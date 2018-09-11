 Климкин во время визита в Канаду обсудил вопросы экономического сотрудничества и помощь в борьбе с вооруженной агрессией РФ, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В рамках рабочего визита в Канаду Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины перед парламентом Альберты, и провел рабочие встречи с министром науки и спорта Канады Кирсти Данкан, лейтенант-губернатором провинции Лоис Митчелл, премьером провинции Альберта Рейчел Нотли, и мэром Эдмонтона Доном Айвсоном", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, одной из приоритетных тем во время встреч было обсуждение перспектив экономического сотрудничества и оживление контактов между Альбертой и отечественными предприятиями, особенно в контексте Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

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Павел Климкин также провел отдельную встречу с лидером Объединенной консервативной партии провинции Альберта Джейсоном Кенни, который в 2015 году занимал должность министра обороны Канады и отвечал за начало канадской военной тренировочной миссии UNFIER, а также направление военной помощи Украине.

Сообщается, что украинский министр провел содержательный разговор с лидерами украинских общественных организаций Западной Канады (представители от Конгресса украинцев Канады в провинциях Альберта, Саскачеван, Британская Колумбия). В ходе встречи обсуждались вопросы консолидации канадской поддержки Украины в борьбе с российской вооруженной агрессией.

Среди прочего министр имел возможность посетить один из крупнейших украинских историко-культурных комплекcов Северной Америки Ukrainian Cultural Heritage Village.