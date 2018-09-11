 Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 24 вражеских обстрела, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск. Трижды - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Так, противник вел прицельный огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Майорск, Шумы, Пивденне, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

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"Из минометов 120-мм калибра враг обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, из минометов 82-мм калибра - вблизи Крымского. Позиции защитников Водяного оккупанты накрыли минометным огнем обоих калибров.

В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки, в течение суток двое оккупантов были уничтожены, четверо ранены.

Также сообщается, что с начала суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Каменки и Широкино. В результате обстрела один военнослужащий получил ранения.