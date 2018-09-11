 Вслед за военным кораблем РФ, к границам Латвии подошла российская подлодка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщают Национальные вооруженные силы страны.

"10 сентября вооруженные силы в эксклюзивной экономической зоне Латвии в 3 морских милях (чуть более 1,8 км. - Ред.) от границы обнаружили российскую подводную лодку класса "Кило" "Дмитров", - сказано в сообщении ведомства.

Б-806 "Дмитров" – дизель-электрическая подводная лодка проекта 877, базируется в городе Кронштадт на острове Котлин. На субмаринах проекта установлены 6 носовых торпедных аппаратов (533 мм), боезапас - 18 торпед или 24 мины. Возможен пуск ракет ракетного комплекса Club-S и переносного зенитно-ракетного комплекса Стрела-ЗМ или Игла-1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвийские военные зафиксировали полет двух российских самолетов вблизи границы

Согласно информации Минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, за 2017 год данных пока нет. При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают. В случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

9 сентября Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали приближение к границам российского военного корабля.