 На заводе "Титан" в Армянске произошла техногенная катастрофа, которую оккупанты пытались скрыть, - МинВОТ

Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Факты свидетельствуют о том, что это была техногенная катастрофа. Каковы причины возникновения ее на производстве, - это может быть комплекс причин: от нарушения технологической карты, заканчивая нарушением правил использования грязных вещей (на заводе. – Ред.) и так далее", – сказал он.
По его словам, оккупационные власти Крыма пытались скрыть выброс на титановом заводе.
"Надеясь на то, что это был одноразовый выброс, оккупанты попытались замолчать эти события. Но факты говорят о том, что это была пролонгированная во времени техногенная катастрофа", – резюмировал Куркчи.
Он добавил, что в настоящее время компетентные органы ждут с Николаевского института земли результатов анализа первых заборов поверхности земли, которые были взяты две недели назад.
Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.
Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.
Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.
Ну а по-друге - чи не настав вже час нашим можновладцям скасувати вільну економічну зону "Крим"?
Лицемеры и ублюдки..... - вот кто хуже? Рашисты или шоколадные колобаранты?
Шоколадные..... - это же очевидно....
Одеса-Сінгапур @uanews3 7 ч.7 часов назад
Український ільменіт продовжують незаконно поставляти до окупованого Криму на завод Дмитра Фірташа «Кримський титан», що призвів до екологічного лиха на півночі півострова та у прилеглих до нього районах Херсонської області.
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Тука ,в прямом эфире вчера информировал ,что им ранее было внесено это предложение
в ВР , депутаты его не поддержали.
Возможно, это вопрос их личной заинтересованности ,а ,что тоже вполне возможно,Парубий
не смог выловить нужного к-ва депутатов в кулуарах парламента,а также не счёл нужным,
по мере их вылавливания ,ставить на голосование это предложение 8 раз подряд.