиною "відданих" УПА.
Господи, зачем ты создаешь столько полезных идиотов...
Ничему их жизнь не учит.
Оксана Забужко.
"У сучасній війні, де 90% агресії становить саме інформаційне руйнування, "деморалізація супротивника", вже не потрібно витрачати зайві гроші на бомби, не потрібно бомбити міста, - досить розбомбити мізки. Вам розбомблять мізки - і ви самі винесете завойовникам ключі від міста."
Кацапы вы реально й....тые . !!
черчилль
"Пока кацап зевал, хохол грядку вскопал"...
"ФСБ России 9 сентября на территории Смоленской области задержан гражданин РФ Магомедов Меджид Габибулаевич, уроженец Дагестана, член запрещенной на территории РФ МТО "Исламское государство", который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей "Правого сектора" (запрещен в РФ - ИФ) планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в центре общественных связей ФСБ
10 сентября 2018
http://www.interfax.ru/russia/628635