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 Происшествия, За рубежом
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Все про:корабль (999) Латвия (658) подводная лодка (134) Россия (70422)

 Вслед за военным кораблем РФ, к границам Латвии подошла российская подлодка

Подводная лодка "Дмитров" Балтийского флота ВМФ России приблизилась к границам Латвии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщают Национальные вооруженные силы страны.

"10 сентября вооруженные силы в эксклюзивной экономической зоне Латвии в 3 морских милях (чуть более 1,8 км. - Ред.) от границы обнаружили российскую подводную лодку класса "Кило" "Дмитров", - сказано в сообщении ведомства. 

Б-806 "Дмитров" – дизель-электрическая подводная лодка проекта 877, базируется в городе Кронштадт на острове Котлин. На субмаринах проекта установлены 6 носовых торпедных аппаратов (533 мм), боезапас - 18 торпед или 24 мины. Возможен пуск ракет ракетного комплекса Club-S и переносного зенитно-ракетного комплекса Стрела-ЗМ или Игла-1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвийские военные зафиксировали полет двух российских самолетов вблизи границы

Согласно информации Минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, за 2017 год данных пока нет. При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают. В случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

9 сентября Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали приближение к границам российского военного корабля.

Источник: https://censor.net.ua/n3085519
 
 
 Топ комментарии
 
У северных соседей за всю историю как они начали лезть на
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.

В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
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тут лодка с кораблём, на дальнем востоке ученья. обстановка вокруг воронежа накаляется всё больше и больше.
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тут лодка с кораблём, на дальнем востоке ученья. обстановка вокруг воронежа накаляется всё больше и больше.
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Пора уже запускать в строй "ботик Петра I-го".
Слідом за військовим кораблем РФ до кордонів Латвії наблизився російський підводний човен - Цензор.НЕТ 1197
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У северных соседей за всю историю как они начали лезть на
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.

В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
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Вот так всегда, шумнут в одном месте, а в это время в другом месте брызнут новичком. Кацапская тактика уже даже детям в школе очевидна. А потом уходят в отказ- это не мы(( нам не выгодно((
И 'крым сам оккупировался', и 'Боинг напал на рассейский бук' и 'Скрипали сами отравились, чтоб рашку дискредитировать' и тд, список бесконечен.
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Надо бы Латвийцам пару Нептунов подарить шоб не шастали у них всякие там..
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о, сожители шлюх десятидолларовых приплыли...

занимайте места согласно вахтенного расписания, господа-товарищи.

"Курск" ждет вас!
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одна подлодка и один корабль со ржавченой времен ссср против натовского новья польши германии,думаю британии,дании швеции норыегии,кого они хотят напугать своих по телику что ли?!
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Засрут море своей ржавчиной, это тоже проблема))
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Подводная лодка подошла попросить сыру.
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Кузьмич как всегда - поплыл на дальний кордон, и заблудился.
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Как приплыло, так и уплывёт.
Можно подумать.
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ну подошла и шо, а латвийци уже ляшки обдрыстали,что ли,чего там бояться?
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На Роиссе рубль падает по непредсказуемой траектории. Для его поддержки надо больше 10-долларовых шлюх. Пародия на морских офицеров промолчит и проглотит и в этот раз. Эти еще хуже шлюх.
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Они в воды Латвии не суются, жим-жим, и предьявить им по сути нечего. Обычная провокация.
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та потопить рогатих, нехай крабів годують!!))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВслед за военным кораблем РФ, к границам Латвии подошла российская подлодка
 
 
 
 
 
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