 "Выборы" на оккупированном Донбассе противоречат минским соглашениям, - МИД Франции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении МИД Франции.

"Франция в очередной раз заявляет о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Объявление о выборах 11 ноября 2018 противоречит минским соглашениям, которые остаются единственной основой для политического урегулирования конфликта на Востоке Украины", - указано в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что любая инициатива по проведению выборов, не предусмотренных минскими соглашениями и не соответствующих украинскому законодательству, подлежит осуждению.

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Ранее МИД Украины заявлял, что намерения оккупационной администрации РФ провести так называемые "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны минских договоренностей.

8 сентября Европейский союз осудил намерения о проведении выборов, заявленное террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР".

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