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 "Выборы" на оккупированном Донбассе противоречат минским соглашениям, - МИД Франции

"Выборы" на территории оккупированного Донбасса противоречат минским соглашениям и не соответствуют законодательству Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении МИД Франции.

"Франция в очередной раз заявляет о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Объявление о выборах 11 ноября 2018 противоречит минским соглашениям, которые остаются единственной основой для политического урегулирования конфликта на Востоке Украины", - указано в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что любая инициатива по проведению выборов, не предусмотренных минскими соглашениями и не соответствующих украинскому законодательству, подлежит осуждению.

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Ранее МИД Украины заявлял, что намерения оккупационной администрации РФ провести так называемые "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны минских договоренностей.

8 сентября Европейский союз осудил намерения о проведении выборов, заявленное террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР".

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Источник: https://censor.net.ua/n3085517
 
   
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Так а кто их подписал?Со стороны Лугандона один жмур,второй в бегах))
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Патамушта ці домовленості маскалям як кістка в горлі, тому і намагаються їх позбавитись.
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а лугандона нема - это все фейк
мираж - галюцинация "Выборы" на оккупированном Донбассе противоречат минским соглашениям, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 5844 "Выборы" на оккупированном Донбассе противоречат минским соглашениям, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 2729
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Януковичу вхід в Лугандон закритий. Він із тупої мстивості посадив давнього бізнес-партнера Кремля.
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