EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  161  12
Все про:визит (2207) Канада (1148) МИД (4710) Климкин (1810)

 Климкин во время визита в Канаду обсудил вопросы экономического сотрудничества и помощь в борьбе с вооруженной агрессией РФ, - МИД

Глава МИД Украины Павел Климкин посетил Канаду, где обсудил с представителями власти страны вопросы экономического сотрудничества и помощи в борьбе с вооруженной агрессией РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В рамках рабочего визита в Канаду Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины перед парламентом Альберты, и провел рабочие встречи с министром науки и спорта Канады Кирсти Данкан, лейтенант-губернатором провинции Лоис Митчелл, премьером провинции Альберта Рейчел Нотли, и мэром Эдмонтона Доном Айвсоном", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, одной из приоритетных тем во время встреч было обсуждение перспектив экономического сотрудничества и оживление контактов между Альбертой и отечественными предприятиями, особенно в контексте Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада неизменно поддерживает Украину, - министр Данкан

Павел Климкин также провел отдельную встречу с лидером Объединенной консервативной партии провинции Альберта Джейсоном Кенни, который в 2015 году занимал должность министра обороны Канады и отвечал за начало канадской военной тренировочной миссии UNFIER, а также направление военной помощи Украине.

Сообщается, что украинский министр провел содержательный разговор с лидерами украинских общественных организаций Западной Канады (представители от Конгресса украинцев Канады в провинциях Альберта, Саскачеван, Британская Колумбия). В ходе встречи обсуждались вопросы консолидации канадской поддержки Украины в борьбе с российской вооруженной агрессией.

Среди прочего министр имел возможность посетить один из крупнейших украинских историко-культурных комплекcов Северной Америки Ukrainian Cultural Heritage Village.

Источник: https://censor.net.ua/n3085514
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Климкинд с министром науки и спорта Канады обсуждал противодействие кацапской агрессии?
 показать весь комментарий
 
 
лейтенант-губернатором провинции Лоис Митчелл, премьером провинции Альберта Рейчел Нотли, и мэром Эдмонтона Доном Айвсоном Источник: https://censor.net.ua/n3085514
 показать весь комментарий
 
И с старшим заместителем,младшего дворника.
 показать весь комментарий
 
 
Крот, тут кажуть що переселенці з окупованої частини Донбасу- порохоботи. Дозволь запитати, ти порохобот?
 показать весь комментарий
 
Мер Эдмонтона и замголовы местной ОГА это очень авторитетные пацаны в военных вопросах, Беляев из Юзовки
 показать весь комментарий
 
Я не Бєляєв і не з Юзовкі. Так що облом, Стюарте.
 показать весь комментарий
 
Климкин не только тормоз, но ещё и коотышка.
 показать весь комментарий
 
 
Юлія Тимошенко зустрілася з віце-президентом німецького Бундестагу Вольфґанґом Кубікі
Хто не в курсі. Цей чувак вважає Крим російським і виступає за зняття санкцій.

 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин во время визита в Канаду обсудил вопросы экономического сотрудничества и помощь в борьбе с вооруженной агрессией РФ, - МИД
 
 
 
 
 
 вверх