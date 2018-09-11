 На заводе "Титан" в Армянске произошла техногенная катастрофа, которую оккупанты пытались скрыть, - МинВОТ

Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Факты свидетельствуют о том, что это была техногенная катастрофа. Каковы причины возникновения ее на производстве, - это может быть комплекс причин: от нарушения технологической карты, заканчивая нарушением правил использования грязных вещей (на заводе. – Ред.) и так далее", – сказал он.

По его словам, оккупационные власти Крыма пытались скрыть выброс на титановом заводе.

"Надеясь на то, что это был одноразовый выброс, оккупанты попытались замолчать эти события. Но факты говорят о том, что это была пролонгированная во времени техногенная катастрофа", – резюмировал Куркчи.

Он добавил, что в настоящее время компетентные органы ждут с Николаевского института земли результатов анализа первых заборов поверхности земли, которые были взяты две недели назад.

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Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.